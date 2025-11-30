Elon Musk 預測 Optimus 生產目標的可行性計劃

Elon Musk 微妙地暗示了 Tesla 實現 Optimus 生產目標的策略。這位 CEO 分享了他對 Optimus 生產量的預測，這些預測雄心勃勃，甚至讓人懷疑這是否來自科幻小說。根據 Musk 最近在 X 上的發文，Tesla 擁有計劃來達成 Optimus 的生產目標。Musk 明確指出，Optimus 將成為 Tesla 的最高產量產品。在 2025 年的 Tesla 年度股東大會上，Musk 表示，這款人形機器人將實現 “任何大型複雜製造產品中最快的生產擴張”，並計劃在 Fremont 工廠啟動每年一百萬台的生產線。

隨後，Musk 表示 Giga Texas 將會有一條每年一千萬台的 Optimus 生產線。然而，即使達到這個生產水平，Optimus 的擴張才剛剛開始，生產將會進一步加速。Musk 指出，未來在火星上甚至可能會有每年一億台的生產線，這將使每年能生產多達十億台的 Optimus 機器人。Musk 在周末發表了一條簡短的訊息，暗示了 Tesla 的 Optimus 策略。他在貼文中寫道：“Optimus 將是 Von Neumann 探測器。

”這句話暗示 Tesla 將不會依賴傳統的生產系統來製造 Optimus。公司可能甚至不會在某個時刻雇用人類來生產這款人形機器人。取而代之的是，Optimus 機器人可以自我複製，即用其他 Optimus 機器人來生產新的機器人。Von Neumann 探測器是一種假想的自我複製太空船，由數學家和物理學家 John von Neumann 在 1940 至 1950 年代提出。

這種假想機器能夠前往新的恆星系統或地點，著陸後開採行星、小行星和衛星的原材料，然後利用這些材料製造出自己的複本，並將新複本發射到其他恆星系統。如果 Optimus 能夠實現這一雄心勃勃的目標，這款人形機器人將確實成為有史以來最高產量的產品。正如 Musk 預測的那樣，這將真正改變世界。Tesla 的創新不僅在於產品的生產能力，還在於其對未來科技的前瞻性思考。隨著 Optimus 的發展，Tesla 將在自動化和生產效率方面樹立新的標杆，進一步推動全球市場對於智能機器人和自我複製技術的關注與需求。

這不僅有助於提升公司的成長潛力，也可能為整個行業帶來革命性的變化。

