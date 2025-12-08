Tesla 推出全新贈禮計劃 讓用戶體驗自動駕駛功能

Tesla 最近推出了一個全新的禮品計劃，讓車主可以將 Full Self-Driving（FSD）功能以一個月的形式送給朋友或家人。這項計劃是在上個月提出的，旨在讓 Tesla 車主能夠體驗公司的半自動駕駛軟件，從而可能吸引他們成為訂閱者，甚至直接購買 FSD。Tesla 現已在其商店正式推出這項計劃，送出一個月的 FSD 功能的價格為 $112 / 約 HK$ 873。

項目 價格 (USD) 價格 (HKD) 一個月 Full Self-Driving（監控） $112.00 約 HK$ 873

此計劃允許用戶為其他車主購買 FSD 訂閱，並且所有的銷售最終均不可退換。此禮品卡的價值為 $112.00，涵蓋了一個月 FSD（監控）的價格，包括最高可達 13% 的銷售稅。若價格或稅率變動，則不保證能涵蓋整個月的價格。該禮品卡可存儲於 Tesla Wallet，並可用於支付 FSD（監控）或任何接受禮品卡支付的 Tesla 產品或服務。Tesla 在過去幾年中在擴展 FSD 接入方面表現出色，尤其是通過訂閱計劃、推薦獎勵的免費試用以及這次的禮品卡計劃。

將 FSD 作為禮品送出，是 Tesla 透過「讓消費者親身體驗」來吸引潛在用戶的另一種策略。此外，推動 FSD 的原因也與首席執行官 Elon Musk 的薪酬計劃有關，其中一項要求 Musk 必須達到一定數量的活躍付費 FSD 訂閱。更多人嘗試這項服務，則更可能在長期內選擇付費使用。隨著這項新計劃的推出，Tesla 不僅在市場上展現了其創新的潛力，還能夠在用戶體驗上持續擴大影響力。

透過讓更多人親自體驗其先進的駕駛技術，Tesla 將有望進一步增強其在電動汽車市場的競爭力，並持續推動行業的變革與發展。

