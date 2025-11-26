立法會選舉2025｜學校假期須「留人」投票？教育局：校方可行情況下善用時間、安排活動｜Yahoo

政府全力宣傳立法會選舉，籲選民 12 月 7 日投票。 (Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】政府全力催谷立法會選舉，呼籲選民投票。不少學校借出場地作為票站，教育局應選舉管理委員會建議，將投票翌日 12 月 8 日訂為學校假期。學校變相在 12 月 6 至 8 日一連三日放假。據《Yahoo 新聞》了解，政府為鼓勵投票，向學校發出訊息，要求校方切法留住學生，避免家長帶子女外遊，留港投票。教育局表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，學校在可行情況下，可因應情況安排活動。

教育局：假期不等於學校停止運作

《Yahoo 新聞》向教育局查詢是否曾建議學校舉行活動，以鼓勵家長留港投票等。教育局發言人表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，在常規面授課堂學習之外，學校在可行情況下，可按學生的學習進度及因應校本情況，靈活善用相關時間安排活動，大前提是要與各持份者充分溝通，以學生學習利益為依歸。