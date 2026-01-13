渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
【馬蹄糕食譜】黑糖馬蹄糕！唔用白糖加片糖仲好食？
黑糖馬蹄糕食譜😁用黑糖真系香D好味D，大家快D試下啦！
前兩日做左蘿蔔糕非常受歡迎☺️真系多謝大家支持❤️見各位咁喜歡🎊賀年糕點🎊咁我就繼續出食譜啦😃
一般馬蹄糕系用白糖加片糖，但我比較喜歡黑糖，所以就做左呢款黑糖馬蹄糕啦！
材料:
新鮮馬蹄 10粒
馬蹄粉 100g
粟粉 10g
水 600ml
黑糖 60g
片糖 40g
菜油 1茶匙
做法:
1) 新鮮馬蹄去皮，一半切大粒一半切細粒備用；
2）先將一半份量的水混合馬蹄粉和粟粉，然後過篩再落少許油備用；
3）餘下的水煲滾，加入黑糖和片糖，再放入馬蹄粒煮至滾起轉細火，倒入2)的混合材料快速攪拌；
4）準備蒸盆，放少許油在盆內，倒入材料便可入蒸爐100度/隔水大火蒸35分鐘；
5）蒸完會比較軟身，待涼後就會變回挺身，可以切片煎香享用
更多賀年食譜
賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
