Tesla FSD 最新模型即將推出，Elon Musk 分享未來計劃

Tesla 的全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱 FSD）最新模型即將問世。根據首席執行官 Elon Musk 在11月底的言論，此次更新可能是解決全自動駕駛技術的關鍵。上週二，Musk 在 xAI Hackathon 上接受了問答環節的提問，透露有關 Robotaxi 及 Tesla 移除 Robotaxi 安全監控的計劃，以及未來 FSD 模型的一些資訊。他表示，全自動駕駛的無監督能力已經基本解決，並確認將在接下來的三週內移除安全監控。

關於目前車主能否獲得這一新版本的問題，Musk 提到一個全新的 FSD 模型將於約一到兩個月內推出，這一模型的規模將大幅提升，並將包含更多的推理和強化學習功能。Musk 說道：「將在2026年1月或2月推出一個規模大幅提升的模型。我們會加入大量的推理和強化學習。」他補充道，為了達到大規模的運算能力，Tesla 可能需要建造一座巨型晶片廠，因為每年需要幾百吉瓦的人工智慧晶片，這樣的能力短期內無法實現，因此 Tesla 可能需要建設一座晶片廠。

在此前的11月底，Musk 曾表示，版本14.3是解決全自動駕駛技術的最後一個重要環節。隨著全自動駕駛版本14和14.2的進步，對於完全解決自動駕駛的信心似乎在增強。Musk 也表示，在最新的版本14.2.1中，駕駛者監控的要求已經放鬆，查看手機不會像以前那樣頻繁地觸發警報，這再次暗示 Tesla 正在接近實現駕駛者可以完全不專注於路面的目標。儘管全自動駕駛技術的發展顯示出 Tesla 可能即將解決這一挑戰，但目前仍未達到完美的狀態。

雖然許多人認為 Tesla 的全自動駕駛系統在市場上是最好的駕駛輔助系統，但在當前的形式下，仍無法在道路上執行所有必要的操作。然而，隨著新版本的即將推出，許多人對於 Tesla 在未來幾個月內可能釋出無需監督的版本抱有合理的期待。隨著 Tesla 在自動駕駛和電動交通領域的持續創新，尤其是全自動駕駛技術的突破，無疑將對市場產生深遠的影響。這些創新不僅提升了 Tesla 的行業地位，還將推動整個電動車市場的發展，為未來的出行方式帶來革命性的變化。

