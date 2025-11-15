黑色星期五優惠大合集！
珀麗灣男子墮樓 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】馬灣有人墮樓亡。今午(15日)12時06分，珀麗灣保安員報案，指發現一名男子倒臥屋苑大廈對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已死亡。警員圍封現場調查，正了解男子身份及墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
