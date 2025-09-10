澳門自助餐2025｜精選13間抵食澳門自助餐推薦！人均最平低至$155／自助晚餐連觀光層睇煙花套票

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門自助餐2025｜精選13間抵食澳門自助餐推薦！人均低至$155／自助晚餐連觀光層睇煙花套票

相信不少港人都會趁放假到澳門旅行，除了可欣賞中葡特色的建築物外，消費亦都平靚正，更有港人專程去澳門食自助餐，當中酒店級數最平百多元一位都有！Yahoo購物專員為大家精選13間抵食澳門自助餐推薦，人均低至$155可以食到半自助午餐，亦有不少餐廳推出自助餐套票優惠，如自助晚餐連欣賞煙花套票、2大1小自助晚餐價錢只需$996起，部分酒店更有水上樂園和摩天輪門票優惠，還有生日自助晚餐優惠，優惠十分多，事不宜遲即刻為大家介紹澳門13間自助餐優惠。

澳門自助餐推介1. 上葡京酒店：「自助山」自助餐任食海鮮

講到澳門自助餐，不得不提上葡京酒店的「自助山」，不少港人都會特意到澳門食「自助山」自助餐，皆因價廉物美，上葡京酒店自助餐不但可以食到人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，還可嘆盡世界各地的美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等。近期自助晚餐有新無限量任食火鍋，有四川麻辣火鍋湯底、滋補藥材雞湯及鮮番茄豬骨湯3款湯底選擇，配上生猛海鮮或肉類拼盤等美食。另外亦不少得各款海鮮美食，酒店有龍蝦、鮑魚和蜆等各種鮮活海鮮可供額外選購，可以隨心單選或購買海鮮套餐，並指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等，海鮮套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香檳，還可以加購一系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等，包你可以飲飽食醉！

KKday優惠：

【限量73折 】自助早餐｜特價：$191起/位｜ 原價：$262/位

【限量75折】 自助午餐｜特價：$336起/位｜ 原價：$449/位

【限量78折】 自助晚餐 （包含現場無限量即煮生猛海鮮）｜特價：$752起/位｜ 原價：$966/位

KKday預約按此

Klook優惠：

自助早餐｜特價：$192起/位｜ 原價：$295/位

自助午餐｜特價：$338起/位｜ 原價：$394/位

自助晚餐連現場享用鮮活海鮮｜特價：$754/起/位｜ 原價：$867/位

Klook預約按此

上葡京酒店 自助山

地址：澳門上葡京3樓（地圖）

上葡京酒店 自助山

上葡京酒店 自助山

上葡京酒店 自助山

上葡京酒店 自助山

上葡京酒店 自助山

澳門自助餐推介2. 澳門JW萬豪酒店：特色重慶風味自助餐

澳門JW萬豪酒店的名廚都匯餐廳帶來國際化的自助餐，除了豐富又精彩的海鮮冷盤外，自助餐區更分澳葡、意大利、京川粤菜、亞洲及日式等6個專區，從開胃菜、熟食，到甜點飲品都有多款選擇，必食酒店招牌菜荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒等美食，今期酒店最新主題以中國重慶為靈感，準備了一系列重慶美食，如重慶火鍋冒菜、重慶小麵、麻辣沸騰龍躉魚等經典名菜！現時KKday和Klook都有限時自助餐優惠，KKday自助午餐人均低至$244，Klook自助晚餐人均只需$532起，KKday同時還有自助餐連新濠影滙水上樂園門票優惠，可以到水上樂園室內園區玩水，之後可直接去附近澳門銀河購物中心及威尼斯人購物中心shopping，十分方便！

KKday優惠：

【限時驚喜快閃58折起】 自助午餐（2人同行）｜特價：$244起/位｜ 原價：$420/位

【限時驚喜快閃75折起】 自助晚餐（2人或以上）｜特價：$533起/位｜ 原價：$709/位

【低至79折 ｜2人或以上】 自助午餐｜特價：$332起/位｜ 原價：$420/位

【低至86折 ｜2人或以上】 自助晚餐｜特價：$610起/位｜ 原價：$709/位

【KKday限量優惠｜2人或以上】 自助午餐/自助晚餐＋新濠影滙水上樂園門票（戶外園區及室內園區）｜特價：$661起/位｜ 原價：$935/位

KKday預約按此

Klook優惠：

【快閃二人同行低至6折】自助午餐｜特價：$504起/2位｜ 原價：$788/位 （人均$252起）

【快閃低至75折】自助晚餐｜特價：$532起/位｜ 原價：$709/位

【低至79折】自助午餐｜特價：$331起/位｜ 原價：$420/位

【低至87折】自助晚餐｜特價：$608起/位｜ 原價：$709/位

Klook預約按此

澳門JW萬豪酒店 名廚都匯

地址：澳門 JW 萬豪酒店1樓（地圖）

澳門JW萬豪酒店 名廚都匯

澳門JW萬豪酒店 名廚都匯

澳門JW萬豪酒店 名廚都匯

澳門JW萬豪酒店 名廚都匯

澳門自助餐推介3. 澳門勵庭海景酒店：自助午餐每人只需$188起

澳門勵庭海景酒店的珀克餐廳自助餐，一向以性價比極高而取勝，主打多款環球美食，自助晚餐可以任食新鮮進口生蠔、紐西蘭青口、冰島凍蝦等鮮甜海鮮，也有不少地道葡式美食，如極受歡迎的馬介休球及炸蝦球，香脆口感令人吃個不停，是去澳門必吃的地道美食，亦有不少甜品選擇。價錢方面，KKday和Klook價錢差不多，自助午餐每人低至$188，還有長者自助餐優惠，人均低至$156，5歲以下小朋友更是免費，自助晚餐人均價$325起。

KKday優惠：

【限時82折】自助午餐｜特價：$188起/位｜ 原價：$229/位

【限時8折】自助晚餐｜特價：$325起/位｜ 原價：$405/位

KKday預約按此

Klook優惠：

自助午餐 (一位)｜特價：$188起/位｜ 原價：$212/位

自助晚餐 (一位)｜特價：$326起/位｜ 原價：$393/位

Klook預約按此

澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳

地址：澳門漁人碼頭勵庭海景酒店閣樓（地圖）

澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳

澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳

澳門勵庭海景酒店 珀克餐廳

澳門自助餐推介4. 澳門十六浦索菲特海風餐廳：全新主題自助餐任食馬來西亞美食

澳門十六浦索菲特酒店是澳門唯一法式酒店，坐落澳門內港海濱，擁有大大的池畔露天平台，可以寫意眺望內港靚景及碼頭水岸景色，在日落時微醺氛圍更添浪漫感，是澳門數一數二的靚景餐廳！不論是午市自助餐或晚市自助餐，十六浦索菲特大酒店都有最少2小時讓大家慢慢食，自助午餐可以食到多款法式傳統美食及東南亞美食，還有新鮮海鮮，如基圍蝦、青口、吞拿魚、鯛魚刺身等。酒店最新推出全新中東美食主題自助晚餐，任食阿拉伯香料烤全羊、黎巴嫩焦糖洋蔥燴魚飯、中東肉丸、土耳其流心芝士酥餅、中東風味酸奶沙律和地道摩洛哥羊肉湯等中東特色美食！Klook自助午餐優惠低至$190，自助晚餐則KKday較抵，人均$284起。

KKday優惠：

【低至56折優惠】自助午餐（星期一至星期日）｜特價：$190起/位｜ 原價：$316/位

【低至55折優惠】主題自助晚餐｜新鮮生蠔及任飲酒精飲品｜特價：$284/位｜ 原價：$536/位

KKday預約按此

Klook優惠：

環球國際自助午餐｜特價：$196/位｜ 原價：$308/位

自助晚餐｜特價：$293/位｜ 原價：$521/位

Klook預約按此

澳門十六浦索菲特海風餐廳

地址：澳門十六浦索菲特酒店6樓（地圖）

澳門十六浦索菲特海風餐廳

澳門十六浦索菲特海風餐廳

澳門十六浦索菲特海風餐廳

澳門十六浦索菲特海風餐廳

澳門十六浦索菲特海風餐廳

澳門自助餐推介5. 360° 旋轉餐廳：自助餐連睇煙花套票限時優惠

位於澳門觀光塔60層的360°旋轉餐廳是去澳門必去的觀光點，搭一轉子彈升降機就到。可以慢慢用360度去欣賞澳門全景，絕對是非一般的視覺享受！除了視覺享受外，味覺都一樣可以大滿足，自助餐除了中西美食、葡國菜式、印度薄餅外，更有即點即製的意大利麵，以及一系列精緻甜品。自助晚餐由6時半至10時，最近還有最新馬來風味自助餐，必食巴生肉骨茶、娘惹仁當雞、南洋五香肉卷等，可以一邊嘆正宗馬來西亞美食，一邊欣賞澳門壯麗夜景！9月份更可欣賞澳門國際煙花比賽匯演，KKday和Klook都有限時自助餐連觀光塔門票，人均最平$588起可以食自助晚餐，餐後更可以到觀光層欣賞煙花！

KKday優惠：

【煙花套票】自助晚餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜連觀光層門票｜特價：$588起/位｜ 原價：$809/位

【限時64折｜週末不加收】自助晚餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜優惠加購觀光層門票｜特價：$400起/位｜ 原價：$625/位

【限量55折】自助午餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票｜特價：$545起/位｜ 原價：$1,066/位

【限量54折】自助晚餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票｜特價：$716起/位｜ 原價：$1,510/位

自助午餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜優惠加購觀光層門票｜特價：$272起/位｜ 原價：$383/位

自助晚餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜優惠加購觀光層門票｜特價：$534起/位｜ 原價：$625/位

KKday 預訂按此

Klook優惠：

【煙花套票】自助晚餐連觀光層門票｜58 樓觀看煙花｜特價：$589起/位｜ 原價：$809/位

自助午餐｜特價：$272起/位｜ 原價：$372/位

自助午餐連觀光層門票｜特價：$311起/位｜ 原價：$574/位

自助午餐連觀光層門票 + 空中漫步快閃體驗套票｜特價：$517起/位｜ 原價：$950/位

自助晚餐｜特價：$534起/位｜ 原價：$607/位

自助晚餐連觀光層門票｜特價：$573起/位｜ 原價：$809/位

自助晚餐連觀光層門票 + 空中漫步快閃體驗套票｜特價：$718起/位｜ 原價：$1,185/位

Klook預約按此

360° 旋轉餐廳

地址：澳門西灣湖景大馬路澳門旅遊塔會展娛樂中心（地圖）

360° 旋轉餐廳

360° 旋轉餐廳

360° 旋轉餐廳

360° 旋轉餐廳

360° 旋轉餐廳

澳門自助餐推介6. 澳門雅辰酒店薈景閣餐廳：自助晚餐限時買4送1

澳門雅辰酒店位於澳門中心地段，酒店設計花了不少心思，酒店薈景閣咖啡室的設計更是向澳門最具標誌性的地標之一的峰景酒店致敬，葡式馬賽克地板、天花板吊扇和潔白藤椅等，讓人感覺置身於葡萄牙。食物方面，有多款海鮮和葡式美食，包括即開新鮮生蠔、波士頓龍蝦、慢烤和牛扒、葡式海鮮銅鍋煲、傳統葡式忌廉馬介休等，甜品還有現場即製華夫餅、現焗葡撻等。現時KKday有自助晚餐買4送1優惠，人均低至$328可以食盡澳門本土葡式佳餚。

KKday優惠：

【KKday會員77折】週末自助晚餐｜特價：$342起/位｜ 原價：$442/位

【KKday 優惠買4送1】週未自助晚餐｜特價：$328起/位｜ 原價：$425/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

海鮮美饌 • 週末自助晚餐｜特價：$343起/位｜ 原價：$425/位

Klook預訂按此

澳門雅辰酒店薈景閣餐廳

地址：澳門雅辰酒店2樓（地圖）

澳門雅辰酒店薈景閣餐廳

澳門雅辰酒店薈景閣餐廳

澳門雅辰酒店薈景閣餐廳

澳門自助餐推介7. 澳門新濠影滙星滙餐廳：自助午餐只需$280

澳門新濠影滙擁有多個娛樂設施，如全澳門最大的水上樂園和全球最高的8字形摩天輪「影滙之星」，全日留在酒店玩都得！食物方面，餐廳精心準備了「星滙海鮮烤肉自助餐」，午市可以任食點心、燒味、粵式小炒和惹味鐵板燒，自助晚餐更有現場席切原條黃鰭吞拿魚刺身、即席炮製波士頓龍蝦、深海龍躉、大連鮮鮑魚等新鮮海鮮，還有巴西式燒烤爐烤製安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架等美食。KKday自助餐優惠較抵，自助午餐每人低至$280，而自助晚餐人均只需$574，還有自助餐連水上樂園優惠，自助午餐連水上樂園門票最平亦只需$568起。

KKday優惠：

「星滙餐廳」自助早餐｜特價：$172起/位｜ 原價：$284起/位

「星滙餐廳」自助午餐｜特價：$280起/位｜ 原價：$394起/位

「星滙餐廳」自助晚餐｜特價：$574起/位｜ 原價：$692起/位

「星滙餐廳」及「影滙之星」套票｜特價：$350起/位｜ 原價：$494起/位

「星滙餐廳」及「新濠影滙水上樂園」優惠套票｜特價：$568起/位｜ 原價：$934/位

KKday預約按此

Klook優惠：

自助早餐｜特價：$178起/位｜ 原價：$276起/位

自助午餐｜特價：$288起/位｜ 原價：$383起/位

自助晚餐｜特價：$578起/位｜ 原價：$671起/位

Klook預約按此

澳門新濠影滙星滙餐廳

地址：新濠影滙酒店明星滙二樓（地圖）

澳門新濠影滙星滙餐廳

澳門新濠影滙星滙餐廳

澳門新濠影滙星滙餐廳

澳門自助餐推介8. 澳門皇冠假日酒店藍灣全日餐廳：全新主題自助晚餐人均低至$307

澳門皇冠假日酒店是澳門五星級酒店之一，無論是住宿環境，還是自助餐食物質素水準都是一流！酒店藍灣全日餐廳提供各款亞洲及國際精選美食，而且餐廳可以望到海景，可一邊享受美食，一邊欣賞澳門海岸線風景！酒店最新推出「雲南食光海洋饕餮自助晚餐」，以雲南菌菇菜餚為主角，必食雲南薄荷涼拌牛肉、牛肝菌蒜蓉蝦、雞樅菌炒牛肉等，週末更提供香煎法國鵝肝與蒜香焗扇貝。現時KKday和Klook自助餐優惠相若，最平人均$307起就可以食到！

KKday優惠：

【KKday會員低至7折】自助晚餐｜特價：$307起/位｜ 原價：$439/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

海鮮自助晚餐(一位)｜特價：$309起/位｜ 原價：$372/位

Klook預訂按此

澳門皇冠假日酒店藍灣全日餐廳

地址：澳門祐漢東方明珠街219號君悅灣第7座澳門皇冠假日酒店3樓（地圖）

澳門皇冠假日酒店藍灣全日餐廳

澳門皇冠假日酒店藍灣全日餐廳

澳門皇冠假日酒店藍灣全日餐廳

澳門自助餐推介9. 澳門回力酒店：自助午餐人均低至$156

如果想到澳門食海鮮的話，不妨考慮澳門回力酒店，酒店推出海鮮自助晚餐，精選來自世界各地的高品質食材，提供各種時令特色菜，如冰上海鮮盤、一系列刺身、壽司、天婦羅、鐵板燒及日式串燒，海鮮有麵包蟹、加拿大長腳蟹、凍蝦、青口等，酒店另一個賣點，正是半開放式的廚房，不但可以觀看廚師現場烹煮食物及特色片皮鴨切片的刀法，保證自助餐食材新鮮，可以放心食大餐！價錢方面，KKday和Klook均有自助午餐優惠，人均最平低至$155可享自助午餐，自助晚餐則每人$300起。

KKday優惠：

【9月限時優惠】澳門回力酒店 自助午餐｜特價：$156起/位｜ 原價：$234/位

澳門回力酒店 自助午餐｜特價：$184起/位｜ 原價：$438/位

澳門回力酒店 自助晚餐｜特價：$300起/位｜ 原價：$438/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

【低至75折】自助午餐｜特價：$155起/位｜ 原價：$207/位

回力自助晚餐｜特價：$302起/位｜ 原價：$328/位

Klook預訂按此

澳門回力酒店

地址：澳門羅理基博士大馬路回力酒店2樓（地圖）

澳門回力酒店自助餐

澳門回力酒店自助餐

澳門回力酒店自助餐

澳門回力酒店自助餐

澳門自助餐推介10. 澳門新濠影滙W酒店：2大1小自助晚餐家庭優惠

澳門新濠影滙W酒店位於路氹金光大道，酒店設計由世界知名的札哈·哈蒂（Zaha Hadid）建築事務所負責，設計融入電影元素，可以欣賞不少復古又時尚的裝飾。酒店餐廳Hawker Hawker津津提供多款環球美食，半自助午餐有多達11款主菜選擇，如海鮮冬蔭功、澳門特色非洲雞肉捲、葡式白酒什錦蛤蜊、刺身海鮮丼等，還有自助沙拉吧和任食甜點；而自助晚餐更可無限任食新鮮生蠔、龍蝦、雪蟹腳、鮑魚等新鮮海鮮，還有多款熱葷如燒羊架、美國西冷、 燒大蝦等，重點是自助晚餐時段是由晚上6點食到晚上10點半，可食足4.5小時！KKday推出自助餐連摩天輪套票或水上樂園套票，最平人均低至$215食到半自助午餐，再送摩天輪套票；半自助午餐連水上樂園套票人均只需$513。另外，還有自助晚餐家庭優惠，2大1小食自助晚餐人均最平只需$332起。

KKday優惠：

【家庭套票限時優惠】新濠影滙W酒店 津津｜平日2大1小自助晚餐｜特價：$996起/2大1小｜ 原價：$1,837/2大1小

【限時58折起】澳門新濠影滙W酒店 津津｜平日半自助午餐 (星期一至五）｜特價：$162起/位｜ 原價：$278/位

【低至64折】澳門新濠影滙W酒店 津津｜自助午餐（星期六至日）｜特價：$336起/位｜ 原價：$521/位

【低至76折】新濠影滙W酒店 津津｜自助晚餐｜特價：$559起/位｜ 原價：$735/位

【KKday會員特惠｜摩天輪套票】澳門新濠影滙W酒店 津津｜平日半自助午餐 (星期一至五）＋新濠影滙「影滙之星」8字摩天輪門票｜特價：$215起/位｜ 原價：$378/位

【KKday會員特惠｜摩天輪套票】澳門新濠影滙W酒店 津津｜自助午餐（週六週日&假日）/自助晚餐＋新濠影滙「影滙之星」8字摩天輪門票｜特價：$395起/位｜ 原價：$621/位

【KKday會員特惠｜水上樂園套票】澳門新濠影滙W酒店 津津｜平日半自助午餐 (星期一至五）＋新濠影滙水上樂園門票｜特價：$513起/位｜ 原價：$746/位

【KKday會員特惠｜水上樂園套票】澳門新濠影滙W酒店 津津｜自助午餐（週六週日&假日）/自助晚餐＋新濠影滙水上樂園門票｜特價：$695起/位｜ 原價：$989/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

【限時低至76折】平日半自助午餐 | 自選主菜 +自助沙拉吧及甜點｜特價：$163起/位｜ 原價：$209/位

【限時低至78折】週末自助午餐｜特價：$338起/位｜ 原價：$425/位

【限時低至8折】自助晚餐｜特價：$561起/位｜ 原價：$681/位

【家庭優惠59折】自助晚餐 (兩位成人+一位小童)｜特價：$998起/2大1小｜ 原價：$1,703/2大1小

Klook預訂按此

澳門新濠影滙W酒店

地址：澳門新濠影滙W酒店2U樓（地圖）

澳門新濠影滙W酒店 Hawker Hawker津津

澳門新濠影滙W酒店 Hawker Hawker津津

澳門新濠影滙W酒店 Hawker Hawker津津

澳門自助餐推介11. 澳門四季酒店：五星級酒店 東南亞主題自助餐

澳門四季酒店曾在2024年《福布斯旅游指南》獲五星評分，餐飲和服務質素當然不會令人失望，酒店的鳴詩餐廳，裝修採用古典式落地窗設計，環境寬敞舒適，設中央開放式廚房展區，可一覽大廚烹製菜餚過程。食物方面，酒店最新有東南亞主題自助餐，可以一次過食齊越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡等風味美食，有超過20款甜品供應，必試酒店特色甜品鐵板燒雪糕，有雲呢拿、朱古力、士多啤梨口味雪糕，再有10多款配料，製造屬於自己的甜品！Klook自助午餐優惠低至$323，Klook自助晚餐優惠人均$535起。

KKday優惠：

【低至74折】自助午餐｜特價：$328起/位｜ 原價：$438/位

【低至81折】自助晚餐｜特價：$535起/位｜ 原價：$669/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

【8折】自助午餐｜特價：$323起/位｜ 原價：$404/位

Klook預訂按此

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

地址：澳門四季酒店1樓 鳴詩餐廳（澳門望德聖母灣大馬路）（地圖）

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門四季酒店 鳴詩餐廳

澳門自助餐推介12. 澳門凱旋門咖啡廳：生日優惠自助晚餐買3送1

位於澳門市中心的澳門凱旋門酒店，距離港澳碼頭只有5分鐘車程，非常方便又快捷到達酒店。澳門凱旋門咖啡廳的自助餐，不少食客大讚酒店食物選擇豐富，有齊新鮮海鮮刺身、東南亞菜式、燒烤美食、特式甜品等，重點自助餐價錢非常平，KKday優惠折後自助午餐人均低至$203，而自助晚餐人均只需$337起，還有壽星限定自助晚餐優惠，生日當天可享自助餐4人同行優惠，人均低至$233享自助晚餐，快手約壽星去澳門食自助餐慶生！

KKday優惠：

【KKday會員低至7折】自助午餐｜特價：$203起/位｜ 原價：$289/位

【KKday會員低至79折】自助晚餐｜特價：$337起/位｜ 原價：$426/位

【買三送一｜生日優惠】自助晚餐｜特價：$233起/位｜ 原價：$394/位

KKday預訂按此

澳門凱旋門咖啡廳

地址：澳門新口岸皇朝區城市日大馬路278號澳門凱旋門四樓咖啡廳（地圖）

澳門凱旋門咖啡廳

澳門凱旋門咖啡廳

澳門凱旋門咖啡廳

澳門自助餐推介13. 澳門巴黎人酒店自助餐：2人同行連摩天輪門票優惠

澳門巴黎人酒店亦是港人喜愛澳門酒店之一，酒店客房望出去，就可以見到澳門著名景點「澳門巴黎鐵塔」。食物方面，巴黎人環球海鮮自助晚餐菜式非常豐富，可以食到波士頓龍蝦、加拿大雪蟹腿、加拿大海螺、清蒸石斑及日本新鮮刺身等海鮮，熱盤可嘗香煎鵝肝、烤乳猪、滋味烤肉及特色手工拉麵等，不少食客都大讚自助餐甜品區擺設，有旋轉木馬造型轉盤放滿各式各樣的精緻甜點，用來打卡一流！現時KKday自助餐優惠較抵，最平人均低至$692可以食盡海鮮佳餚；如果想同時玩埋新濠影滙水上樂園，或影滙之星8字形摩天輪門票，2人或以上同行優惠價也只需每位$756起。

KKday優惠：

【限量優惠｜88折】巴黎人酒店自助晚餐｜特價：$692起/位｜ 原價：$788/位

【2人或以上同行優惠】巴黎人酒店自助晚餐＋影滙之星 8 字形摩天輪門票｜特價：$756起/位｜ 原價：$888/位

【2人或以上同行優惠】巴黎人酒店自助晚餐＋新濠影滙水上樂園門票（室內及戶外園區）｜特價：$1,055起/位｜ 原價：1,256/位

KKday預訂按此

Klook優惠：

自助晚餐｜特價：$726起/位｜ 原價：$746/位

雙人自助晚餐｜特價：$1,470起/2位｜ 原價：$1,491/位 （人均$735起）

Klook預訂按此

澳門巴黎人酒店

地址：澳門巴黎人1樓3100號（地圖）

澳門巴黎人酒店

澳門巴黎人酒店

澳門巴黎人酒店

澳門巴黎人酒店

