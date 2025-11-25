香港茶餐廳2025｜全港15間特色高質冰室+茶記推介 金茶王大賽銀獎/上世紀懷舊冰室/經典豬油撈飯

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
冰室跟茶餐廳都是香港人不可或缺的生活一部份，但別以為每間冰室跟茶餐廳賣的食物都一樣，有些出色的「茶記」絕對值得你特意前往一轉，即睇Yahoo Food內文推介：
茶餐廳跟冰室除了快靚正，更是跟便利店一樣多！雖然餐牌大同小異，但就算是常見的沙爹牛肉麵，每間茶餐廳跟冰室做法都有所不同。而且為了吸引更多客人，現在不少茶餐廳跟冰室都會創作出創意茶餐，所以說茶餐廳跟冰室，絕對是體現出香港人創意力極強的精神。今次Yahoo Food就集合15間超出色的冰室跟茶餐廳，讓大家再次感受香港茶記魅力！
冰室茶餐廳2025推介1.榮華冰室：重溫60年代風情 緣路山旮旯取景地
如果想重溫60年代的冰室風情，推介大家到油塘茶果嶺的榮華冰室，這間老牌茶餐廳由60年代開業至今，一直隱身於茶果嶺村中巷弄內，牆上手寫價餐牌、舊照片、木製卡位，坊間少見。獨特裝潢，亦引來電影取景，當中包括獲第41屆香港電影金像獎提名最佳女配角的港產片《緣路山旮旯》。冰室美食簡單樸實，首推滷水雞翼尖，滷得入味，多吃幾隻也不膩。而且餐廳相傳12月就會正式結業，想食就快啦！
榮華冰室
地址：油塘茶果嶺大街106號A舖（地圖按此）
電話：23491940
冰室茶餐廳2025推介2.百利冰室：每日限購沙翁 懷舊冰室必食香脆蝦多士
有時去冰室就是想找回童年的味道，西灣河的傳統港式冰室「百利冰室」以沙翁聞名，金黃鬆脆，每日都引來一大班食客大排長龍。沙翁以外，還有近年在冰室較少見的蝦多士，蝦膠釀於麵包內，口感彈牙，如果愛吃牛肉，鹹牛肉蛋治同樣是必食之選，即叫即食，鹹香惹味。
百利冰室
地址：西灣河筲箕灣道216號地下（地圖按此）
電話：2560 5214
冰室茶餐廳2025推介3.金二少：樽仔奶茶配開心果多士 老細獲「2025金茶王大賽」銀獎
普通的奶茶已經滿足不到你愛奶茶的心？那麼你就要試一下由新派茶餐廳老細Isaac想出來的樽仔奶茶！金二少的樽仔奶茶有多款口味，好像茉莉花奶茶、玫瑰奶茶、港式奶茶 (茶濃)等等，Isaac於8月更獲「2025金茶王大賽」銀獎，水準超班！而店內亦有款開心果多士，用上足料開心果醬跟開心果碎，開心果迷記得不要錯過！
金二少冰室
地址：尖沙咀柯士甸道 71 號地舖(地圖按此)
電話：3709 9612
延伸閱讀：金二少｜尖沙咀新派茶餐廳推創樽仔奶茶＋開心果西多士 茶餐廳二代： 「唔係人人有機會保存爸爸承傳落嚟嘅嘢」（有片）
冰室茶餐廳2025推介5.十字冰室：十字牌旗下茶餐廳 選用十字奶＋日本米
相信是香港人都不會對本地老字號「十字牌」感到陌生，其實除了牛奶，十字牌還有冰室！多款創新菜式加入十字牌牛奶產品作食材，好像新推出的石鍋烏冬就有牛奶豬骨湯、冰室超少見的炸鮮奶等，店內更選用貴價北海道日本米，比起不少茶餐廳都更有心思！
分店：西營盤恆陞大樓、旺角The Argyle、銅鑼灣禮頓道
冰室茶餐廳2025推介6.蘇杭冰室：港島名店變北歐風茶餐廳 日式甜品都有！
上環蘇杭冰室一向以高質見稱，幾年前更在旺角插旗，成為了旺角首間五星級3,000呎北歐簡約風冰室，能成功站穩住腳，全因蘇杭冰室的餐牌應有盡有！好像有海虎大蝦冬陰功扁意粉、招牌炒蛋芝士汁撈公仔麵、鐵板餐等，最想不到是連梳乎厘班戟都有！食完正餐想食甜品，蘇杭冰室都幫到你！
蘇杭冰室
旺角店：旺角豉油街 60-104B號鴻都大廈地下9-10號舖 （地圖按此）
電話：2885 5108 / 9543 8804
上環總店：上環蘇杭街3號地舖（地圖按此）
電話；2352 7778 / 2869 7228
冰室茶餐廳2025推介7.肥仔銘茶餐廳：新蒲崗隱世茶記 必食乾炒通粉+熱香餅
食茶餐廳小炒最重要就是鑊氣，而新蒲崗肥仔銘茶餐廳的「乾炒粒粒通粉」正正是因為鑊氣十足又入味，而深得食客喜愛。另外必食的有茶記少見的熱香餅，厚身大塊加脆邊，口感軟熟，配以牛油，比起M記熱香餅更多了份焦香。
肥仔銘茶餐廳
地址：九龍新蒲崗錦榮街9E地鋪（地圖按此）
電話：3542 5208
冰室茶餐廳2025推介8.光榮冰室：邪惡雞扒三眼仔飯 冬天羊腩煲低至$299/2人
光榮冰室開業數年，分店曾遍佈全港，是連鎖茶記的後起之秀，除了裝修簡約，有懷舊茶餐廳風味外，食客最愛邪惡雞扒三眼仔飯，冰室亦不時會推出優惠美食，好像近日推出冬日限定羊腩煲，只需$299/2位，價錢親民。
分店：荃灣、旺角、元朗
冰室茶餐廳2025推介9.海潮食堂：觀塘人氣茶餐廳 考功夫蔥花蛋治烘底
要說到觀塘人最受歡迎茶記之一，海潮食堂必然榜上有名，全因海潮食堂餐牌與一般冰室不同，餐牌上牛腩蝦條煎米粉、椒鹽燒賣、手撕雞五香肉丁麻辣撈通粉等全部都是特色茶餐，但說到必食定是蔥花蛋治烘底，蔥花夠多，再加上薄薄一層牛油，絕對不是隨處可見。
海潮食堂
地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下G6號舖（地圖按此）
電話：2343 9160
冰室茶餐廳2025推介10.薔紅：灣仔打工仔最愛 全港最紅茶餐廳燒雞
就算你不是燒雞的Fans，但灣仔薔紅燒雞之名你一定有聽過！餐廳的燒春雞選用三斤重的三黃雞，肉嫩多汁，再加上二十多款調味料醃製，比起一般燒雞更有豐富香料味，再配上意粉、飯、沙律或薯條都只是$88，可以說是超抵食！如果覺得灣仔太遠，可以選擇品牌副線薔紅宅急便，同樣有燒雞供應，於佐敦、大坑、紅磡跟元朗都有分店。
薔紅
地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓（地圖按此）
電話：2838 3784
冰室茶餐廳2025推介11.金鳳茶餐廳：三代茶餐廳 多款自家製美食
眾所週知，香港租貴人手貴，少點實力都留不住，但灣仔金鳳茶餐廳開業多年，現在要傳到第三代，是不少灣仔人的成長回憶。餐廳經營逾半世紀，有些堅持至今未變，例如沙嗲牛肉麵採用新鮮牛肉，由師傅親自熬製沙嗲醬。另一名物菠蘿包亦是自家製，麵粉、牛油用料足、質感厚實，與坊間「空氣包」截然不同。金鳳亦是少數茶餐廳會在廚房劃出一角做麵包，每日有麵包師傅現場焗製菠蘿包、蛋撻和雞批，不想這種味道消失，大家就記得身體力行支持了。
金鳳茶餐廳
地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖（地圖按此）
電話：2572 0526
延伸閱讀：灣仔金鳳茶餐廳傳承三代 守住舊味道
冰室茶餐廳2025推介12.保頓冰室：懷舊冰室設計 多款配搭豬油撈飯
只要不怕肥，誰又能抵抗豬油撈飯的魅力！尖沙咀保頓冰室以懷舊冰室設計已經夠吸引，餐牌更與普通茶記有所不同，就是招牌菜式是豬油撈飯！客人哥自選中式牛柳、香蔥滑蛋叉燒、椒鹽豬扒等配料，絕對將平日茶餐華麗升級！
保頓冰室
地址：尖沙咀亞士厘道20號（地圖按此）
電話：2668 5222
冰室茶餐廳2025推介13.金華冰廳：太子名店 必食全港最出名菠蘿包
說到茶餐廳名物，怎少得菠蘿包！但間間茶餐廳整菠蘿包的手藝跟食譜都不同，如果要揀一間介紹給朋友的話，相信不少人都會推介太子名店金華冰廳。金華冰廳的菠蘿包包皮香脆甜蜜，而且份量夠大，而且每日都會新鮮出爐幾轉，再夾上一片牛油跟凍奶茶，是下午茶最出色的配搭。
金華冰廳
地址：太子弼街47號地舖（地圖按此）
電話：2392 6830
冰室茶餐廳2025推介14.雪山冰廳：深水埗人氣老店 香脆避風塘生炸髀
能在芸芸茶餐廳中彈圍而出，雪山冰廳自然有其魅力！雪山冰廳於深水埗有多年歷史，食客最愛避風塘生炸髀，即叫即炸，每隻都炸得外脆內多汁。另外還有芝蛋牛肉漢堡、波士頓龍蝦叻沙摻摻、南洋咖喱等等，餐廳於深水埗亦有兩間分店。
雪山冰廳
地址：長沙灣青山道413號東景大廈地下4-5號舖（地圖按此）
電話：5226 3468
冰室茶餐廳2025推介15.新寶馬茶餐廳小廚：坪洲人氣茶餐廳 名物首推菠蘿包夾雪糕
如果去開坪洲的話，推介大家可以到新寶馬茶餐廳小廚，全因新寶馬有多款市區沒有的美食，招牌菠蘿包都有分鹹甜，鹹的可以配豬扒、餐蛋、沙嗲牛肉等，而甜版則有夾着兩球冰涼雪糕，吃起來超過癮！
新寶馬茶餐廳小廚
地址：坪洲永安街29號地舖（地圖按此）
電話：2983 8218
