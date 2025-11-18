男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事

近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！

美國金牌「離婚律師」James J. Sexton 除了經營「離婚」事業，亦是 Instagram 上的「離婚界」兩性關係KOL。最近他於外國媒體《LADbible》的訪問中，分享「男人和女人，誰最常出軌」的課題，他的回應十分有趣，指出「男人比較常出軌，但女人的手法更高明」。

女性出軌更高明 男性一天到晚做蠢事

《夫妻的世界》劇照

對於女性出軌，James J. Sexton 分享指一般女士們會「狠心下決定」，出軌就直接離婚，如果受不起離婚後果，就不會出軌了。女人的思考比較全面，不會因一時衝動而讓自己陷入泥濘。如果真的決定要出軌，定必是想好了未來，大多會轟轟烈烈地離婚一清二楚。

對於男性出軌，James J. Sexton 則指男人「一天到晚做蠢事」，或許更多是「玩票性質」而非「婚外情」。小編的解讀就是男人以「性衝動」為出軌主因，一般就是「貪圖一個爽快」，而沒有想太來後果，故常出現離婚時「被壓榨」的狀況。

男性著重擁有權 女性更怕真動情

《黑暗榮耀》劇照

James 亦分享男性與女性處理外遇的手法不同當男士發現老婆出軌時，第一時間會問「你有與他上床嗎？」更在意的是對於另一半的「身體擁有權」。

而女士發現老公出軌時，更在意「你愛那個女人嗎？」，比起身體出軌，女士更在意丈夫是否真的移情別戀，發展了「婚外情」於情感上無法修復。

到底男人還是女人較易出軌？

James 指男女出軌機率一樣，分別在於「男人比女人更易被發現」，女性比較擅於隱藏，而男性則較粗心大意。

