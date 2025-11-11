超市雙11優惠合集！
加拿大失去「無麻疹國家」地位 一年爆逾五千宗個案 美國明年或步後塵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大失去了麻疹消除地位，泛美衛生組織（Paho）昨日（10 日）表示，該國未能在連續 12 個月內遏止疫情。由於加拿大不再被視為「無麻疹國家」，整個美洲地區亦因此失去「麻疹消除」地位。
綜合外媒報道，美國亦面臨相同風險，若未能在明年一月前控制疫情，將同樣失去麻疹消除地位。目前，美國猶他州、亞利桑那州及南卡羅來納州均出現相關病例。
此前近30年無麻疹
加拿大的疫情自去年十月爆發，衛生官員指民眾接種麻疹疫苗不足。泛美衛生組織呼籲加拿大加強接種工作，並指至少需有 95% 人口接種疫苗，方能阻止病毒傳播，「這是一次倒退，但可以逆轉」。
加拿大公共衛生局表示，現正與泛美衛生組織及各地衛生當局合作，以提升疫苗接種率及加強數據共享。加拿大在此之前已維持近 30 年的「無麻疹」紀錄，若能在未來 12 個月內遏止現有病毒株的傳播，將可重新獲得消除地位。
今年已通報逾 5,000 宗麻疹個案
截至目前，加拿大今年已通報逾 5,000 宗麻疹個案，其中亞伯達省的疫苗接種率低於 95% 門檻，該省南部地區的數據顯示，截至 2024 年，未滿兩歲的兒童中僅 68% 接種了麻疹疫苗。
麻疹、腮腺炎及風疹（MMR）疫苗能有效預防該病毒，效力達 97%。感染麻疹可導致肺炎、腦部腫脹甚至死亡。麥克馬斯特大學免疫學家 Dawn Bowdish 表示，加拿大接種率偏低的原因包括缺乏家庭醫生、沒有全國性疫苗登記系統，以及疫苗錯誤資訊的傳播。
墨西哥躋身全球麻疹最嚴重十大國家
美洲地區於 2016 年成為全球首個、也是唯一被宣告消除麻疹的地區，但其後因委內瑞拉及巴西爆發疫情而一度失去該地位，兩國在 2024 年透過大規模疫苗接種後重獲認證。
麻疹如今再度在北美地區蔓延，除加拿大及美國外，墨西哥的病例亦急升，根據美國疾病控制及預防中心資料，該國現已躋身全球麻疹爆發最嚴重的十大國家之一。
