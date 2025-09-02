摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
飲茶好去處2025｜12間香港高質飲茶食點心推介！優惠價低至49折/米芝蓮點心$38起/海景飲茶
雖然飲茶是香港人的日常生活，但現在飲茶演變出很多不同變化，好像在船上飲茶食點心，你又試過未？即睇Yahoo Food內文推介：
Yahoo購物節，6月2至13日正式舉行！
飲茶食點心是香港人的日常生活，不論你是喜歡新派點心，還是懷舊點心，又或者放題點心，香港都有各式各樣的餐廳可以選擇，今次Yahoo就集齊米芝蓮級、海景飲茶、傳統點心等等供大家選擇，當中更有不少設有優惠價，趕快約家人好友一同聚會飲茶食點心！
飲茶推介1.張公館：海景點心嚐味午宴低至49折 享多款經典粵菜美食
飲茶都可以變得浪漫？銅鑼灣張公館飽覽港島區海景，點心嚐味午宴低至49折（
原價$568/位，優惠價$280/位），先以蝦餃皇，麻辣燒賣，卡邦尼海皇卷，櫻花蝦蘿蔔糕打開味蕾，再品嚐粵菜經典杏汁燉豬肺湯、紅燒乳鴿（半隻）、潮式荷香欖菜肉碎蒸菜心跟瑤柱荷葉飯，再以生磨蛋白杏仁茶作結。另外餐廳還提供海景商務午宴（ 原價$498/位，優惠價$348/位）同樣有精選點心，包括香茜鮮蝦餃、麻辣燒賣、碧綠豆苗素翅餃、濃蝦湯海皇餃跟鮑汁蝦籽柚皮腐皮卷伴時蔬，也不用怕不飽肚，因為主菜還有鹹魚蒸手剁新鮮肉餅配黑毛豬叉燒黃豆海蜇伴飯，甜品就有蛋白杏仁茶跟手作五色糕。
張公館
地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 29樓（地圖按此）
電話：8118 1177
飲茶推介2.圍爐順德菜：2人飲茶都無問題！人均$128食均8款點心
有時候2個人怕飲茶點不到太多點心？圍爐順德菜推出八星傳統點心午市套餐（
原價$160/位，優惠價$128/位），當中一個價錢就包括素翅灌湯餃、圍爐蝦餃皇、黑松露山珍腐皮卷、香蜜叉燒酥、XO醬炒腸粉、迷你珍珠雞、流沙奶皇包跟養生紅棗糕，可以滿足味蕾又不怕吃完不完。
圍爐順德菜
地址：銅鑼灣糖街31號Sugar+16樓（地圖按此）
電話：2383 3982
飲茶推介3.龍點心：原創港式點心 低至7折起享2人跟4人套餐
想食新派點心的話，推介龍點心，原因是店家主打原創港式點心，現在推出2人及4人套餐，當中4人套餐更低至7折，優惠價人均$132/位，可以豪食12款點心，較特別的有當季時令燒賣拼盤、肉鬆馬拉糕、脆脆富貴紅米腸粉等，而且價錢包括茶芥及加一服務費，相當抵食！
龍點心分店：銅鑼灣寶漢大廈、觀塘Eastcore、灣仔軒尼詩道、尖沙咀中達大廈
飲茶推介4.晶荷軒：超可愛迪士尼點心 必食米奇煎薄餅
如果你是迪士尼的忠實Fans，就不能錯過迪士尼樂園中菜廳晶荷軒的點心套餐（
原價$428/位，優惠價$418/位），套餐包括多款迪士尼可愛造型點心，好像跳跳虎菜肉包、小豬海鮮雞肉包跟米奇煎薄餅，另外還有一系列美食，如瑤柱金瓜和牛粒炒飯、香草雞油菌炒蝦球等，集打卡跟美味於一身！
晶荷軒
地址：大嶼山香港迪士尼樂園酒店（地圖按此）
電話：3510 6000
飲茶推介5.本地半日遊：深度遊享米芝蓮級點心
這個假期不如來一轉本地深度遊吧！參加這個本地旅行團，首先會到搭乘山頂纜車前往標誌性的山頂，在導遊的帶領下步行遊覽，了解太平山頂的歷史並參觀獅角觀景亭。在導遊的帶領下步行遊覽砵典乍街、中環自動扶梯、大館、荷李活道、拉斯卡街和文武廟。最後，在榮獲米芝蓮的添好運餐廳品嚐10種不一樣的巧手點心，體驗一個不一樣的香港！
飲茶推介6.張保仔號：船上睇風景兼飲茶 75分鐘漫遊鯉魚門之旅
誰說飲茶一定要在陸地？張保仔號每日都推出75分鐘漫遊鯉魚門之旅（$399/位），大家可以置身仿古的張保仔船上暢遊避風塘，邊享受由「Dim Sum Library」主廚特設的精品點心，好像XO醬菠菜餃、黑蒜燒賣、蟹肉春卷等等，另設素食點心餐牌，可以自選在尖沙咀或中環上船。
飲茶推介7.國金軒(中環) ：中環IFC高質中菜低至$388/位
IFC國金軒一向都是品質保證，但平時價位偏高，想不到官網e-shop竟然有特價！在官網e-shop預訂的點心套餐包括筍尖鮮蝦餃、黑魚子帶子燒賣、法蔥蘿蔔絲酥、雪山叉燒餐包、天鵝芋角鳳尾蝦、海中寶魚翅灌湯餃、上湯鮮蝦雲呑麵以及香芋椰青奶凍，每位只是$388，更可享免茶芥。
國金軒(中環)
地址：中環國際金融中心商場三樓3101（地圖按此）
電話：2315 5222
飲茶推介8.壹玖捌叁：超過30款新舊點心 多款創新口味
有預算一點的話，又想享受多一點？推介跑馬地名人飯堂壹玖捌叁的午市點心超過30款，總廚Silas Li擅長於傳統點心中搞搞新意思，例如在「陳皮懷舊叉燒包」加入陳皮，為傳統包點帶來創新的甘香口感；「黑松露流心鵪鶉蛋燒賣」為經典點心注入現代元素，嚴控火喉從而達致流心效果；「焦糖花生炸油角配流心花生醬汁」則帶來了外脆內軟，甜鹹交融的美味。另外還有「百花鮮蟹肉竹笙卷」，鮮美爽脆。
壹玖捌叁
地址：跑馬地載德街2-4號1樓（地圖按此）
電話：2893 3788
飲茶推介9.緻素坊：素食飲茶之選！全新銅鑼灣店隆重登場
飲茶一定肥膩？不如今次來轉素食飲茶吧！以創新中式素食聞名的緻素坊在今年1月於銅鑼灣開店，餐廳廣受歡迎的素食點心系列，無疑是餐廳的一大亮點。大廚精心挑選各種菇菌作為食材，將本是肉類的菜式轉變為一道道素食佳品。例如，香菇燒賣、素翅灌湯小籠包、笋尖蝦餃皇、黑松露野菌餃等，想食得飽肚點？餐廳招牌的秘製叉燒以小麥麵筋製成，經自家製素食叉燒醬醃製後，再以多種茶葉煙燻，打造焦香的風味；四川秘製水煮魚，先以薄片杏鮑菇重現魚肉的質感，並與四種菇菌、四川進口香料和辣椒燉煮，締造出香辣濃郁的湯底，亦值得一試。
緻素坊
地址:銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場4樓（地圖按此）
電話:2366 9223/ 2366 9138
飲茶推介10.逸東軒：米芝蓮一星中菜 $38起享全新點心餐牌
米芝蓮一星中菜廳逸東軒點心向來受到大家追捧，今年逸東軒亦推出一系列全新點心，包括臘味芋茸金絲卷，金黃酥脆的外皮，包裹著惹味臘腸和軟滑芋頭蓉，口感層次豐富。充滿港式風味的燕窩蛋撻仔，酥皮層次分明，配以幼滑的燕窩點綴，啖啖滋味。經典美味之選一品點心拼，集合荀尖鮮蝦餃、龍蝦燒賣及婆參帶子餃三款精選點心，各有風味。其他推介美點還有蟹肉南瓜鮮蝦餃、金脆芋薯牛、臘味煎鯪魚餅、豚肉香蔥燒餅及蒜香銀鱈魚粒等。逢星期一至五（公眾假期除外）更可以優惠價$38起享用星級點心。
逸東軒
地址 : 九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層（地圖按此）
電話 : 2710 1093
飲茶推介11.蓮香樓：感受百年港式飲茶文化 享懷舊傳統點心
香港已有過百年的飲茶歷史，想體驗傳統的飲茶文化？不妨到有過百年歷史的蓮香樓，酒樓從早上6時就推出傳統茶市點心，而晚市5時半後就有限量點心，在蓮香樓你可以找到多款懷舊點心，如雀巢芋角、鮮豬膶燒賣、燒味金錢雞等，不妨帶父母一同重溫他們的小時候。
蓮香樓
地址：中環威靈頓街160-164號地舖 （地圖按此）
電話：2116 0670/ 3491 5855
飲茶推介12.陸羽茶室：食家最愛 重溫昔日老香港風味
要說到香港其中一間最有氣派的酒家，怎少得名流紳士最愛的陸羽茶室。茶室佔地三層，有不少忠實的顧客，其中知名已故食家唯靈亦是其座上客之一。到茶室用餐，除了為茶室的點心而來，更可欣賞到茶室內不少中國字畫墨寶，以及昔日老香港的裝修風格。
陸羽茶室
地址：中環士丹利街24號地舖至3樓（地圖按此）
電話：2523 5464
常見問題：
問：放題點心有甚麼推介？
答：位於九龍酒店的龍逸軒，推出任點任食點心brunch，可以一次過品嚐多款新派點心如春筍金箔蝦餃、十年陳皮紫米豆沙包等......詳情按此
問：酒店飲茶有甚麼推介？
答：點心其實並不止粵式，麗豪酒店中菜廳龍門客棧就推出2小時滬江任點、任食佳餚午市放題.....詳情按此
