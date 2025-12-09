Google 推出 Pixel 9 Pro 和 9 Pro XL 顯示問題延長維修計劃，保修期延長至 3 年

Google 現在為 Pixel 9 Pro 和 9 Pro XL 設立了一個擴展維修計劃，專門針對顯示問題的設備。此外，Pixel 9 Pro Fold 現在也享有為期三年的延長保修。符合該擴展維修計劃的 Pixel 9 Pro 和 9 Pro XL 單位，若出現顯示閃爍或垂直綠線的問題，則可享受長達三年的維修保障，從購買之日起計算。

Google 提到，如果 Pixel 9 Pro 出現顯示屏或覆蓋玻璃破裂的情況，則無法參加該計劃。其他由水造成的損壞也可能不在保障範圍內。雖然 Google 已經延長了 Pixel 9 Pro Fold 的保修期限，但目前尚未具體說明哪些類型的損壞會被涵蓋。公司僅指出，影響功能的問題將符合擴展保障的條件。

根據 Google 的說法，該計劃將在購買之日起提供三年的支援，並且不會涵蓋顯示屏或覆蓋玻璃破裂的設備。水損設備同樣不符合條件。Google 可能會提供免費維修服務，以修理受損的顯示屏。公司還提到，若 Pixel 9 Pro Fold 受到影響，使用者可能會獲得免費更換。

設備 維修計劃 延長保修 適用條件 Pixel 9 Pro 三年 無 顯示閃爍或垂直綠線 Pixel 9 Pro XL 三年 無 顯示閃爍或垂直綠線 Pixel 9 Pro Fold 無 三年 功能性問題

