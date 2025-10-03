中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
The World’s 50 Best Bars 頒獎禮首度首度落戶香港，10月環球雞尾酒界雲集啟德 ！立即睇內文：
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
香港首辦「世界50最佳酒吧」頒獎禮！10月啟德郵輪碼頭見
香港的調酒行業蓬勃發展，許多本地酒吧憑藉創意雞尾酒和卓越服務，早於國際間有名氣，今年成為「世界50最佳酒吧」頒獎禮的主辦城市，絕對是實力的見證。「世界50最佳酒吧」繼2023年登陸新加坡後再次重臨亞洲，並於今年10月8日（星期三）選址啟德郵輪碼頭舉行，活動雲集許多來自世界各地的頂尖酒吧界精英，絕對是好酒之人交流的平台。
今年在港舉辦的一系列活動中，重要環節包括「世界50最佳酒吧」揭幕前一晚舉行的調酒 師盛宴（Bartenders’ Feast）。而10月8日頒獎禮當晚，將有紅地毯環節及接待酒會，最後迎來萬眾矚目的「世界50 最佳酒吧」2025排名倒數，大家記得mark實日子！「世界 50 最佳酒吧」2025 頒獎禮亦將透過「世界50最佳酒吧」YouTube平台作全球直播。
－－－－－－早前報導－－－－－－
2024年世界50最佳酒吧名單正式公佈，全名單早前於西班牙馬德里揭曉！來到第16屆的頒獎典禮，今年香港有兩間頂級酒吧進佔世界頂級的行列，當中擊敗全球多個對手，排得第2名的Bar Leone更是新晉酒吧，排行18名的亦有Coa，成績驕人！至於世界最佳50酒吧第1名由墨西哥城的Handshake Speakeasy奪得，而第3位則是西班牙巴塞隆納的Sips。
2024年世界50最佳酒吧第18位：COA
位於中環的COA，以龍舌蘭為主題，自2019年後至今仍然上榜的，已經是連續6年成為世界50最佳酒吧。COA由著名調酒師Jay Khan 創立，主打墨西哥風味的梅斯卡爾酒（mezcal），而店內的鐵鏟COA正是用來收割龍舌蘭原料Agave的工具，酒吧亦由此得名。長達17頁的酒單上，可以飲到不同龍舌蘭草調製而成的雞尾酒，絕對讓酒迷有驚喜！
COA
地址：中環善慶街6-10號華善樓地下（地圖按此）
電話：2813 5787
營業時間：星期二至日6pm-1am，星期一休息。
2024年世界50最佳酒吧第2位：Bar Leone
今年排於榜上第2名的有香港新晉酒吧Bar Leone，同時獲得Disaronno Highest New Entry Award。同樣位於中環的Bar Leone，由前Argo首席調酒師Lorenzo Antinori主理，經驗豐富的他曾於倫敦的Dandelyan、Savoy酒店的The American Bar、首爾的Charles H.等知名名酒吧掌舵，他秉持「為人民調製的雞尾酒」的理念，調配出來的雞尾酒以簡約為主，讓人品嚐最純粹的味道，一開業已經成為人氣酒吧。為了讓客人可以置身自己的家鄉羅馬般，特意將當地的社區氣氛融入裝潢之中，同時以自家的雞尾酒、美食來留住客人。相信今次榜上之名，定會令店內大排長龍。
Bar Leone
地址：中環必列者士街11-15號地舖（地圖按此）
2024年世界50最佳酒吧全名單
1 Handshake Speakeasy 墨西哥城
2 Bar Leone 香港
3 Sips 巴塞隆拿
4 Tayēr + Elementary 倫敦
5 Jigger & Pony 新加坡
6 Line 雅典
7 Tres Monos 布宜諾斯艾利斯
8 Alquímico 卡塔赫納
9 Zest 首爾
10 Paradiso 巴塞隆拿
11 Himkok 奧斯陸
12 BKK Social Club 曼谷
13 Connaught Bar 倫敦
14 Double Chicken Please 紐約
15 Overstory 紐約
16 Lady Bee 利馬
17 Baba au Rum 雅典
18 Coa 香港
19 The Cambridge Public House 巴黎
20 Tlecān 墨西哥城
21 Caretaker's Cottage 墨爾本
22 CoChinChina 布宜諾斯艾利斯
23 Salmon Guru 馬德里
24 Martiny's 紐約
25 Bar Benfiddich 東京
26 Maybe Sammy 悉尼
27 Superbueno 紐約
28 Nutmeg & Clove 新加坡
29 Satan's Whiskers 倫敦
30 Panda & Sons 愛丁堡
31 Tan Tan 聖保羅
32 Licorería Limantour 墨西哥城
33 Drink Kong 羅馬
34 Jewel of the South 新奧爾良
35 Byrdi 墨爾本
36 Locale Firenze 佛羅倫斯
37 Scarfes Bar 倫敦
38 Moebius Milano 米蘭
39 Bar Nouveau 巴黎
40 Mimi Kakushi 杜拜
41 Bar Us 曼谷
42 Virtù 東京
43 Atlas 新加坡
44 La Sala de Laura 波哥大
45 Röda Huset 斯德哥爾摩
46 Florería Atlántico 布宜諾斯艾利斯
47 Analogue Initiative 新加坡
48 El Gallo Altanero 瓜達拉哈拉
49 Danico 巴黎
50 1930 米蘭
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
港式情懷香飄機場！望月首間實體店正式開幕
當旅客踏進香港國際機場一號客運大樓，在離港前的最後時刻，總想帶上一些最地道的香港味道。現在，望月終於進駐機場，為每一位離港的朋友獻上滿載香港情懷的烘焙美味。每一款機場限定禮盒的包裝都經過精心設計，舞火龍的動感、醒獅的威武、霓虹燈的璀璨、麻雀的趣味，這些熟悉的香港元素被細膩地...men’s Reads ・ 1 天前
暴君的廚師｜「戲子孔吉」李周安爆紅 為救母親留超長疤免除兵役感動網民
Netflix原創劇隻《暴君的廚師》日前播出大結局，大結局最高收視逾17%成功打入tvN歷年收視榜單TOP 7。劇集熱播帶動劇中演員人集水漲船高，除了兩位主角林潤娥及李彩玟人氣急升外，飾演「戲子孔吉」的李周安亦人氣大爆發。日前，李周安受訪自爆22歲時免除兵役，不僅沒有觸及韓國民眾對藝人免除兵役的不滿，反而因其背後原因而被深深感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪Gareth.T湯令山 已對舊情釋懷 以雨後陽光喻心情：已經冇傷心，係感恩
湯令山（Gareth.T）今年一首〈用背脊唱情歌〉，熱播度極高。歌曲以舊愛鄧凱文（Moon Tang）為對象，勇敢而直白Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尖沙咀直擊｜市民備齊攝影器材歡送軍艦 盼把握最後機會欣賞
【Now新聞台】解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦早上離開本港，本台記者梁潔瀅早上約10時30分身處尖沙咀海旁，現場所見不少市民和旅客前來歡送軍艦，並帶備包括長鏡頭、腳架等專業攝影器材拍攝。由於今日天氣炎熱，不少市民等候期間均有打開雨傘遮擋陽光。 有市民表示錯過了兩艘軍艦進入維港的時刻，希望把握最後機會觀賞軍艦風采。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
採訪日誌｜戚繼光艦及沂蒙山艦離港／港鐵舉行北環綫項目啟動禮
【Now新聞台】今日(10月3日)解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦離港，完成在港對外開放活動。 另外，港鐵舉行北環綫項目啟動禮，預計2034年完成建造工程。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
土瓜灣海心公園兩男遇襲中刀受傷 送院治理
【Now新聞台】兩名男子中午在土瓜灣海心公園被人用刀襲擊受傷。 警員封鎖現場調查，中午十二時許警方接報，兩名男子在土瓜灣旭日街海心公園涼亭，被一名持刀男子襲擊，兩人身體多處受傷，由救護車送去伊利沙伯醫院，兇徒事後逃去；警方接報到場兜截，暫時未有人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
《風林火山》金城武與梁家輝、劉青雲首度合作感榮幸 10.1開畫票房迫近200萬
現正熱映中的《風林火山》今日公開金城武長達21分鐘的訪問，金城武於片中分享了自己對李霧童這個角色的理解和設定，與及他認為拍攝以李霧童的性格、語速講意大利語對白，及於廚房教訓吸毒青年、表現出李霧童心狠手辣的處事作風這兩場戲難度最高。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
男生粉紅色穿搭指南，推介6個造型建議，讓你駕馭最具態度的時尚色彩
提到粉紅色，不少男生第一反應依然是姣及難駕馭，甚至只把它視為女生的專屬色彩。但在時尚語境中，粉紅早已超越性別的界限，從 Jason Momoa 到 Harry Styles，以至韓國偶像團體，無數男性 icon 都曾把粉紅演繹得霸氣又自信。粉紅色可以柔和也可以銳利。2025 年，當男生穿粉紅成為潮流共識，不妨看看如何透過 6 個穿搭建議，把粉紅色融入日常造型之中，既不失男子氣概，還能玩味十足。men's uno HK ・ 1 天前
中國「霸總」短劇遭整頓 美國現實霸總比劇情更誇張？
中國廣電整頓「霸總」短劇，但美國現實卻天天上演真人版霸總秀：馬斯克操控市場，貝索斯分身千億，特朗普更以「霸總」姿態震驚全球，現實比劇更誇張。Yahoo財經 ・ 1 天前
風林火山︳任賢齊金城武唔肯為麥浚龍補戲原因曝光？網民指上吊戲真做替身險出事激嬲小齊
麥浚龍（Juno）執導的「都市傳說」作品《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 17 小時前
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 11 小時前
Threads上爆紅「飲水神器」！Owala有超過Stanley的趨勢？最平$233買到、Amazon也有得入手
從Stanley爆紅開始，水壺除了實際的用途，還變成日常生活中必不可少的時尚配件。而且飲水對於人體健康而言，有說不清的好處，缺水更會令皮膚暗沉。Yahoo購物專員發現大家都有在默默提升自己的飲水裝備，現實中會看到同事桌上的漂亮水壺，Threads上也有很多人在分享「Owala」水壺，討論熱度甚至有超越Stanley的跡象。究竟Owala為什麼這麼紅？Owala在哪裡入手？以下會跟大家娓娓道來。Yahoo Food ・ 1 天前