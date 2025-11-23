Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。
前晚首播收視高開9.5%，創下今年迷你劇最高開播成績。有份客串的香港男團MIRROR成員Edan，於昨晚第2集中以國際刑警角色登場，他力邀李帝勳合作打擊犯罪集團，在第2集中演出戲份約8分鐘，並大晒流利英文，可惜收視不升反跌，下滑至9%。
據悉Edan為角色作多方面準備，除了特意飛往韓國參與劇本圍讀、試妝及造型設計，開拍前還花了不少心機練習英文。
