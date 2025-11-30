大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住

大埔宏福苑五級火涉及的大廈，政府要先視察現場情況才可安排居民返回單位。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。

庇護中心高峰期逾700人留宿

黃偉綸在一個電台節目表示，過渡性房屋可讓居民長期入住，居民毋須擔心數星期後就要搬走，而且有提供社工服務、心理輔導等全套服務。他提到，政府在意外後設立的9個庇護中心，高峰期有超過700人留宿，截至昨日仍有約40人留宿在兩個庇護中心，強調政府明白部分居民希望繼續留在該處，不會強逼他們離開。

政府目前已覓得超過2,000個過渡性房屋和房協專用安置屋邨單位，黃偉綸稱數字上足以應付居民需要，受影響居民亦可長期免費入住，但需要視乎居民不同需要入住不同區域單位，若大埔區滿額希望可願意考慮跨區入住其他單位。房屋局局長何永賢在同一節目稱，受影響居民只佔過渡屋入住比例7%，而過渡屋本身亦有設計應急單位，認為今次都看到項目發揮作用。

重建宏福苑？黃：言之尚早

火警中宏福苑宏志閣是唯一未受波及的座數，黃偉綸稱若大廈水電和電梯等運作正常、安全沒有問題，將盡快安排居民返回單位，另外7座起火大廈則要先視察現場情況。被問到宏福苑會否有重建安排，黃偉綸回應稱現階段言之尚早，任何情況都不會排除。

