一號戒備信號周四中午前維持

脆香雞翼食譜│麥當勞脆香雞翼做法原來好簡單！咁樣整麵衣會脆

Ｍ記的脆香雞翼長賣長紅，不少人去這家快餐店，目的就是這個外脆內嫩的脆香雞翼，即睇Yahoo食譜：

脆香雞翼食譜│麥當勞脆香雞翼做法原來好簡單！咁樣整麵衣會脆
脆香雞翼食譜│麥當勞脆香雞翼做法原來好簡單！咁樣整麵衣會脆

麥當勞脆香雞翼長賣長紅，不少人去M記，目的就是這個外脆內嫩的脆香雞翼。雖然它賣得不算貴，但如果想一次過的過足癮來享受這份美味，在家自製是比較經濟。脆香雞翼提前醃入味後，便要裹上混合麵衣，包上一層後再快速浸一下水去弄濕，然後再上一次粉，製造出反潮的效果，炸出來便會有那種不平滑的顆粒鬆脆口感，即睇如何製作麥當勞脆香雞翼：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

麥當勞脆香雞翼（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

雞中翼5隻

醃料：

蒜粉1茶匙

五香粉半茶匙

胡椒粉半茶匙

紅椒粉1茶匙

味醂1湯匙

蠔油1茶匙

鹽半茶匙

麵衣：

番薯粉100克

麵粉100克

鹽半茶匙

五香粉半茶匙

做法

1. 雞翼加入醃料醃至少半小時。將麵衣材料在深盤中混合。
2. 把雞翼放入麵衣混合物中，用力把粉壓實在雞翼上。
3. 將雞翼放在篩子中，放入水2秒，快速撈起，再放回麵衣混合物中，重複拍上粉，把表面搓至不平。
4. 燒熱油至放入筷子見泡泡，放入雞翼，用中火炸至熟，撈起，放1分鐘，開大火，放入雞翼再炸10秒左右即成。
完成品

手打檸檬茶食譜│消暑茶飲之一 香水檸檬敲打時必要加呢樣

開心果糯米糍食譜│即食最好味！個皮咁搓軟身唔變硬

熱香餅漢堡│日本麥當勞熱香餅豬柳蛋漢堡食譜！跟呢個做法凍咗都鬆軟不乾身

挽肉と米漢堡扒食譜│不需用炭烤 加呢樣嘢一樣香口

B仔雞翼尖食譜│自製元朗出名小食 咁樣浸入味又唔爛

長洲芒果糯米糍食譜│芒果糯米糍口感Q彈秘訣 原來要叮熟粉糰加牛油搓

芒椰奶西食譜│復刻許留山皇牌甜品 西米咁煮唔會爛

多芒小丸子食譜│復刻經典許留山香芒甜品 用呢樣搓小丸子更香

Ikea肉丸食譜│肉餡豬牛比例 咁樣最美味

華御結飯團食譜│長期人氣蒲燒三文魚腩 咁樣整紫菜香脆唔會腍

吉野家牛肉飯食譜│神還原！肥牛煮完唔老只需事前一個步驟？

白汁雞皇飯食譜│KFC白汁雞皇飯 方便又好食 自製只需兩個步驟？

KFC蘑菇飯食譜│超易做蘑菇飯只需兩樣材料 麵撈易糊要注意落料次序

土匪雞翼食譜│譚仔土匪雞翼 出爐前再撒孜然更香脆

譚仔尖椒皮蛋食譜！尖椒大小可區分辣唔辣 想醬汁更香可先將紅油加熱？

撈冷麵食譜│神還原香港袋袋撈冷麵醬汁！復刻勁蒜蓉味蜆肉料

