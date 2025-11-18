四大飲食平台網購優惠碼大放送！
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。
梁景堯周一（17日）在Threads上發影片，片中所見，一棵榕樹上有多隻老鼠出沒，一群從底部樹根奔走，有的沿著樹幹直衝樹冠，眾鼠見拍片人走近也沒有逃走。梁稱：「簡直是鼠患，黐線，全部都係老鼠，點搞呀？」他又留言稱：「我懷疑呢棵大樹可能有超過100隻老鼠喺上面住緊」。據影片所示，現場為新蒲崗彩虹道8號和寧遠街交界，巴士站旁的新蒲崗休憩處。網友見狀都紛紛留言討論，有人指整個新蒲崗都有很多老鼠，爬上樹都是第一次見。亦有人懷疑因為附近掘地進行工程令老鼠出逃，另覓巢穴。
涉事地點非鼠患黑點
食環署表示，事涉地點位於新蒲崗休憩處，屬康樂及文化事務署轄下的設施，由該署負責日常清潔和防治鼠患工作。周一（17日）派員到事涉地點視察，並向康文署人員提供防治鼠患技術建議，並會定期在事涉地點周邊的公眾地方進行防治鼠患工作，有需要會放置捕鼠器和鼠餌，以捕捉和毒殺老鼠。
康文署：上周曾到上址防治蟲鼠
康樂及文化事務署（康文署）則於周二（18日）覆稱，根據紀錄，最近一次於休憩處進行防治蟲鼠日期為本年11月12日。接到查詢後，署方已即時安排承辦商於11月17日到場進行詳細檢查及滅鼠工作；署方於同日聯同食環署到休憩處進行聯合視察，偵查鼠患源頭，就防治工作交換意見，並會持續進行聯合行動，檢視防治蟲鼠措施的成效。署方會繼續密切監察，亦會積極與相關政府部門聯絡及適切跟進，保持環境衞生。
康文署強調一向重視轄下場地衞生情況，並嚴格執行防治蟲鼠工作。康文署以往就涉事地點未曾接獲市民投訴，但署方定期在休憩處安排承辦商每兩星期進行防治蟲鼠工作，包括放置捕鼠器、鼠藥餌盒及更換藥餌；署方也會安排清潔員工每日清除枯葉及垃圾，清潔花床，以及鼠患藏匿點和其來往通道等，加強環境衞生。
其他人也在看
貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引 容許引擎失靈照起飛：可以賴邊個？係咪賠返個細佬畀我？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時墮海，導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構昨（ 18 日）發佈初步報告。兩名死者家屬同日曾與民航調查機構會面。其中30歲死者的胞姐陳小姐接受《Yahoo新聞》查詢時表示，機構代表在會上引述報告指， 4 號發動機的反推裝置無法運作，惟對方未有提及該問題在起飛前已經發現，直至家屬再讀報告才知悉。「你明知出發前已經有問題，你確保唔到係咪要用 4 號引擎，都照畀佢起飛，咁一有事就死梗，可以賴邊個呢？係咪賠返個細佬畀我吖？唔係㗎嘛。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
日本嚴打「炸彈尿袋」，強制 PSE 標籤、經產省 12 月起公開違規賣家黑名單
不少香港人喜歡到日本旅遊或透過 Amazon Japan、樂天市場（Rakuten）網購電子產品。然而，市面上充斥著大量未經嚴格安全檢測的平價「尿袋」，潛藏爆炸風險。針對此亂象，日本政府決定出手整治，對於無視監管的製造商及進口商，將會公開其名稱以作警惕。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 16 小時前
貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜抵港貨機上月在機場滑出跑道，引致兩人死亡。民航意外調查機構發表初步報告指，飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會調查事故是否涉及人為因素等。 事發於上月20日，一架由阿聯酋航空租用的土耳其ACT貨機在機場北跑道衝落海，期間撞到一架機管局巡邏車，車上兩人死亡。事發至今約一個月，民航意外調查機構發布初步報告指，涉事飛機起飛前的紀錄顯示4號發動機反推裝置不運作，飛行過程中都處於正常，又指飛行數據記錄儀資料顯示，飛機著陸後收起所有選定的反推裝置，但4號發動機繼續加速，而在飛機偏離跑道後，其餘三個發動機的反推裝置再次啟動。駕駛艙檢查結果則顯示，其餘三個發動機推力桿關閉，反向推力桿設定為最大值，但4號發動機推力桿處於全速前進推力位置，反推力桿處於最前位置，燃油控制開關設定為運轉模式。報告指，意外發生時能見度良好，天氣適合飛機運作，所有通訊、導航、監察和空中交通管制設備都運作正常，空中交通管制和涉事飛機之間的通訊正常，意外當日沒有收到跑道指示標識系統損壞的報告，意外前跑道上亦沒有發現外來物。民航意外調查機構尤其關注事故是否涉及人為因素、安全管理系統等問題，以及有否導致推力桿失控now.com 新聞 ・ 13 小時前
日本 71 歲女兒不堪照顧壓力 殺害 102 歲認知障礙症母親罪成 判囚三年緩刑五年︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 日本東京一名 71 歲女子去年 7 月因不堪長期照顧壓力，殺害了自己 102 歲的認知障礙症母親。地方法院近日宣判，考慮到被告的困境，裁定她殺人罪成，判處 3 年監禁，緩刑 5 年。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！Yahoo Food ・ 1 天前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 1 天前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 10 小時前
粉嶺警察宿舍芬園 40 歲女子墮樓亡 育一子一女 現場無發現遺書｜Yahoo
粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案，一名 40 歲女子從高處墮下，倒臥平台上，救護人員到場證實身亡。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
珍惜生命｜粉嶺芬園已婚警察宿舍40歲女子墮樓 當場死亡
粉嶺聯和墟有人墮樓死亡。 今日（18日）早上6時58分，一名40歲姓顏女子於粉嶺聯和墟粉嶺樓路17號芬園已婚警察宿舍墮樓，倒臥在平台上，保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名女子已經當場死亡，相信她從上址一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定，正在調查她的身分及墮樓原因am730 ・ 21 小時前
日本公債遭拋售 財政擴張憂慮推高長期殖利率
在市場預期日本政府將於本周稍後公佈首個經濟套裝方案之際，日本較長期限的主權債券於周一遭遇大幅拋售，導致殖利率飆升。此次日本債券的下跌，呼應了上周晚些時候美國和英國市場的債券暴跌趨勢。鉅亨網 ・ 1 天前
瑞士斥2千億美元換關稅降至15% 綠黨轟「投降協議」
據《CNBC》周一 (17 日) 報導，瑞士與美國上周五達成貿易協議，瑞士企業承諾在美投資 2,000 億美元，而出口美國的關稅從 39% 降至 15% 則從 39% 降至 15%。政府和企業界將此視為「重啟」機會，但綠黨批評這是向白宮「投降」，質疑政府動員企業高層送黃金禮物換取協議。鉅亨網 ・ 1 天前
全運會｜何甄陶等運動員奪金令人鼓舞 港隊代表團主席：大灣區具備申辦奧運條件 須國家評估時機｜Yahoo
港隊在本屆全運會成績理想，至今已經取得 7 面金牌。特區政府代表團執行委員會主席鄭景亮今早在電台節目表示，港隊的超乎預期成績反映到政府加大投入體育發展，以及體育學院提升培訓水平的成效。對於國際奧委會終身名譽主席巴赫認為大灣區具備申辦奧運的一切條件，鄭景亮指文體旅局已經表示目前應該先做好全運會，是否申請奧運應近由國家體育總局考慮。至於浸大運動及健康科學系教授劉永松就在同一節目表示，大灣區共同申辦奧運要解決旅客流動，以及兩地法制差異等問題，需要磨合；他並指即使符合申辦條件，亦要先釐清國家再申辦第二次奧運的目的和需要。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。 片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單鉅亨網 ・ 21 小時前
「賣出日本」交易顯現 財政擔憂及中日緊張關係打擊市場情緒
【彭博】— 日本股市和債市雙雙下挫，中日外交爭端及日本國內財政擔憂打擊了投資者的風險偏好。Bloomberg ・ 16 小時前
使徒行者2 全劇劇情︳懷念許紹雄歡喜哥精采演出 苗僑偉陳豪宣萱黃翠如周柏豪延續卧底暗戰
一次行動，CIB高級督察卓凱的五位臥底及一位好友先後喪命，遂與新紮臥底鄭淑梅展開拯救臥底的行動。另一邊廂，黑幫長興新任龍頭魏德信整頓組織，頭目覃歡喜另起爐灶，命名「福和」，與德信對抗。卓凱派淑梅混入長興，與德信的手下施嘉莉、徐天堂及歡喜的得力助手樂少鋒交手。卓凱發覺德信背後有黑警支持，決心把德信的惡勢力連根拔起。德信拼死反撲，將一眾臥底列入「必殺」名單！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
大埔推單車男子被輾斃 妻子與親友傷痛認屍
【on.cc東網專訊】本周日（16日）下午1時許，一輛掛有「P牌」的貨車沿大埔安邦路行駛期間，撞倒一名推着單車橫過馬路的姓魯（52歲）男子，魯男被捲入車底遭車輪輾斃。今晨（18日）9時許，魯男的妻子由親友陪同下，到達大圍富山公眾殮房辦理認屍手續。至11時許，眾人on.cc 東網 ・ 20 小時前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。Yahoo Style HK ・ 1 天前