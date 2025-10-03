2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名

作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？

香港首辦「世界50最佳酒吧」頒獎禮！10月啟德郵輪碼頭見

香港的調酒行業蓬勃發展，許多本地酒吧憑藉創意雞尾酒和卓越服務，早於國際間有名氣，今年成為「世界50最佳酒吧」頒獎禮的主辦城市，絕對是實力的見證。「世界50最佳酒吧」繼2023年登陸新加坡後再次重臨亞洲，並於今年10月8日（星期三）選址啟德郵輪碼頭舉行，活動雲集許多來自世界各地的頂尖酒吧界精英，絕對是好酒之人交流的平台。

今年在港舉辦的一系列活動中，重要環節包括「世界50最佳酒吧」揭幕前一晚舉行的調酒 師盛宴（Bartenders’ Feast）。而10月8日頒獎禮當晚，將有紅地毯環節及接待酒會，最後迎來萬眾矚目的「世界50 最佳酒吧」2025排名倒數，大家記得mark實日子！「世界 50 最佳酒吧」2025 頒獎禮亦將透過「世界50最佳酒吧」YouTube平台作全球直播。

－－－－－－早前報導－－－－－－

2024年世界50最佳酒吧名單正式公佈，全名單早前於西班牙馬德里揭曉！來到第16屆的頒獎典禮，今年香港有兩間頂級酒吧進佔世界頂級的行列，當中擊敗全球多個對手，排得第2名的Bar Leone更是新晉酒吧，排行18名的亦有Coa，成績驕人！至於世界最佳50酒吧第1名由墨西哥城的Handshake Speakeasy奪得，而第3位則是西班牙巴塞隆納的Sips。

2024年世界50最佳酒吧第18位：COA

位於中環的COA，以龍舌蘭為主題，自2019年後至今仍然上榜的，已經是連續6年成為世界50最佳酒吧。COA由著名調酒師Jay Khan 創立，主打墨西哥風味的梅斯卡爾酒（mezcal），而店內的鐵鏟COA正是用來收割龍舌蘭原料Agave的工具，酒吧亦由此得名。長達17頁的酒單上，可以飲到不同龍舌蘭草調製而成的雞尾酒，絕對讓酒迷有驚喜！

位於中環的COA已經是連續6年成為世界50最佳酒吧。

店內主打喝到一系列龍舌蘭草調製而成的雞尾酒！

COA酒店團隊

COA

地址：中環善慶街6-10號華善樓地下（地圖按此）

電話：2813 5787

營業時間：星期二至日6pm-1am，星期一休息。

2024年世界50最佳酒吧第2位：Bar Leone

今年排於榜上第2名的有香港新晉酒吧Bar Leone，同時獲得Disaronno Highest New Entry Award。同樣位於中環的Bar Leone，由前Argo首席調酒師Lorenzo Antinori主理，經驗豐富的他曾於倫敦的Dandelyan、Savoy酒店的The American Bar、首爾的Charles H.等知名名酒吧掌舵，他秉持「為人民調製的雞尾酒」的理念，調配出來的雞尾酒以簡約為主，讓人品嚐最純粹的味道，一開業已經成為人氣酒吧。為了讓客人可以置身自己的家鄉羅馬般，特意將當地的社區氣氛融入裝潢之中，同時以自家的雞尾酒、美食來留住客人。相信今次榜上之名，定會令店內大排長龍。

店內的雞尾酒以簡單為主

酒吧以「低干預」方式將經典雞尾酒復興，強調手工藝、食材成分和時令。

創辦人Lorenzo Antinori

Bar Leone

地址：中環必列者士街11-15號地舖（地圖按此）

2024年世界50最佳酒吧全名單

1 Handshake Speakeasy 墨西哥城

2 Bar Leone 香港

3 Sips 巴塞隆拿

4 Tayēr + Elementary 倫敦

5 Jigger & Pony 新加坡

6 Line 雅典

7 Tres Monos 布宜諾斯艾利斯

8 Alquímico 卡塔赫納

9 Zest 首爾

10 Paradiso 巴塞隆拿

11 Himkok 奧斯陸

12 BKK Social Club 曼谷

13 Connaught Bar 倫敦

14 Double Chicken Please 紐約

15 Overstory 紐約

16 Lady Bee 利馬

17 Baba au Rum 雅典

18 Coa 香港

19 The Cambridge Public House 巴黎

20 Tlecān 墨西哥城

21 Caretaker's Cottage 墨爾本

22 CoChinChina 布宜諾斯艾利斯

23 Salmon Guru 馬德里

24 Martiny's 紐約

25 Bar Benfiddich 東京

26 Maybe Sammy 悉尼

27 Superbueno 紐約

28 Nutmeg & Clove 新加坡

29 Satan's Whiskers 倫敦

30 Panda & Sons 愛丁堡

31 Tan Tan 聖保羅

32 Licorería Limantour 墨西哥城

33 Drink Kong 羅馬

34 Jewel of the South 新奧爾良

35 Byrdi 墨爾本

36 Locale Firenze 佛羅倫斯

37 Scarfes Bar 倫敦

38 Moebius Milano 米蘭

39 Bar Nouveau 巴黎

40 Mimi Kakushi 杜拜

41 Bar Us 曼谷

42 Virtù 東京

43 Atlas 新加坡

44 La Sala de Laura 波哥大

45 Röda Huset 斯德哥爾摩

46 Florería Atlántico 布宜諾斯艾利斯

47 Analogue Initiative 新加坡

48 El Gallo Altanero 瓜達拉哈拉

49 Danico 巴黎

50 1930 米蘭

