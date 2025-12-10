諾貝爾和平獎頒獎禮舉行 得主委內瑞拉反對派領袖馬查多行蹤不明 女兒代領獎︱Yahoo

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado） REUTERS/Maxwell Briceno/File Photo

【Yahoo新聞報道】諾貝爾和平獎頒獎典禮於今日（ 10 日）在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會證實，今年得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將不會親自出席領獎，目前她的行蹤仍然不明，獎項將由女兒領取及發表演說。

遭禁出境10年

綜合外媒報道，58 歲的馬查多因「不懈地推動民主權利」及「努力實現從獨裁到民主的公正和平轉型」而獲獎，但她因領導反抗總統馬杜羅（Nicolás Maduro）專制統治的運動，目前在委內瑞拉境內過著躲藏的生活。馬查多雖然受到當局長達 10 年的出境禁令限制，且已藏身超過一年，原計劃親自領獎。

廣告 廣告

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado） REUTERS/Gaby Oraa

諾貝爾協會主席：不知道她身處位置

挪威諾貝爾協會主席、挪威諾貝爾委員會常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示，很遺憾馬查多不在挪威，因此無法在頒獎典禮上現身。被問到馬查多的確切位置時，哈普威金坦言「不知道」。他亦指出，馬查多若離開委內瑞拉，將面臨不被允許回國的風險，形同被流放。

馬查多雖不時透過社交平台發布影片，但背景均為白色牆身，無從辨識所在地。諾貝爾委員會早前曾表示她會出席頒獎禮，但周二改為稱她曾在訪問中提到前往挪威的旅程極具挑戰性，因此暫時無法提供她到達時間及方式。

馬查多的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）將代表她出席典禮，並領取獎項和發表諾貝爾演說。

去年委內瑞拉總統大選，馬杜羅宣稱連任成功。

委內瑞拉：離境會視為「逃犯」

委內瑞拉政府則指，如果她離境將被視為「逃犯」。檢察總長 Tarek William Saab 上月表示，她正面對多項刑事調查，包括「串謀」、「煽動仇恨」及「恐怖主義」等指控。

馬查多早前向支持者表示，在領取獎項後會返回委內瑞拉；她上一次公開出現為 1 月 9 日於加拉加斯出席反對馬杜羅就職的示威。

委內瑞拉去年大選後，反對派公布的票數顯示其候選人 Edmundo González 勝出，惟馬杜羅宣稱連任成功。部分國家包括美國，已承認反對派候選人 Edmundo González 為候任總統。