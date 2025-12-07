Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

聖誕到會2025｜聖誕大餐到會美食推介10間！香草烤原隻火雞配釀肉餡/酒店聖誕到會套餐/折扣優惠+免運費攻略

聖誕到會是不少人除了聖誕自助餐以外，享受聖誕大餐另一個的好選擇，有優惠跟免運費固然吸引，但重點還是食物質素跟款式，這次推介10間各有特色的聖誕到會，讓大家更方便選擇到心水美食。

擁有多間人氣食府的Drawing Room Concepts，旗下到會美食專門店FEAST每逢節慶日子都會推出不同到會美食，向來是到會美食的信心保證！聖誕推出烤火雞節日到會套餐，非常適合聖誕節享用！配以香草烤原隻火雞配釀肉餡、香濃火雞燒汁及有機紅莓醬，還有甜薯南瓜凱撒沙律、香焗忌廉蘑菇法邊豆、焗牛油薯蓉及迷你聖誕馬卡龍，可供6-8位享用。只要在KKday預訂聖誕到會套餐，即可享8折優惠及免運費。

KKday：（6-8位烤火雞節日到會套餐）優惠價：$2,090、原價 $2,613

烤火雞節日到會套餐。

聖誕到會2025推介2.香港沙田萬怡酒店：聖誕到會套餐！KKday預訂低至7折〡Shop Now

酒店推出的聖誕到會套餐通常有質素保證！香港沙田萬怡酒店的聖誕到會套餐包羅萬有，備有凍海鮮、雜錦壽司、意大利火腿配蜜瓜、烤火雞胸配燒汁及金巴利汁、燒牛肉眼配芥末籽汁、烤雜錦香腸配酸椰菜及合桃朱古力撻等，配搭非常豐富。只要在KKday預訂可享7折優惠，6至8位只需$2,722、8至10位只需$3,212

KKday：（聖誕到會套餐）優惠價：6至8位 $2,722、8至10位 $3,212

聖誕到會套餐。

Kitchen AO主打多款精緻多國菜式到會單點美食及套餐，賣相精美且甚有質素。推介自選美食派對套餐，少至5至6位，大至26至30位均有供應。可自選小食如蜜蜜燒雞翼配脆薯角、沙律如照燒魷魚香橙紅酒醋沙律、意大粉如爆炒XO醬蜆肉香蒜意大利麵，主菜則有自家製黑松露油慢焗法國黃油春雞，配搭新穎。只要在Klook預訂聖誕到會套餐可享9折只需$1,249起，另外亦可以優惠價追加額外菜式，最著數是指定派對套餐可享港九新界免運費。

Klook：（聖誕到會套餐）優惠價：5至6位 $1,249

自選美食派對套餐。

聖誕到會2025推介4.Food Expression：星馬高質到會套餐免運費+低至85折！自選人數套餐夠彈性〡Shop Now

聖誕到會不一定要吃火雞，想有點新鮮感，星馬美食是不錯的選擇。Food Expression 推出由最少6至8人的到會套餐，亦有最多30至34人的，極具彈性。當中包括皇牌雜錦沙嗲串燒、泰式香蘭葉包雞、招牌印尼巴東香辣牛肉、秘制醬汁炭燒豬頸肉及鬆軟豬肋骨等主食可任意配搭。另外還有粉麵飯、小食、沙律及甜品等。只要在Klook預訂聖誕到會套餐由$1,767起，另外亦可以優惠價追加額外菜式，最著數是港九新界均可享免運費。

Klook：（6至8位聖誕到會套餐）優惠價：$1,767、 原價：2,079

星馬美食聖誕到會。

濃郁地道馬來西亞肉骨茶。

磯燒雞肉串。

聖誕到會套餐想食壽司，日之苑就一定滿足到你。不同人數配搭的日式到會盛宴套餐提供多款時令壽司及刺身，更有小食及甜品。如4至6位適用的歡聚日式到會盛宴套餐就有17款壽司及刺身，當中刺身包括三文魚、油甘魚、帆立貝、赤貝等共36片，壽司拼盤則有芥辣八爪魚壽司、魷魚壽司、鰻魚壽司等30件，另還有蟹籽沙律及日式甜品盤。只要在Klook預訂聖誕到會套餐，即可享9折優惠，港島區免運費，九龍及新界區指定金額免運費。

Klook：（4至6位聖誕到會套餐）優惠價：$952， 原價：$1,058

設有不同的人數美食作配搭。

另外亦可加購其他和式美食。

公司要搞聖誕派對，但又不知大家的胃口，怕做成浪費？Re.born Catering設有8至10人、10至12人、15人及25人或以上等的輕量到會套餐跟飽肚到會套餐，可以按需求預購。套餐以多國菜為主，有墨西哥片配肉醬及牛油果醬、沙嗲豬串、BBQ醬燒雞翼及手打肉丸長通粉等，亦有多款小食可以加購。而且港九新界區都免運費送貨！在Klook預訂聖誕到會套餐，可享有免費送貨服務。

Klook：（8-10人聖誕到會套餐）優惠價：$2,113、 原價：$2,113

多款特色美食配搭。

沙嗲豬串。

香港人熱愛泰國，特別是因為酸辣的泰國菜相當合胃口，泰Grill由泰國大廚主理。套餐有多款美味的泰國菜，好像聖誕亦可以將火雞變成食泰國燒雞跟海南雞、大家最愛的芒果糯米飯等等，比起傳統聖誕大餐更輕盈。如6-8人享用的正宗地道泰式滋味到會套餐，就有酸辣鳳爪、小食拼盤、燒雞中翼、泰式燒雞及海鮮炒飯。只要在Klook預訂即可享95折優惠，消費滿指定金額更可享免運費送貨服務！

Klook：（6-8人聖誕到會套餐）優惠價：$1,509、 原價：$1,588

不用去九龍城跟泰國都可以食到高質泰國菜，有齊蔬菜、泰式小食、甜品等。

大人與小朋友口味截然不同，叫到會最怕小朋友唔啱食，Mr.Mix半唐番到會有多款口味溫和的日式美食，例如東瀛蒲燒鰻魚配野菜炒飯、日式豬腩迷你漢堡包、日式蟹柳酥皮盒等，亦有大人愛吃的惹味沙嗲串燒拼盤、麻辣雞肉迷你漢堡包、香辣蒜片車厘茄意大利粉等；聖誕到會套餐設有10人、20人、50人份可以選擇，推介10人聖誕Fun享派對，設有8道菜式及1道甜品，主菜備有南洋白咖哩厚切吉列豬扒、東瀛板燒芝麻蔥花雞扒及紅酒燴牛肋條配燒薯等可選擇。只要在Klook預訂，港九新界區都可享免運費服務。

Klook：（10人）優惠價：$1,224〡（20人）優惠價：$3,124

聖誕到會套餐 $1,788起，設有數款套餐可以自行配搭。

到會小伙伴推出多款不同人數組合的聖誕到會套餐，菜式中西兼備，保證適合多人不同口味。如適用於6至8位的聖誕到會美食，就有新鮮沙律日式胡麻蟹棒青瓜沙律、迷你粟米碎蛋牛角包、牛油蜜糖雞中翼、脆炸蝦球波波配他他醬、迷你芝心魚豆腐、櫻花蝦蛋白蝦仁炒飯及芝士焗肉醬燴意粉等。只要在Klook上預訂聖誕到會套餐，即可享9折優惠及免運費。

Klook：（6-8人聖誕到會套餐）優惠價$1,152、 原價：$1,280

自選各式中西美食。

聖誕派對怎少了遊戲，想為遊戲增加點刺激的話，日式到會專門店花千壽就推出一款辣辣壽司，配以精選壽司25件及雜錦小卷25件，最特別是內藏芥末壽司，大家就可以重現掌門人玩輸遊戲食壽司的經典環節，壽司盤亦特設轉盤，這時就可以看看大家運氣好不好。同時品牌設有十多款壽司盤、刺身盤主食可以選擇。只要在Klook預訂，即可享95折優惠。

Klook：辣辣壽司 優惠價$404、 原價：$425

辣辣壽司創意十足，為遊戲跟派對增添氣氛。

