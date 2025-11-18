相隔22年再有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」！《世外》將命運、執念、轉世等概念形象化 動畫技術眼前一亮｜影評

近期似乎動畫電影市場比真人電影更強，如像《鬼滅之刃劇場版無限城篇》與《鏈鋸人劇場版蕾潔篇》通通創下票房紀錄，不獨是香港，就連外國都叫好叫座，為積弱的戲院市場打下了強心針，而香港代表《世外》亦成了近期又一話題之作。劇情不乏大型的視覺效果，複雜的構圖與動作場面，完全是為大銀幕而生的作品。劇情不禁想起另一部同為香港動畫的經典《小倩》，同是談及跨越人間鬼界的議題，惟《世外》牽涉的世界觀更龐大、背後所談及的命運議題既具反思性也不乏感動位，非為單純賣弄技術之作。本片縱未至如外間所言的「神作」、過程偶有沙石，仍是值得入場支持之作。香港動畫電影《世外》是繼2003《麥兜故事》後，相隔22年再次有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」單元，獲得國際認可，讓香港作品再次走向國際舞台。

動畫技術眼前一亮

「世外」是一個人死後彌留的地方，由守靈者看顧，引導亡靈投胎。某天守靈者小鬼遇上迷失靈魂小妹，一時心軟陪伴她在世外尋找失散弟弟，展開一段冒險之旅，更揭開小妹的身世之謎。故事背景或如《靈魂奇遇記》、《玩轉極樂園》的一類題材，建構出個龐大的死後世界觀，當中如同神女現身或投胎瀑布等場面俱令人眼前一亮。《世外》故事對生者的世界不乏深刻描繪，也喜見背景結合了東西雙方世界，配合幕幕大型戰鬥場面，獨論畫風還是讓觀眾為之投入。

數場大場面與戰鬥效果，拍來不輸日本動畫製作。（《世外》劇照）

抽象概念形象化

《世外》劇情除了一段冒險之旅，亦滲入了大量東方帶點玄幻的元素，處處呼應回主線的冒險故事、暗暗鋪排個出人意表的結局。將東方社會老生常談的命運、執念、轉世等概念形象化，成功把複雜糾結的概念滲入故事中，讓故事在驚人扭轉之餘也言之有物。一個人的執念足讓世間陷入混亂，再純潔的靈魂一旦沾染人間的貪嗔怨癡與劣根性，只會構出個個解不開的死結；生生世世愈纏愈深，只釀成更多難解遺憾。說來抽象的議題，竟被劇本寫得深刻鮮明，甚至導向一個驚人的結局，劇本的結構與隱喻，更不乏一定的本地元素。

談及宿命議題，喜見沒有流於近年港產片常見悲到盡處的筆觸，結局也能讓人釋懷，再帶點正面的力量。（《世外》劇照）

敘事結構有欠流暢

不過，電影是否堪達世紀神作？或許只是在港產片的光環下，被推向神枱的地步。結局確有出人意表的震撼力，惟前半段為求要鋪排這「出人意表」的概念，劇情難免被簡單複雜化，更帶點故弄玄虛。故事描述的支節與角色過多，往往令觀眾才剛投入一段感情，劇本又馬上硬生生地把之抽離，讓主線小妹與小鬼之間的感情被大為削弱，哪管末段能夠解釋得整件事，還是大有刪減空間。至於廣為劣評的香港配音，個人反而覺得未達完美、仍是合格之上。

哪管前半段有再悅目視覺效果，不同篇幅缺乏連貫性也讓劇情來得太鬆散。（《世外》劇照）

｜《世外》評分：75/ 100

｜片長：111分鐘

｜放映平台：全港院線

