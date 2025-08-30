哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」

網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

最佳運動第5位：凱格爾運動（Kegel Exercise）

很多人聽到「凱格爾運動」便會想到孕婦或銀髮族，其實它適合所有年齡、所有性別！這種簡單又私密的肌肉鍛鍊專注於「骨盆底肌群」，這些肌肉支撐著子宮、膀胱與腸道。年紀一增長，這些部位的穩定性就逐漸下降，甚至會出現尿失禁等困擾。

圖片來源：getty images

每天只要花幾分鐘，進行4至5輪的肌肉收縮與放鬆動作，每輪大約10次，就能有效強化骨盆核心。它的好處在於無需任何器材，坐著、站著甚至躺著都能練，隨時隨地都能開始。對男性和女性來說，都是一項值得嘗試的運動。

圖片來源：getty images

最佳運動第4位：散步

步行這種低調又實用的運動，絕對是最親民的運動。這不只是懶人運動，更是哈佛教授極力推薦的強效健身法寶。只需每天走30分鐘，不但能刺激心肺、促進代謝，還能提升腦部連結功能，延緩記憶力衰退。

圖片來源：getty images

研究更指出連續3個月的規律步行能明顯改善情緒與認知，對於患有憂鬱症的患者而言，10天的連續步行甚至能達到顯著的治療效果！

圖片來源：getty images

最佳運動第3位：肌力訓練

說到當下最流行的運動，肌力訓練絕對榜上有名。無論是健身愛好者還是初學者，都能找到適合自己的方式。肌力訓練上榜的原因也很簡單，強壯的肌肉是延年益壽的基礎。

圖片來源：getty images

無論是使用啞鈴、彈力帶還是體重阻力訓練，只要持之以恆地訓練，就能維持肌肉質量、提升基礎代謝、預防骨質疏鬆，還能改善心肺功能。特別推薦高強度間歇訓練（HIIT），因為它集效率與效果於一身。

圖片來源：getty images

最佳運動第2位：太極拳

源自中國的太極拳，以其行雲流水般的動作和內斂優雅的風格，成為不少人養生的新寵。這門古老運動，其實正逐漸被西方醫學界肯定。太極融合動作與呼吸，是一種動態冥想，能幫助提升平衡力、關節靈活度與精神專注力。

圖片來源：getty images

隨著年齡增長，跌倒風險與日俱增，而太極拳正是預防跌倒與延緩老化的最佳運動。重點是，無論是運動新手還是身體狀況不佳者，這種慢節奏運動都能輕鬆上手，不設門檻。

圖片來源：getty images

最佳運動第1位：游泳

榮登榜首的運動，正是被譽為「完美運動」的游泳！它屬於低衝擊運動，對關節幾乎毫無負擔，特別適合想運動又怕受傷的人。當你在水中划動時，全身肌肉幾乎都被調動起來，從手臂到核心，再到腿部，不僅是一場全面的鍛鍊，還能讓心跳加速，促進血液循環，強化心血管健康。

圖片來源：getty images

更棒的是，游泳對壓力與憂鬱的緩解效果極佳。只要每週堅持游上3至4次、每次30到45分鐘，不僅能有效控制體重，還能延緩與年齡相關的身體機能退化，是抗老保養的不二之選！

圖片來源：getty images

「14天瘦大腿運動」韓國超人氣運動影片突破977萬觀看次數！極簡10個動作甩掉大腿內側多餘脂肪

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

「最危險脂肪」藏致命危機，必學日本醫生減醣瘦身法15天擊退內臟脂肪！腰圍即輕鬆小一圈

30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg