39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出

「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。

樂瞳於今年4月出席楊茜堯和羅子溢女兒小珍珠生日會，因久未露面，令好多網民都唔認得佢，有網民更誤以為樂瞳係楊茜堯愛女，指佢一晚長大。日前，樂瞳於小紅書分享到深水埗尋覓美食嘅影片，再次成為討論焦點。從影片所見，樂瞳身穿灰色背心和牛仔短褲喺深水埗街頭邊走邊介紹魚蛋、牛雜等地道小食。鏡頭捕捉樂瞳時，其手臂線條顯得粗壯贅肉鬆弛，揮手時晃動明顯，而且樂瞳臉部浮腫圓潤，下顎線幾乎消失，畀人感覺圓潤咗唔少。

網民對樂瞳嘅身形變化有極大反應，紛紛留言指認唔出：「手臂粗咗好多」、「保養得麻麻地」、「肥咗咁多？」、「瞳姐，你仲咩唔keep fit一下？」、「同以前分別好大，真係認唔出」等等。不過，都有部分網民覺得樂瞳童顏仍在，笑起來如往時一樣甜美，以40歲標準來說，保養得算係中規中矩，亦有網民覺得樂瞳越肥越可愛。

樂瞳小紅書影片截圖

