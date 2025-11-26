新一期綠置居即日起揀樓 九龍灣宏緻苑「樓王」開售約半小時售出(劉倩桐報道)

【Now新聞台】新一期綠置居今日開始揀樓，今期推售的九龍灣宏緻苑提供2576個單位，以市價6折出售。

在觀塘綠置居銷售辦事處，不少中籤申請人一早來揀樓。

今期推售的九龍灣宏緻苑提供2576個單位，實用面積約193至466平方呎，以市價6折推售，售價介乎115萬至349萬，其中高層兩房的「樓王」開售約半小時已經售出。

彩虹邨重建戶梁女士：「除了大之外，又是『樓王』，很難得的機會，環境相對好一點，以及都方便，有兩個地鐵站選擇。」

因應彩虹邨及華富邨重建，受影響居民可優先揀樓。有中籤者表示，不擔心受樓市下行影響。

彩虹邨重建戶李先生：「抽到已經很開心，不會擔心樓市下跌或上升，反正都是自己住，家裡每位成員都會支持或者分擔下，壓力不算太大。」

房委會同時推售約270個重售綠置居單位，以及約350個租置計劃回收單位，早前收到約3.6萬份申請，超額認購13倍。

房委會預計宏緻苑今年第四季完工，最快明年5月可入伙。

#要聞