日出康城單位拆主力牆業主否認兩罪 辯方稱控方無法證明裝修申請表製造過程
將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，部分主力牆涉被拆除，以打通房間空間。屋宇署向業主、工程項目設計總監及承建商，發出共 6 張傳票。業主否認 2 罪，案件周四（13 日）在觀塘裁判法院進入第二日審訊，控方舉證完畢，官裁定表證成立。被告不作供，不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。
官一度關注，辯方是否爭議有人冒簽裝修申請表，或有人製造虛假文件。辯方指申請表內容及簽名均非虛假，但控方無法證明文件在甚麼情況下被製造，「係填表先，定係簽名先」，又以錄影會面為例，稱警員會在旁監督證人親筆簽署，及確認供詞。控方則指，填寫涉案申請表不涉及自願性，申請者可自行填寫，無需由他人見證。
首日審訊｜物業經理：沒提拆牆 屋宇署證人：有即時危險
屋宇署測量師：
圖則網站沒業主名登記紀錄
控方傳召屋宇署屋宇測量師夏敏芝作供，並讀出夏的書面供詞，指她負責處理屋宇署「百樓圖網」事宜，該網站載有已完工私人樓宇的最後批准結構及建築圖則，公眾可付費登記閱覽。惟直至 2023 年 6 月，該網站並無「辜晉豪」（即本案業主被告）及「黎俊傑」（即本案項目設計總監被告）為名的登記帳戶。
夏在辯方盤問下指，樓宇資訊中心及屋宇署網頁，均有宣傳「百樓圖網」，該網站已運作 10 多年，每年逾 10 萬人新登記為用戶。
辯方指出，若市民沒主動前往樓宇資訊中心，或瀏覽屋宇署網頁，是否就不會知道「百樓圖網」的宣傳。夏稱「可以咁講」。夏補充，屋宇署宣傳部會派出宣傳車，擺設流動展板及舉行展覽，但她並沒在街上親眼看到宣傳車，亦不知道展覽的舉辦頻率。
辯方：沒證據指裝修表格如何製造
裁判官劉淑嫻關注辯方立場，是否爭議有人冒認業主，簽署室內裝修申請表，或有人製造虛假文件。
辯方指，申請表內容及簽名均非虛假，但控方無法證明，文件在甚麼情況下被製造，無法知道該文件的處理先後次序，「係填表先，定係簽名先」，甚或是誰填寫及簽署表格，認為法庭不能依賴文件內容。
辯方又舉出一般錄影會面紀錄作例子，稱警員會在旁監督證人親筆簽署及確認供詞，故法庭才可依賴該供詞內容。
控方則反駁指，涉案申請表應由申請人填寫，當中不涉及如錄取口供所需的自願性，故申請者可自行填寫及無需由他人見證，加上控辯雙方並不爭議，被告辜晉豪以業主身分簽署申請表。
辯方遂引述涉案申請表的正本，指出觀察到簽名，與其他填寫資料的文字顏色並不相同，亦沒證據顯示，文件內所有資料均由同一人填寫和簽署。
官考慮雙方陳詞後，裁定表證成立。辯方指被告不作供，亦不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。
傳票涉業主、設計總監、承建商
6 張傳票指，業主辜晉豪、項目設計總監黎俊傑、承建商遠域企劃有限公司在 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 5 月 27 日，分別身為與日出康城首都 6 座某室，拆除部分結構牆建築工程直接有關的處所擁有人、直接有關的人及承建商，進行該工程或授權進行該工程，而方式相當可能導致任何人受傷或財產損毀的危險。
3 名被告另被控在上述時段，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，在上址展開或進行建築工程，即拆除部分結構牆。
項目設計總監黎俊傑早前承認「明知未經批准及同意進行建築工程」傳票控罪，被罰款 6 萬元，另一傳票控罪獲控方撤銷；承建商則承認兩項傳票控罪，共被罰款 20 萬元。（見報道）
案件編號：KTS11159/2024、KTS11160/2024
