新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。

梁景堯周一（17日）在Threads上發影片，片中所見，一棵榕樹上有多隻老鼠出沒，一群從底部樹根奔走，有的沿著樹幹直衝樹冠，眾鼠見拍片人走近也沒有逃走。梁稱：「簡直是鼠患，黐線，全部都係老鼠，點搞呀？」他又留言稱：「我懷疑呢棵大樹可能有超過100隻老鼠喺上面住緊」。據影片所示，現場為新蒲崗彩虹道8號和寧遠街交界，巴士站旁的新蒲崗休憩處。網友見狀都紛紛留言討論，有人指整個新蒲崗都有很多老鼠，爬上樹都是第一次見。亦有人懷疑因為附近掘地進行工程令老鼠出逃，另覓巢穴。

驚現鼠患的老榕樹位於新蒲崗寧遠街。(梁景堯Threads帳戶圖片)

涉事地點非鼠患黑點

食環署表示，事涉地點位於新蒲崗休憩處，屬康樂及文化事務署轄下的設施，由該署負責日常清潔和防治鼠患工作。周一（17日）派員到事涉地點視察，並向康文署人員提供防治鼠患技術建議，並會定期在事涉地點周邊的公眾地方進行防治鼠患工作，有需要會放置捕鼠器和鼠餌，以捕捉和毒殺老鼠。

康文署：上周曾到上址防治蟲鼠

康樂及文化事務署（康文署）則於周二（18日）覆稱，根據紀錄，最近一次於休憩處進行防治蟲鼠日期為本年11月12日。接到查詢後，署方已即時安排承辦商於11月17日到場進行詳細檢查及滅鼠工作；署方於同日聯同食環署到休憩處進行聯合視察，偵查鼠患源頭，就防治工作交換意見，並會持續進行聯合行動，檢視防治蟲鼠措施的成效。署方會繼續密切監察，亦會積極與相關政府部門聯絡及適切跟進，保持環境衞生。

康文署強調一向重視轄下場地衞生情況，並嚴格執行防治蟲鼠工作。康文署以往就涉事地點未曾接獲市民投訴，但署方定期在休憩處安排承辦商每兩星期進行防治蟲鼠工作，包括放置捕鼠器、鼠藥餌盒及更換藥餌；署方也會安排清潔員工每日清除枯葉及垃圾，清潔花床，以及鼠患藏匿點和其來往通道等，加強環境衞生。