【Yahoo請你睇優先場】易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》一個疑幻似真的世界

《狂野時代》獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」。著名內地導演畢贛攜手兩大巨星易烊千璽和舒淇，帶領觀眾進入一個中國電影百年史詩鉅製。

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

《狂野時代》故事設定於一個人類已經不再做夢的世界裡，有一個怪物依然整日沉迷於夢的幻覺中，他迷失了。而一個女人可以看清幻覺，於是她潛入了他的夢中去尋找…...

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》劇照

為了讓觀眾感受這個特別的世界裡，Yahoo APP將會送出《狂野時代》指定場次優先場戲飛，會員只需要 4,000YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《狂野時代》兩張指定場次優先場戲飛詳情*****

｜開搶日期：2025 年 11 月 25 日（二）

廣告 廣告

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：4,000 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《狂野時代》兩張指定場次優先場戲飛

｜《狂野時代》指定場次優先場詳情：

電影：《狂野時代》

級別：待定

片長：160 分鐘

語言：普通話 (中英文字幕)

片種：科幻、劇情

日期：2025 年 11 月 27 日（四）

時間：晚上 7 時正

地點：MOViE MOViE Cityplaza (太古城)

(香港太古城道18號太古城中心5樓） (港鐵太古站D或E出口)

｜《狂野時代》指定場次優先場戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 4,000 YPoints 搶換「《狂野時代》兩張指定場次優先場戲票」

步驟2: 在 11 月 27 日（四）晚上 6 時 30 分 - 晚上 7 時正到 MOViE MOViE Cityplaza 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換兩張《狂野時代》指定場次優先場戲票入場觀看

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！