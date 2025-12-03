保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

天氣寒冷，日夜溫差大，想保暖除了穿多件衣服、開暖爐暖風機之外，一杯溫暖的熱飲也是很好的保暖方法。日本節目《この差って何ですか？》曾實測冬天喝哪款熱飲最保暖，原來薑茶也只是排第3名？揀對熱飲保暖效果絕對能夠加倍有效，立即看看以下整理的6款常見熱飲的保暖排行榜吧！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日本節目《この差って何ですか？》曾實測冬天喝哪款熱飲最保暖，原來薑茶也只是排第3名？

保暖熱飲｜第6名：咖啡

咖啡含有咖啡因，而且咖啡因成份特高，所以會明顯地降低體溫，飲用熱咖啡的確會短暫地感受到溫暖，但9分鐘後體溫就會回復至原有水平，因此嚴寒期間飲熱咖啡可能會更凍呢！

廣告 廣告

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

保暖熱飲｜第5名：綠茶

綠茶和咖啡一樣，含有咖啡因，咖啡因有擁有降低體溫的效果，所以跟咖啡同理，飲用熱綠茶後身體反而會變涼，約14分鐘後體溫便回落至原有溫度，沒有保暖功效。

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

保暖熱飲｜第4名：甘酒

日本人愛飲熱甘酒暖身。甘酒的糖分是眾多評測熱飲之中最高的，而人體於攝取糖分時會發熱，因而令身體變暖。不過甘酒中所含的血液循環成份較少，所以無法長時間保暖，其暖身效果只維持了約27分鐘，相較第三名的薑茶少了20分鐘。

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

保暖熱飲｜第3名：薑茶

生薑溫熱是常識吧？飲用以生薑炮製的熱薑茶，除了能暖胃之外，也能有效保暖，但原來其暖身效果持續性不算太高，只維持了約47分鐘。薑茶可以迅速令體溫急升，暖身溫度比其他飲品更高，但由於容易引起出汗，也增加了散熱效果，縮短了暖身持續時間，所以只能排在第3位。

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

保暖熱飲｜第2名：紅茶

想不到紅茶竟然比薑茶更保暖吧？紅茶暖身效果維持了 52分鐘，因為紅茶中含有茶黃素，可促進血液循環，更能使血氣運行延伸到末梢神經，有效地提升體溫。不過晚上飲紅茶可能會引起失眠，要多加注意。

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

保暖熱飲｜第1名：熱朱古力

冬天絕對最適合飲暖笠笠的熱朱古力，熱朱古力暖身效果維持了約1小時，是6款測試熱飲中的保暖效果冠軍！熱朱古力不但可以讓身體保暖，促進身體血液循環，更可補充因天氣寒冷而流失的糖分，有效補充體力，提供額外能量。

保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時

圖片來源：《この差って何ですか？》、Getty Images

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民質疑茶記太陽蛋被恥笑 爆笑留言改圖終於明白樓主想點？

瑰麗酒店$98高價蛋撻引熱議 矜貴大溪地雲呢拿入饌 內地網民：可吃30個KFC蛋撻

韓國過江龍吉列牛忌廉烏冬專門店全線撤港！最後營業日為2月15日

元洲牛肉麵全線結業！十年小店營業至月中 曾推$35抗疫餐

大埔燒烤王麥師傅兩餸飯店 開張4個月突結業！舖位落閘出租 網民稱不敵競爭

火鍋撚全線結業！主打高質台式養生火鍋 最後營業日為1月8日

結業2024〡回顧香港結業餐廳名單（下篇）魚米家/甘永泰魚蛋/板長壽司

快餐店賣臘味飯疑似貨不對辦 網民笑指似呢樣嘢？ 咁樣做會好好多？

內地過江龍回顧2024〡重溫20間內地餐飲品牌進軍香港合集！木屋燒烤/霸王茶姬/肉肉大米

結業2024〡回顧香港結業餐廳名單（上篇）別府拉麵/SEVVA/大渣哥茶記

日本美食橫町｜尖沙咀日本美食橫町 開業半年多就結業？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？