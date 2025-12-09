QuantWare 發佈新一代量子處理器，支援 1,000 個量子位的擴展

QuantWare 宣稱量子產業已達到轉捩點。該公司新近發佈了其量子處理單元（QPU）架構的新一代版本，支持製造具備 1 萬個量子比特（qubit）的晶片，這使其規模比目前任何量子處理器大 100 倍。儘管規模有如此飛躍，這款處理器的體積卻小於現有系統。

近十年來，量子領域在擴大處理器規模方面面臨挑戰，大多數商業系統的量子比特數量停留在 100 個左右。Google 在六年間將量子比特數量從 53 增加到 105，IBM 最近揭示了一款 120 個量子比特的設計，並且其最新的路線圖顯示這一規模將在 2028 年之前保持領先。硬件瓶頸迫使企業將許多小型處理器連接，而不是擴大單個處理器的規模，這種做法增加了複雜性和成本，減緩了實際進展。

QuantWare 表示其新架構打破了這一擴展平臺。該系統採用 3D 擴展方法和基於晶片的設計，支持 4 萬條輸入輸出線路，並使用高保真度的晶片間連接模組。這一設計不僅解鎖了非常大的處理器，同時保持了可靠性和性能。該公司表示，新的系統在每個美元和每瓦特的計算量上均高於目前的網絡化多 QPU 平臺。

此外，QuantWare 也在圍繞新處理器開發其量子開放架構生態系統，NVIDIA NVQLink 作為兼容平臺加入了該生態系統。QuantWare 表示，將 NVQLink 與其架構相結合，可以將超大規模量子計算與高通量、低延遲的經典計算相連接，開發者可以通過 NVIDIA CUDA-Q 獲取這兩種資源。

在此次發佈的同時，QuantWare 宣布了 Kilofab 的計劃，這是一個大型製造設施，將於 2026 年在該公司位於荷蘭代爾夫特的總部開幕。QuantWare 稱之為全球首個專門為量子開放架構設備設計的設施，並且是有史以來計劃中最大的量子製造廠之一。該公司表示，其已經按出貨量運送了超過任何商業供應商的量子處理器，Kilofab 將使該生產能力擴大二十倍。

QuantWare 的 CEO Matt Rijlaarsdam 表示，行業一直在期待這一時刻。多年來，人們聽說量子計算在化學、材料和能源等領域的潛力，但由於行業局限於 100 個量子比特的 QPU，這迫使該領域只能理論化有趣但遙遠的技術。他補充說，新的系統終於消除了這一擴展障礙，為實現具有經濟意義的量子計算機鋪平了道路。

Rijlaarsdam 繼續表示，通過 VIO-40K，整個生態系統將能夠訪問有史以來最強大、超大規模的量子處理器架構。目前處理器的預訂已經開放，首批設備將於 2028 年運送。

