有網民於社交平台分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車。(Facebook@車cam L（香港群組）)

有網民於社交媒體上分享，在路上發現一輛生鏽殘舊客貨車，並笑言，「末日風格改裝」。由於該客貨車十分破舊，引起網民討論。

從相片中可見，該客貨車的車尾門已經鏽跡斑斑，以及有凹陷。車尾玻璃佈滿刮花的痕跡，該車的尾軸避震亦疑似損壞。該客貨車引起網民討論。有網民表示，「敘利亞風？」、「Mad Max風」、「香港真係有非洲車行街」、「去完烏克蘭番（返）嚟？」、「The Last of Us特別仕樣」。有網民提及曾見過該車，並直言，「見過真車入面仲殘」。

另外，有不少網民問及該車如何通過車輛檢驗並表示，「咁都過到驗車」、「過到驗到車先厲害」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-驚見生鏽殘舊客貨車-網民笑稱敘利亞風格/619620?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral