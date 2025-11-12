最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 九旬西醫李宏邦獲判無條件釋放
52歲女銀行家注射肉毒桿菌針（Botox）後昏迷不治，九旬西醫李宏邦被控誤殺罪。李宏邦被控誤殺罪，陪審團早前裁定李宏邦曾作出誤殺罪中相關行為。辯方今早(12日)於高等法院交代社會福利調查報告，指李宏邦家庭經濟狀況穩定，家中有親人照顧，認為監護令是不必要，醫院令亦不適用於本案，最終判處無條件釋放。
被告李宏邦(93歲)，被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。身為正式註冊醫生負責治療張淑玲，對張淑玲負有謹慎責任，卻沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，其疏忽是張淑玲死亡的主要原因。
不宜判醫院令或監管治療令
控方早前表示，根據《刑事訴訟程序條例》，量刑時可以考慮醫院令、監管治療令或監護令，考慮到李宏邦罹患失智症，並非思覺失調等精神疾病，不宜判處醫院令或監管治療令，因此也毋須向死者家屬索取創傷報告協助量刑。
案件編號：HCCC137/2022
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/女銀行家注射肉毒桿菌後亡-九旬西醫李宏邦獲判無條件釋放/617564?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
