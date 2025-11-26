珠海長隆飛船酒店買2送2
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。
官強調，控方未能盡舉證責任（法律 101 文章），或事主證供有不如人意之處，不等同被告沒作出不當行為。他又指，相關指控會對兩父女的關係，造成無可彌補的傷害，盼兩人忘懷事件，盡快重過正常生活。
官：難以置信事主沒「自動」抗拒
事主 X 供稱，在 2022 年 7 至 8 月某日，入睡時被父親摸胸、指插私處，在其他場合遭摸臀部、大腿。她向保母投訴，保母詢問被告此事後遭解僱。保母書面供詞提到，發現 X 避免跟被告接觸，X 在同年 9 月向她稱，「爸爸瞓覺時摸我大腿」。
本案爭議 X 供詞的可信性。法官練錦鴻裁決指，X 的證供如辯方所指，本身有很多不能調和之處。例如在首兩次事件，X 稱在主人房遭被告非禮，同房的孖生姐姐正在睡覺；官認為，如房內出現異聲，理應驚動 X 的姐姐。
官續指，X 被非禮後沒作聲反抗，可能是因她年少、受驚不懂反應，惟她沒做出「自動」抗拒的動作，被侵犯後隨即睡去，「這點本席認為難以置信」。
官：事主與保母供詞不符
官另稱，X 的供詞與保母供詞不符。例如就 X 向保母投訴的時間，X 提出多個版本，先指事發後數天投訴，其後指於 2022 年 9 月投訴，又指被告於同年 12 月回港，她不願再與被告同睡，才向保母提及被告的不當行為。
官再舉例，X 供稱不想再與被告同睡，而向保母投訴；保母則指，她目睹 X 不願與被告接觸，查問下才知悉被告摸 X 的大腿。至於保母的離職原因，X 稱保母為她勸說被告，導致被解僱；保母則指因私人理由請辭，質疑 X 有所隱瞞。
官：事主同意沒遭被告侵犯
針對辯方盤問時向 X 指出，「爸爸返嚟第一晚，冇侵犯過你」，X 回答同意。
官指，辯方問題極為清楚，並無誤解之處，惟 X 居然同意，被告沒侵犯她，「把自己就控罪一提出的證供推翻」，「最令本席難以釋懷」。官指，控方一度欲向 X 澄清，但遭他阻止，因控方不可以引導其傳召的證人。
官又指，如 X 要向保母投訴，應該提及最嚴重的不當行為，如摸胸、指插私處，但保母指 X 表示遭被告摸大腿。官指，上述是「信手拈來最不合理之處」，在重重因素下，不能在毫無疑點裁定，X 哪部分供詞是真實，哪部分供詞因她年紀小、屬無心之失。
官寄語被告父女忘懷事件
就辯方指出，X 有動機陷父親不義，因她對父親怨懟。官則指，這些情況在所有親子關係都會出現，不足以裁定是 X 造假的因素。
就控方指，X 於 2024 年 1 月向社工透露被非禮，屬新近投訴（即受害人於事發後最近的時間向其他人投訴），可以加強 X 供詞的可信性。官不同意，認為 X 並非在「最接近的合理機會下」作出投訴，又指 X 在社工引導下投訴，沒加強其證供說服力。
至於 X 稱，遭被告非禮後自殘鎅手，官引精神科醫生指，X 稱在 2023 年、小五下學期開始自殘，控辯沒要求醫生進一步解釋，如何診斷她情緒低落，同樣沒加強 X 的供詞可信性。
總括而言，官不接納 X 的供詞，認為控方無法證實指控發生，裁定所有罪名不成立。
官強調，控方未能盡舉證責任，或是 X 的證供有不如人意之處，不等同被告沒作出不當行為。他又指，相關指控會對被告及 X 的父女關係，造成無可彌補的傷害，盼兩人忘懷事件，盡快重過正常生活。
被控 4 非禮罪
被告為 Z.F.（被控時 60 歲），庭上獲普通話傳譯，否認 4 項猥褻侵犯罪，由資深大律師許紹鼎代表；控方由高級助理刑事檢控專員何眉語代表。
控罪指，被告在 2022 年 7 至 8 月某兩日、2024 年 1 月 16 日在香港新界某單位，以及 2023 年某日在香港非禮女童 X。當時 X 介乎 10 歲至 11 歲。
案件編號：DCCC489/2024
