舒淇備孕1年沒結果！馮德倫被問「考不考慮領養」霸氣支持愛妻：她怎麼決定都好

馮德倫日前出席活動，被港媒問及妻子舒淇備孕未果的情況，他以輕鬆語氣化解壓力，並表示若未來太太想要領養，他也欣然接受，「怎麼會不接受呢？」更強調相關決定都由舒淇主導，「她決定就好」，展現夫妻之間的互相尊重。

舒淇先前受訪時曾透露，自己並非刻意不生育，相反地還曾特別停工一年調理身體，希望能順利懷孕，但最終仍未如願。她坦言一直期待有孩子，也因壓力大讓體重管理變得更加敏感。

舒淇在馮德倫陪伴下慶生。（圖片來源：舒淇臉書）

近日馮德倫在採訪中聊到此事，聽到「世界動盪不適合生小孩」的說法，他笑說若人人都這樣想，那人類恐怕要滅亡了。談到領養議題時，他態度開放，再次強調「不需和我商量，她怎麼決定都好」。至於是否持續嘗試自然懷孕，他以一句「領養不用太努力」輕鬆化解追問。

兩人結婚九年以來互相支持，關係穩定。馮德倫過去為配合舒淇執導電影《女孩》調整工作步調，舒淇也尊重他收藏遊戲卡等個人興趣，夫妻相處方式始終和諧。

馮德倫此番回應獲得不少正面評價，外界普遍認為兩人在生育議題上的態度成熟、彼此支持。他也表示，夫妻倆會順其自然面對接下來的安排，未特別訂下時程或目標。

