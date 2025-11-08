iHerb雙11優惠全網限時74折
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。
李家超同樣會出席開幕禮
至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩及行政長官辦公室主任葉文娟。
