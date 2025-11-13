11 個月大男嬰染甲流不治 今年度第二宗兒童感染流感離世 多宗嚴重個案均無接種疫苗︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。

中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。他補充，除了透過政府相關計劃接種，市民亦可聯絡家庭醫生安排接種。

徐樂堅指出，雖然十月最後一周的監測數據顯示流感活躍程度開始回落，但仍處於較高水平。天氣轉涼後，流感活躍程度有機會反覆。根據以往情況，本港冬季流感季節多於一至三月出現，因此不排除明年初會出現冬季流感季節。

他強調，帶基因突變的甲型流感（H3N2）病毒株近期在本港及多個地區出現，但現行季節性流感疫苗對該抗原漂移病毒株，以及其他甲型和乙型流感，仍具保護效果，接種疫苗依然是預防流感及併發症的有效方法。