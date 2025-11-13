黑色星期五優惠大合集！
11 個月大男嬰染甲流不治 今年度第二宗兒童感染流感離世 多宗嚴重個案均無接種疫苗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。
中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。他補充，除了透過政府相關計劃接種，市民亦可聯絡家庭醫生安排接種。
徐樂堅指出，雖然十月最後一周的監測數據顯示流感活躍程度開始回落，但仍處於較高水平。天氣轉涼後，流感活躍程度有機會反覆。根據以往情況，本港冬季流感季節多於一至三月出現，因此不排除明年初會出現冬季流感季節。
他強調，帶基因突變的甲型流感（H3N2）病毒株近期在本港及多個地區出現，但現行季節性流感疫苗對該抗原漂移病毒株，以及其他甲型和乙型流感，仍具保護效果，接種疫苗依然是預防流感及併發症的有效方法。
其他人也在看
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 7 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 2 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$479禮品（即日起至18/11）
由即日起至11月18日，去屈臣氏門市或網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質系列牙膏，即送總值超過$479禮遇！YAHOO著數 ・ 7 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
陳志第二？新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁12億香港物業！曾接波叔貨！
出生於福建、持多國護照的商人蘇炳海，於2023年被指涉新加坡史上最大規模洗錢案並出逃海外。近日，英國政府沒收蘇炳海價值數千萬英鎊的資產，包括珍稀恐龍化石及9伙倫敦豪宅。據（香港01）報道，蘇炳海在港亦持有多個貴重物業，包括何文田豪宅天鑄2伙、九龍灣富臨中心全層，並從舖王鄧成波手中承接中環詹記大廈（現德輔道中心）全幢。相關消息：詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！鄧成波家族放售旺角銀城廣場八層 意向價5.52億｜深水埗南昌街全幢商住物業招標 市值7,500萬《香港01》調查發現，蘇炳海2017年來港成立私募股權公司，其後購入何文田天鑄一個複式和一個單層單位，涉資2億元；2019年，蘇炳海斥4.3億元掃入九龍灣富臨中心A、B座20樓全層連帶多個車位；2021年，蘇炳海從已故舖王鄧成波手中購入中環詹氏商業大廈整幢業權，並將其翻新，改名為德輔道中心。該批物業均以公司名義購買，目前市值約12億元，全部無抵押，而中環德輔道中心及九龍灣富臨中心，均有出租給不同公司。公開資料顯示，今年37歲的蘇炳海出生於福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方開展代號為「雷霆行28Hse.com ・ 5 小時前
貓貓疑被遺棄馬鞍山草叢 原來患隱性睪丸
【動物專訊】貓貓有毛病就活該被棄養？一隻名種貓日前被人發現於馬鞍山恒安邨一間小學旁草叢徘徊，徬徨無助，後來由「檸浪同行 • 石門貓舍」義工將貓救起。看似健康的貓貓懷疑被人遺棄，經獸醫檢查後，發現貓貓有隱性睪丸問題，義工坦言：「不知主人是否因為隱性睪丸手術費貴所以棄養，我們會幫他預約手術，如果最終沒主人認領，我們會為貓貓安排領養。」 貓貓在11月4日於恒安邨一間小學旁的草叢走來走去，估計年齡不足1歲，義工收到求助後到場將貓救起。「他的身體尚算健康，只是耳朵污糟些，另外超聲波檢查顯示他兩粒蛋蛋都是隱性睪丸。」由於貓貓的睪丸分別位於大腿及腹部，需要影超聲波確認位置及進行開肚手術，因此絕育安排較複雜和費用高昂，義工懷疑貓主因為手術費昂貴而棄養。 義工已預約兩星期後為這貓貓進行絕育手術，希望貓主盡快與他們聯絡，如果最終沒有人認領這貓貓，他們會待貓貓完成手術休養後，安排領養。 請貓主或認識該貓貓的人士，透過Facebook與義工聯絡（ https://www.facebook.com/LemonStrayfamily ）。 The post 貓貓疑被遺棄馬鞍山草叢 原來患隱性睪丸 appeared香港動物報 ・ 1 天前
日出康城單位拆主力牆業主否認兩罪 辯方稱控方無法證明裝修申請表製造過程
將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，部分主力牆涉被拆除，以打通房間空間。屋宇署向業主、工程項目設計總監及承建商，發出共 6 張傳票。業主否認 2 罪，案件周四（13 日）在觀塘裁判法院進入第二日審訊，控方舉證完畢，官裁定表證成立。被告不作供，不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。法庭線 ・ 2 小時前
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 1 天前
新盤銷情｜新地啟德天璽．天2期首輪62伙半日沽清 內地客佔一半 大手客2500萬買3伙
新地（016）啟德天璽．天第2期今日（11月13日）首輪銷售62伙，花了一個上半，全部單位已被揀選。綜合代理消...BossMind ・ 4 小時前
佘智江自泰引渡回國 華稱將加強打擊網賭電騙
【on.cc東網專訊】柬埔寨籍華人佘智江因涉嫌營運非法跨境賭博，2022年在泰國落網，直至周三（12日）被泰國警方引渡回中國。內媒周四（13日）報道，中國公安部有關負責人就成功引渡佘智江回答記者提問，指這是中泰雙方開展國際執法司法合作、打擊跨國犯罪的又一重要成果on.cc 東網 ・ 6 小時前
強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 13 度｜Yahoo
天文台在周四（13 日）更新九天天氣預報，預料一股強烈東北季候風補充會在下星期一（17 日）晚上抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中天文台下調了下周二（18 日）和下周三（19 日）的預測最低氣溫，分別為 15 度和 13 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒案 38 歲男落網｜日圓跌向 155 關口｜李克勤舅仔欠巨債｜11 月 12 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 12 日（星期三）。明日香港大致多雲、早晚稍涼，市區最低約 20 度，新界再低 2 至 3 度；日間間中有陽光及乾燥，最高約 24 度，吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。紫外線指數預測約 6，屬高水平。熱帶風暴「鳳凰」位於高雄東南約 60 公里，預料向東北至東北偏東移向琉球群島並逐步轉為溫帶氣旋。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
國家部委幹部為CIA當間諜 遭判囚終身
【on.cc東網專訊】中國某國家部委一名幹部在日本留學期間，遭美國中央情報局（CIA）招攬，回國後充當間諜受查。國家安全部周三（12日）披露案情新進展，該間諜已被判處無期徒刑。國安機關警告，境外間諜情報機關長期覬覦中國留學人員群體，常用請客、贈禮等手段拉攏，始終on.cc 東網 ・ 7 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 1 天前