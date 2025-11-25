日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行

中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉戰鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。

明洞本是中國遊客最愛的購物天堂，如今卻成為反中集會的熱點，反中示威較去年僅4場的數字暴增逾10倍。（圖片來源：BBC）

免簽政策引爆社會激烈反中

為了刺激觀光經濟，韓國政府於今年9月7日宣布對中國團體旅客實施臨時免簽入境政策。根據韓國觀光公社「Data Lab」最新數據顯示，2024年訪韓的中國旅客人數達460萬人，幾乎是2023年的兩倍。中國社交平台上更掀起「首爾病」熱潮，年輕人紛紛分享在韓國的購物、美食與打卡體驗，讓韓國成為新一波旅遊熱點。

廣告 廣告

然而，旅客人數暴增也帶來不少問題。近期多宗中國旅客在韓國景點的不當行為引發爭議，包括在濟州島城山日出峰抽菸、隨地便溺，甚至有旅客在首爾景福宮外牆下公然如廁，被警方當場逮捕。這些事件在韓國媒體大幅報導後，進一步激化民眾對中國遊客的不滿。

東亞研究院一項針對1,514名南韓成年人的調查顯示，高達71.5%受訪者對中國持負面印象，這樣的情緒也反映在街頭行動上。以明洞為例，這個原本是中國遊客最愛的購物天堂，如今卻成為反中集會的熱點。據統計，2025年當地已舉辦了56場反中示威，較去年僅4場的數字暴增逾10倍。

根據韓國觀光公社「Data Lab」最新數據顯示，2024年訪韓的中國旅客人數達460萬人，幾乎是2023年的兩倍。（getty images）

擬修新例 反中標語有機會入獄

隨着10月APEC峰會在慶州舉行，韓國街頭的反中布條數量明顯增加。極右政黨「明天向未來黨」更掛出「免簽入境不是觀光，是佔領」等具爭議性的標語；韓國青年團體「自由大學」高舉標語、焚燒象徵中國的五星紅旗，甚至撕毀中國領導人肖像。南韓執政黨「共同民主黨」隨即於11月提出《刑法》部分修訂法案，擬將侮辱特定國家、其國民或種族的行為入罪，最高可判處5年以下有期徒刑或罰款1,000萬韓圜，公然侮辱者則可判1年以下或罰款200萬韓圜。該法案主要針對在公共場合如反華示威中使用侮辱語言。此法案激起在野黨及社會輿論強烈爭議，反對者認為可能違憲且限制言論自由，質疑為何反美、反日示威未受同等對待，批評現政府偏向親中且壓制反中聲音。該法案目前在國會還未成為正式法律，但已引起廣泛討論與反響。

更多相關文章：

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾

京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜