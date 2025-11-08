全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕

【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我們只是恆常和食環署有溝通，過往醫管局、衞生署以及生死註冊處都是未有溝通渠道，我們也希望可在28日內完成，也絕對有空間將數值做得更理想。」鄭志傑又指辦理後事文件涉及多個環節，過程繁瑣，期望醫管局可簡化程序，加強與業界溝通。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 22 小時前