日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉戰鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。
免簽政策引爆社會激烈反中
為了刺激觀光經濟，韓國政府於今年9月7日宣布對中國團體旅客實施臨時免簽入境政策。根據韓國觀光公社「Data Lab」最新數據顯示，2024年訪韓的中國旅客人數達460萬人，幾乎是2023年的兩倍。中國社交平台上更掀起「首爾病」熱潮，年輕人紛紛分享在韓國的購物、美食與打卡體驗，讓韓國成為新一波旅遊熱點。
然而，旅客人數暴增也帶來不少問題。近期多宗中國旅客在韓國景點的不當行為引發爭議，包括在濟州島城山日出峰抽菸、隨地便溺，甚至有旅客在首爾景福宮外牆下公然如廁，被警方當場逮捕。這些事件在韓國媒體大幅報導後，進一步激化民眾對中國遊客的不滿。
東亞研究院一項針對1,514名南韓成年人的調查顯示，高達71.5%受訪者對中國持負面印象，這樣的情緒也反映在街頭行動上。以明洞為例，這個原本是中國遊客最愛的購物天堂，如今卻成為反中集會的熱點。據統計，2025年當地已舉辦了56場反中示威，較去年僅4場的數字暴增逾10倍。
擬修新例 反中標語有機會入獄
隨着10月APEC峰會在慶州舉行，韓國街頭的反中布條數量明顯增加。極右政黨「明天向未來黨」更掛出「免簽入境不是觀光，是佔領」等具爭議性的標語；韓國青年團體「自由大學」高舉標語、焚燒象徵中國的五星紅旗，甚至撕毀中國領導人肖像。南韓執政黨「共同民主黨」隨即於11月提出《刑法》部分修訂法案，擬將侮辱特定國家、其國民或種族的行為入罪，最高可判處5年以下有期徒刑或罰款1,000萬韓圜，公然侮辱者則可判1年以下或罰款200萬韓圜。該法案主要針對在公共場合如反華示威中使用侮辱語言。此法案激起在野黨及社會輿論強烈爭議，反對者認為可能違憲且限制言論自由，質疑為何反美、反日示威未受同等對待，批評現政府偏向親中且壓制反中聲音。該法案目前在國會還未成為正式法律，但已引起廣泛討論與反響。
