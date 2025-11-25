芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作

直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？我都係30歲之後開始就...（意指自己有做啪臉骨療程）」芷珊聞言後大讚Jackson夠坦白，Jackson對此再坦率回應：「但係咁冇錯架嘛，醫美係（藝人）工作（一部分）。」Jackson更感性謂，每一行都必然有需要的付出和辛酸：「每一行都辛苦嘅，唔同辛苦啫，譬如話Magic man，我突然之間好肥嘅話，或者皮膚、舞蹈冇管理好等等，就會變成唔似樣嘅Magic man，so I try my best。」很多人覺得做藝人私隱沒有保障，當芷珊問Jackson不時出街「麻唔麻煩」時，Jackson的回答亦盡顯其Carefree及貼地一面：「講真嗰句，冇人在乎…因為你行出街，冇人會望」、「簡簡單單你（作為藝人）就咁行出去冇人會睬你，你覺得自己係邊個先？」更笑說自己在香港冇人識：「有時去換身份證都係一、兩個左右（認到佢係王嘉爾）。」

在巡唱頭炮曼谷站的Encore環節，有男粉絲於台上偷吻Jackson，對此Jackson笑言「未算瘋狂」，並發表驚人「底褲底線」：「（就算）除褲OK嘅，但唔好除底褲，我呢個接受唔到，當然我哋依家一切講嘅都係假設…可能三年後你見我時我已經做咗（接受除底褲）。（芷珊：唔係嘛？）唔知架，點知聽日發生咩事，希望在明天嘛。」Jackson亦揚言不介意與其他男生集體沖涼、肉帛相見：「我喺上海、韓國，大家都係咁樣沖涼㗎，我冇所謂，因為我係運動員成日大家一齊沖涼。」

於香港土生土長的Jackson，是首位到韓國發展當練習生並成功出道的男歌手，無論廣東話、普通話、英文或是韓文都難不倒他，但Jackson卻自嘲「冇一個係Master」，更直認曾因唱廣東話歌咬字不佳惹負評：「啲人會話『你唱乜、你有懶音呀』」、「其實原本廣東話我有時都好有信心，但睇完評論之後，發覺原來唔係嗰件事。」並爆笑分享自己even發夢，也是「零語言」：「我尋日發夢我同我嘅助理喺度嘈交哩，都互相冇講嘢架。」

王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作

