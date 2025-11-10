馬詠茹專訪︱前港隊單車代表轉戰幕前 以運動員心態挑戰自己：我都冇嘢輸啦！

Vivian運用前運動員的身份，推廣更多慈善工作。

前香港女子單車隊運動員馬詠茹（Vivian）雖然已經退役，但最近仍然活躍於大家眼前。除了今年參與真人騷節目《足球女將》，最近更擔任聯合國兒童基金會慈善跑「星級英雄」。原來Vivian有意進軍幕前，陸續作不同嘗試，馬詠茹：「我自己好鍾意新嘗試同挑戰自己，我諗運動員都係有呢個性格，我諗我都冇嘢輸啦！」這種心態反而令她更容易適應演藝工作，更透露下一步最想挑戰演戲！

童年已熱愛運動，有心關注兒童慈善工作

今年聯合國兒童基金會慈善跑啟動禮上見到馬詠茹的身影，她笑稱雖然踩單車出身，但對跑步也很感興趣，「其實我一路都好想參與，見住好多朋友，例如姚潔貞都有參加，咁啱佢哋又搵我，所以今年即刻參與。加上兒童係我哋嘅未來，佢哋仲有好多好多可以發展。」

Vivian特別關注兒童慈善工作，全因她自小就玩到各種喜愛的運動，但世上有很多兒童都沒有這些機會，「回望我自己細個，我都冇諗過可以做運動員，而家又推廣運動。九歲、十歲我就開始溜冰、田徑、游水，最遲先係玩單車。我哋喺香港，好幸運可以有唔同興趣，但全世界好多小朋友連嘢食或接受教育嘅機會都未有，我哋有能力，當然要帶動大家參與慈善活動。」

會上跟大師兄黃金寶，齊齊為慈善跑活動撐場打氣。

運動員愛挑戰自己 由踩單車「踩界」踢足球

馬詠茹近來更多亮相幕前，除了擔任主持，今年更參與了真人騷節目《足球女將》，「咁啱有個機會，聽到之後覺得好得意。其實拍嗰陣冇諗過係幕前工作，我哋全部女仔踢嗰時都好認真，節目組都好認真對待呢件事。我又學咗樣新嘅嘢，其實我玩任何球類都好渣！都係挑戰自己嘅另一個方向。我係好認真去踢，所以踢波嗰陣個樣好醜！下次要留意啲！哈哈！」

之前她以退役運動員身份，擔任單車比賽評述，自此開啟了踏入幕前的契機，馬詠茹：「其實係咁啱得咁橋，退咗役之後，有唔同嘅媒體覺得我啱，就做多咗記者、主持，我自己又好鍾意新嘗試同挑戰自己，我諗運動員都係有呢個性格，我諗我都冇嘢輸啦！咪去試下。由運動員為香港比賽，轉換個身份做運動主持，將自己識嘅嘢推廣畀大家，都係將身份延續。以往大家未必好了解單車比賽，但透過評述，可能大家會了解多啲。」她特別喜歡聽到觀眾的意見，都會成為她的動力，「如果大家睇到我嘅節目，之後話返畀我聽，又或者之前參與踢波節目，大家睇到我嘅努力，我知道會感染到大家，對大家有正面影響，我就好滿足。」

由運動員投身幕前工作並不容易，Vivian一直以來訓練的心態都有幫助。

有顆不服輸的心，馬詠茹：人哋做到我都要做到

對於主持以外的其他發展，Vivian就想試試演戲，「我當然開放於任何新挑戰，我都好想試下拍戲，但因為我自己有份正職，所以要安排下時間。」她亦深明做演員會比較被動，但因以往當運動員早已訓練好心態，如今也有大幫助，「幕前嘅工作係比較被動，唯有做好自己，同運動員一樣，你唔知幾時會進步，亦唔知幾時會贏。你自己進步咗，可能人哋都有進步，唯一可以做嘅就係做好自己。」

Vivian續指初接觸主持工作非常「甩碌」，但就因有顆不服輸的心，才能一步步做得更好，「我覺得好努力地去做，係做得比人好嘅重要方法。例如我一開始做主持，攝影機又唔識睇，個耳機有人同我講嘢同時，我又唔知自己講緊乜嘢，要自己去適應，同埋『人哋做到我都要做到！』嘅心態，係會令自己短時間可以掌控件事。」入行前已準備好心態，可能正是Vivian的「致勝」關鍵。

早前她拍攝足球真人騷，笑言自己也有很多不擅長的運動。

