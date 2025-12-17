冬至2025│冬至補腎妙法？中醫教你自製平價消脂茶+穴位保養

undefined

冬至是二十四節氣中最重要的節氣之一，每家每戶都會吃飯慶祝，但原來冬至亦有不少注意事項。

「冬至」可以說是二十四節氣中最重要的節氣之一，甚至有「冬大過年」之說。但原來冬至更是補腎的最佳時間？這次就找來註冊中醫譚莉英教大家冬至養生，以及冬至大餐後的消脂好方法！讓你與家人高興過冬至，同時達到養生效果！

二十四節氣中冬至要滋補 補腎最佳時間

俗語「冬至一陽生」，由於古人認為二十四節氣中的冬至，是全年陰氣最重的一天，而過了這天，陽氣就會逐漸增強。在中醫的角度，是指陰極陽生，人體內陽氣蓬勃生發，最容易吸收外在營養，發揮其滋補功效。雖然現在的二十四節氣已與往日天氣不再相似，冬至亦沒有往日的寒冷，但註冊中醫譚莉英表示，還是要遵循「秋冬養陰」、「養腎防寒」原則，不吃或少吃黏硬、生冷的食物。當然，辛辣與熱氣之品，也應適可而止。

羊肉、牛肉、肉桂等食物都有溫補功效。

所以在冬至之時，應該要多吃滋補的食物，即要「補氣」、「補血」、「補陰」和「補陽」，要達到以上「滋補」的效果，可以多吃溫補食物，如羊肉、牛肉、肉桂等。同時應遵守「三多三少」原則：多吃蛋白質、維生素及纖維高的食物，少吃糖、脂肪、鹽分高的食物。若是愛喝湯水的話，中醫譚莉英推介大家煲一人份海參花膠湯，只需已發海參三條，干花膠一兩，瘦肉四両，淮山四錢，蜜棗兩枚和薑三片，煲三小時即達到滋補功效。

黑色食物有助補腎，在冬至時享用就最好不過。

同時，因為冬天天氣寒冷，寒邪最傷陽氣，冬至亦是二十四節氣中補腎的好季節，因為黑色入腎，所以可多吃黑色食物，如黑木耳、黑豆、黑芝麻等等。

湯圓勿貪吃 自製平價消脂茶

湯圓是冬至的傳統食物，不過譚醫師表示患有心臟病或糖尿病的人士不應貪吃，最好吃沒有內餡的小湯圓，如要選擇餡料，建議吃鹹味的餡料湯圓，盡量在兩餐之間吃，一般三四顆為宜。吃完湯圓後，要進行適當的運動，以助於腸胃的吸收。

湯圓雖是冬至必備的傳統食物，但畢竟糖份較高且不易消化，老人家或患病人士不應貪吃。

冬至聚餐往往大魚大肉，令腸胃一下子難以接受，所以在冬至後首先要化解油膩，可以多吃山楂、柑橘、蘿蔔、洋蔥等等，亦可以自製消脂排油茶，用何首烏、山楂、紅薏仁、生地煲熱水即成為消脂茶，或是將洛神、荷葉放入鍋中，加入4碗水煮15分鐘左右，再加入蜂蜜，成為消脹除膩茶。

山渣有健胃消食的作用，配合指定藥材更可以達到消脂排油的功效。

飲食以外養生之道 冬至限定「三九天灸」

冬至想養生，飲食以外，亦可以考慮一年一度的「三九天灸」，所謂「三九天灸」的「三九天」是指一九、二九、三九這3個日子，具體日期是農歷冬至為「一九」天開始、從冬至開始第10日為「二九」天、第19日為「三九」天，「天灸」根據中醫理論，是指用特定的藥物貼敷於特定穴位以防治疾病的療法。

每天起身，可以簡單按壓掌中的勞宮穴，可達到安神穩定作用。

三九天是一年中最冷的時候，此時氣血不暢、皮膚乾燥、毛孔閉塞，根據中醫「夏病冬至」觀點，此時是最佳調理時間。中醫認為，氣血暢通才能維持人體的正常生命活動，艾灸療法可以使高溫透徹身體肌骨經脉，使害冷的氣血流動更加暢快，將節氣、艾灸和穴位三者結合，在三九天行艾灸相應穴位，可以起到溫陽益氣、健脾補腎益肺、祛風散寒、通經活絡的功效。但針灸、針灸，艾灸要結合針刺才能發揮效用。

中醫譚莉英為千草醫藥坊創辦人及主診醫師，亦是多本暢銷書藉作家。

至於冬至身體穴位保養，早上可按壓手部穴位，多按壓掌中的勞宮穴與前臂掌側的內關穴，勞宮穴屬心包經，具有強壯心臟、安神、穩定之效；內關穴亦屬心包經，具有護心養腦的功效。亦可按壓背部腎俞穴，用手背這兩個關節在背部打圈按壓，約30次至局部有點酸軟或發熱，從而達到補腎效果。

