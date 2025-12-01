Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐2025｜酒店buffet優惠推介合集！低至$309位/任食生蠔龍蝦/無限暢飲汽水果汁

聖誕自助餐去邊間酒店最抵食？好快又到一年一度的聖誕節，是時候做定聖誕大餐食Buffet的功課！聖誕自助餐除了要食物選擇豐富外，環境及氣氛都好重要！Yahoo Food早已為大家精選多間五星級酒店的聖誕自助餐優惠，今個聖誕食自助餐Buffet做聖誕大餐夠晒熱鬧！

>>按此查看聖誕Buffet優惠專頁<< >>按此查看聖誕好去處專頁<<

1.悅品酒店‧荃灣：閃悅聖誕自助晚餐！預訂買二送二 低至$309位起〡Shop Now

位於悅品酒店‧荃灣的The Platter，推出閃悅聖誕自助晚餐，可以品嚐非一般的矜貴滋味！自助餐推介烤全火雞配金巴梨醬，細味多道惹人垂涎的菜式如冰鎮海鮮、即開新鮮生蠔、聖慢煮原條三文魚配日式芥茉汁 、聖誕BBQ 豬仔骨、焗芝士波士頓龍蝦、和牛壽喜燒烏冬麵 (只限 12 月 24 日及 25 日供應)、海鮮沙律杯及錫紙清酒焗大蜆，亦有多款不同的各國美食包羅萬有。只要在KKday預訂聖誕自助餐可享買二送二自助餐優惠，只需$309起即可吃得到聖誕自助餐。

The Platter

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（地圖按此）

電話：3891 1928

供應時間：17:30-22:00

KKDay收費：（12月24, 25日） $1236/4位，平均$309/位（原價$618/位）

備註：未包加一服務費，原價加一服務費需在餐廳支付。

SHOP NOW

閃悦聖誕自助餐。

香港萬麗海景酒店的Food Studio，早前經過全新裝修即成自助餐界熱話，推出可可佳節自助晚餐頌宴。可於自助晚餐享用可款精選節目美食，推介時令冰鎮海鮮、新鮮刺身、新鮮蒸焗龍蝦、海膽魚子醬紫菜塔可、脆可可牛仔肉配吞拿魚蛋黃醬、紅莓乾及酸豆、香煎鵝肝配朱古力果仁及雜莓醬；當然少不了招牌烤火雞配朱古力栗子燒汁、經典雞肝汁、紅莓，還有多款節日甜品，聖誕節日（12月24及25日）還有額外供應阿拉斯加帝王蟹腳配香溶牛油、招牌魚子醬配小薄餅、熱溶芝士、帶骨聖誕火腿配蜜糖及丁香。只要在KKDay預訂聖誕自助晚餐，可享早鳥9折優惠。

Food Studio

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓（地圖按此）

電話：2802 8888

供應時間：17:30-19:30、20:00-22:00

KKday收費：（12月24日及25日）成人$1,188／位、小童$718／位；（12月26日）成人$988/位、小童$598/位

Shop Now

可可佳節除夕自助晚餐頌宴。

可可佳節除夕自助晚餐頌宴。

位於港青酒店YMCA的再臨閣，推出愛在聖誕自助晚餐，供應多款節日美食，包羅凍食、熱食、即煎虎蝦、即煮鮑魚、冰鎮海鮮如波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、龍蝦仔、龍蝦鉗等，還有聖誕必吃的燒火雞、聖誕樹頭蛋糕、紅桑及芝士蛋糕及瑪德蓮蛋糕塔及聖誕布甸等，只要在KKday預訂聖誕自助餐，2人起低至62折低至$788/位。

再臨閣

地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座港青酒店4樓（地圖按此）

電話：2268 7818

供應時間：18:15-21:30

KKday收費：（12月24日及25日）成人$788／位、小童$648／位

Shop Now

愛在聖誕自助餐。

位於香港東涌世茂喜來登酒店的嶼坊，推出迎瀛日逸聖誕半自助晚餐。推介多款節慶美食如澳洲龍蝦刺身拼盤(按人頭計算)、乳豬、冷鎮蟹腳、即燒串燒、關東煮、烤三文魚、現煮拉麵、自製鯛魚燒、香印提子撻、鹹蛋巴斯克蛋糕等，飲品包括無限暢飲 果汁、 汽水、咖啡及茶、Sapporo札幌生啤酒，還有主菜六選一，包括和牛封門柳配鵝肝牛油、蒜香薯蓉及黑椒汁 / 香草烤羊架洋薏米意大利飯配法邊豆 / 冬菇花膠鮑魚燴粗麵 / 黑松露意大利雲吞 / 烤阿拉斯加蟹腳蟹肉濃湯扁意粉 / 燒龍蝦 (半隻) 配茴香牛油果沙律。只要在KKday預訂聖誕自助餐，只需低至$764/位。

嶼坊

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓（地圖按此）

電話：2535 0021

供應時間：17:30-19:45、20:30-22:45

KKday收費：（12月24日至25日）成人$764／位、小童$500／位

Shop Now

迎瀛日逸聖誕半自助晚餐可享澳洲龍蝦刺身拼盤(每位一份)。

節慶壽司。

位於柏寧酒店的PLAYT，於聖誕節期間的自助晚餐推出三道各有特色的現場即製菜式，包括香煎法國鴨肝配雜莓汁及乾果麵包多士(晚餐)、灸燒和牛壽司(午餐及晚餐)、酥皮蟹肉周打湯(晚餐)。當然少不了經典聖誕美食如慢烤聖誕火雞和烤聖誕火腿配蜜糖燒汁，火雞經過精心醃製和慢烤處理，肉質嫩滑多汁，配搭雞肝肉汁、焦糖栗子、傳統麵包釀餡、豬肉腸煙肉卷和小紅莓醬等豐富配料，滋味無窮。甜品則有海鹽芝士意式雪糕將以獨特的鹹甜風味俘虜味蕾，另有香氣四溢的聖誕朱古力樹頭蛋糕及人見人愛的聖誕薑餅人曲奇。亦提供多款海鮮珍饈及環球佳餚,包括即開時令生蠔(晚餐)、龍蝦(晚餐)、壽司(午餐及晚餐)、刺身(午餐及晚餐)、泰式生蝦(午餐及晚餐)、花菇鴨掌扣原隻鮑魚(晚餐) 等。只要在KKday預訂聖誕自助餐即可享低至78折優惠，以$781位起享用。

PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓（地圖按此）

電話：2839 3311

供應時間：17:30-22:00

KKday收費：（12月24日至25日）成人$1,043／位、小童$680／位〡（12月26日） 成人$790／位、 原價：$1,098／位 ｜小童$517／位、 原價：$735／位

Shop Now

多款聖誕美食。

聖誕美食嘉年華自助晚餐。

位於西環萬怡酒店的MoMo Cafe，推出佳節暖宴自助晚餐！自助晚餐可以享用無限任吃冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦及刺身、更有燒羊腿、烤火雞等，還可以任飲時代及好卡頓生啤。只要在KKday上預訂聖誕自助餐，可享低至$502/位自助餐優惠。

MoMo Cafe

地址：西環西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（地圖按此）

電話：3717 8989

供應時間：17:30-19:30、20:00-22:30

KKday收費：（12月24日至26日）17:30 成人$503／位、 原價：$691／位 ｜小童$439／位、 原價：$603／位

20:00 成人$535／位、 原價：$735／位 ｜小童$471／位、 原價：$647／位

SHOP NOW

Klook收費：（12月24日至25日）17:30 成人$502／位、 原價：$691／位 ｜小童$438／位、 原價：$603／位 ；20:00 成人$534位、 原價：$735／位 ｜小童$470／位、 原價：$647／位

SHOP NOW

佳節暖宴自助晚餐。

聖誕不一定要外遊，特意去一轉機場也可以感受到旅行感覺！更可以來到富豪機場酒店吃聖誕自助晚餐！藝廊咖啡室以一系列必食經典節慶菜式應節，重點推介香氣四溢的原隻烤火雞及威靈頓牛柳，還有回本必吃的三文魚、吞拿魚及油甘魚等，每位食客更可享半隻法式焗龍蝦。只要在KKday上預訂聖誕自助餐，可享低至$519/位自助餐優惠。

藝廊咖啡室

地址：香港赤鱲角香港國際機場暢達路 9 號富豪機場酒店地下（地圖按此）

電話：2286 6238

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：（12月24日至26日）成人$519／位、 原價：$757／位 〡小童$272／位、 原價：$460／位 ；

Shop Now

聖誕自助餐。

雖然遠在機場區，但是要前往麗豪航天城酒店還是很方便，因酒店提供免費穿梭巴士往來東涌地鐵站及機場。磊主打的聖誕節自助晚餐，供應多款冰鎮海鮮如波士頓龍蝦、加拿大皇后蟹腳、東風螺、海蝦、花甲、青口、法式焗龍蝦、龍蝦湯、薑蔥龍蝦鉗及牛油燒火雞等。只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享低至$608/位聖誕自助餐優惠。

磊

地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號麗豪航天城酒店地舖（地圖按此）

電話：3556 3208

供應時間：18:00-21:30

KKday收費：（12月24日-26日）成人$608／位、 原價：$823／位 〡小童$338／位、 原價：$449／位 ；

Shop Now

聖誕節自助餐。

9.悅品度假酒店屯門：閃悦蟹逅• 聖誕海鮮自助晚餐！KKday預訂低至75折〡Shop Now

位於悅品度假酒店屯門的The Platter向來性值比甚高，閃悦蟹逅• 聖誕海鮮自助晚餐就滿足晒港人要求，如星洲咖喱蟹、薑葱炒花蟹、蟹耔蟹肉扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、多款冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、翡翠螺、麵包蟹及藍青口揭幕，其他精選聖誕主菜如烤火雞配小紅莓汁、聖誕燒澳洲和牛肉眼扒 (只限12月24日及25日供應) 、燒美國有骨冷配燒汁 (不適用於12月24日及25日) 、烤聖誕橙鴨、爐端燒 (扇貝, 生蠔, 蝦, 鮑魚, 七味雞翼, 香腸, 菠蘿, 茄子) 及多款聖誕甜品，包括Häagen-Dazs & Mövenpick 雪糕等。只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享低至75折及贈送無限暢飲汽水。

The Platter

地址：屯門建豐街4號悅品度假酒店屯門2樓（地圖按此）

電話：3899 9222

供應時間：118:00-21:30、17:30-19:30、20:00-22:00

KKday收費：（12月24日至25日）成人$593／位、 原價：$658／位 〡小童$412／位、 原價：$458／位 ；

Shop Now

閃悦蟹逅• 聖誕海鮮自助晚餐。

位於8度海逸酒店的8度餐廳，推出的聖誕節自助晚餐，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及青口等，更有避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條及鮑魚乾蔥雞煲等，甜品不要錯過朱古力樹頭蛋糕、芒果拿破崙、栗子撻等。只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享低至$709/位自助餐優惠。

8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖（地圖按此）

電話：2126 1960

供應時間：17:30-22:00

KKday收費：（12月24日至26日）成人$709／位、小童$478／位

Shop Now

聖誕自助晚餐。

聖誕自助餐想食燒烤美食，位於香港海洋公園萬豪酒店的Pier Lounge & Pier Bar幫到你！任食多款惹味串燒，種類多達十多款，包括招牌牛舌、沙嗲雞肉串、牛肉串和麵醬烤豬腩片等。每串烤至外酥內嫩，肉汁飽滿。只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享低至$948/位自助餐優惠。

Pier Lounge & Pier Bar

地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海岸地舖（地圖按此）

電話：3555 1700

供應時間：（12月24日至26日）18:30-22:00

KKday收費：（12月24至25日）成人$948/位、小童$427/位；（12月26日）成人$730/位、小童$378/位

Shop Now

燒烤自助晚餐。

位於六國酒店的Le Menu，推出2小時自助晚餐（節日版）非常吸引。可飽嚐冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆（每人一客）、自助晚餐節日美食推介聖誕火雞、蜜汁菠蘿焗火腿、聖誕樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、紅絲絨蛋糕、核桃批，多款鮮味海鮮包括波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、青口、多款中西熱葷美饌、精美甜品和Häagen-Dazs雪糕等!只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享低至54折及贈送無限暢飲汽水、凍果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，最著數是加送多2小時，足足3個鐘任食唔嬲！

Le Menu

地址：灣仔告士打道72號六國酒店1樓（地圖按此）

電話：2866 3808

供應時間：18:00-22:00

KKday收費：（12月24日至25日）成人$768／位、 原價：$977／位 ；小童$568／位、 原價：$658／位 （12月26日）成人$628／位、 原價：$977／位 、小童$428／位、 原價：$658／位

SHOP NOW

Klook收費：（12月24日至25日）成人$788／位、 原價：$1,228／位 ｜小童$588／位、 原價：$1,063／位 ｜；（12月26日）成人$668／位、 原價：$1,118／位 ｜小童$468／位、 原價：$953／位 ｜

SHOP NOW

2小時自助晚餐。

13.九龍酒店：歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助晚餐！預訂低至75折〡Shop Now

位於九龍酒店的倚窗閣，推出歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助晚餐，可任食多款聖誕美饌，推介聖誕火雞、燒牛肉、焗蜜汁帶骨火腿、帶子三文魚意大利麵、生蠔及加拿大雪花蟹腳等，當然少不了聖誕曲奇及聖誕蛋糕自助餐想吃得更抵，可於KKday預訂聖誕自助餐，享低至75折自助餐優惠。

倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）

電話：2734 3803

供應時間：（首輪）17:30-20:00、（次輪）20:30-23:00

KKday收費：（12月24日及25日）成人$628／位、 原價：$812／位 ｜小童$444／位、 原價：$570／位

SHOP NOW

聖誕必吃火雞。

多款特色聖誕蛋糕。

>>按此查看聖誕Buffet優惠專頁<<

位於荃灣西如心酒店的Café Circles，推出樂饗聖誕自助餐，自助餐雲集冰鎮海鮮、鮮甜刺身、芝士及凍肉拼盤等精緻冷盤，並呈獻多款經典節慶美饌，包括香烤牛肋骨，讓味蕾盡情綻放。只要在KKday預訂聖誕自助餐，即可享65折自助餐優惠。

Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓（地圖按此）

電話：2280 2868

供應時間：17:00、20:00

KKday收費：（12月24日至25日）成人$738／位、 原價：$955／位 ｜小童$594／位、 原價：$768／位

Klook收費：（12月24日至25日）成人$738／位、 原價：$955／位 ｜小童$594／位、 原價：$768／位

Shop Now

樂饗聖誕自助餐。

15.W Hong Kong：幻彩旋樂自助饗宴！KKday預訂低至6折〡Shop Now

位於W Hong Kong的Kitchen，推出的幻彩旋樂自助饗宴選擇甚多，無限供應生蠔及威靈頓牛排配無限暢飲指定香檳、紅白酒及無酒精特調飲品 (只限成人) / 兒童無限暢飲指定果汁，只要在KKday上預訂聖誕自助餐，即可享6折聖誕自助餐優惠。

Kitchen

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2299

供應時間：12月24日至26日 17:30、20:30

KKday收費：12月24日（17:30）成人$1,191／位、小童$599／位、 原價：$636／位 ；（20:30）成人$1,111/位、小童$559、 原價：$636／位

12月25日（17:30）成人$1,271／位、小童$639／位；（20:30）成人$1,191／位、小童$559／位、 原價：$636／位

12月26日（17:30&20:30）成人$816／位、小童$411／位

Shop Now

幻彩旋樂自助饗宴。

