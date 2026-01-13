【馬蹄糕食譜】黑糖馬蹄糕！唔用白糖加片糖仲好食？

黑糖馬蹄糕食譜😁用黑糖真系香D好味D，大家快D試下啦！

前兩日做左蘿蔔糕非常受歡迎☺️真系多謝大家支持❤️見各位咁喜歡🎊賀年糕點🎊咁我就繼續出食譜啦😃

一般馬蹄糕系用白糖加片糖，但我比較喜歡黑糖，所以就做左呢款黑糖馬蹄糕啦！

材料:

新鮮馬蹄 10粒

馬蹄粉 100g

粟粉 10g

水 600ml

黑糖 60g

片糖 40g

菜油 1茶匙

做法:

1) 新鮮馬蹄去皮，一半切大粒一半切細粒備用；

2）先將一半份量的水混合馬蹄粉和粟粉，然後過篩再落少許油備用；

3）餘下的水煲滾，加入黑糖和片糖，再放入馬蹄粒煮至滾起轉細火，倒入2)的混合材料快速攪拌；

4）準備蒸盆，放少許油在盆內，倒入材料便可入蒸爐100度/隔水大火蒸35分鐘；

5）蒸完會比較軟身，待涼後就會變回挺身，可以切片煎香享用

