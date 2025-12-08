Tesla 全球擴展 Robotaxi 應用程式接入範圍

Tesla 再次擴大了 Robotaxi 應用程序的訪問範圍，這次的擴展是以更廣泛的規模進行的，該公司正提供給北美以外的地區用戶下載該應用的機會。Tesla 的 Robotaxi 是公司早期階段的叫車平台，目前在德克薩斯州、加利福尼亞州和亞利桑那州運行，並計劃在不久的將來進一步擴展到美國其他地區。Tesla 最近表示，計劃在邁阿密、休斯頓、拉斯維加斯、菲尼克斯和達拉斯推出 Robotaxi。該平台擁有巨大的潛力，Tesla 希望它能成為乘客運輸行業進一步顛覆的重要推手。

目前為止，Robotaxi 已經總共行駛了超過 550,000 英里，其中絕大多數來自舊金山灣區和奧斯丁。Tesla 的 Robotaxi 應用程序擁有哪些功能與設計，讓人非常期待。然而，Tesla 目前主要專注於快速擴展，但這一切都依賴於公司獲得在各個地區運營該平台的監管許可。擴展計劃不僅限於美國，因為該公司在上個週末擴大了下載應用程序的地區。現階段，該應用已可於以下地區下載：

廣告 廣告

地區 日本 泰國 香港 南韓 澳洲 台灣 澳門 新西蘭 墨西哥 美國 加拿大

目前，儘管 Tesla 主要專注於擴展，但它也在致力於其他目標，旨在讓希望乘坐無人駕駛車輛的顧客更為便利。其一大目標是取消安全監控員的配置，目前在奧斯丁的乘客座位和舊金山灣區的駕駛座位均有使用。幾周前，Tesla 開始實施新的車內數據共享系統，這將幫助支持團隊在無人駕駛車輛前方沒有任何人員的情況下協助乘客。隨著 Robotaxi 向更多地區擴展，Tesla 將通過全面自駕套件的部署以及無人駕駛 Robotaxi 的推出，獲得巨大的收益。

Robotaxi 計劃的早期階段運行良好，但真正的考驗將在於未來的擴展。如何應對當地的交通法規並獲得監管批准將是最大的挑戰。Tesla 在推動無人駕駛技術的進程中，展現出其創新的潛力，不僅能為乘客提供更便捷的出行方式，還能在全球市場中掀起一場變革。隨著應用範圍的擴大和技術的進步，Tesla 正在塑造未來交通運輸的格局，並進一步鞏固其在行業中的領先地位。

推薦閱讀