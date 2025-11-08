全運會｜周日在廣州開幕 工作人員及志願者作最後準備

【Now新聞台】全運會周日晚在廣州奧體中心開幕，場館一帶已實施限行措施，而工作人員及志願者忙於作最後準備。

開幕禮場館廣州奧林匹克體育中心外實施限制車流措施，除了網約車、的士等特殊車輛，開幕式當天只有單數尾號車牌才可進入。中心外亦加強保安，有車輛運送物資到中心，觀眾席入口旁的志願者服務站由廣州暨南大學學生負責組織，日常比賽日約有25名志願者，開幕式將會增加人手。

志願者：「(我們會)提供配套的支持，可能很多人的話，他們過來我們就會給他分散人流，或者指引他們路線，更快疏散他們。我們這邊也有一些基礎的醫療設備，急救包之類會提供給他們。」

最近奧體中心開幕式的地鐵站出口是大觀南路站B出口，由這裡開始走，約1分鐘就會到觀眾入口，觀眾要沿路排隊入去，經過安檢才可進入開幕式。

根據央視報導，開幕式於晚上八時開始，歷時約75分鐘，主題是「圓夢未來」，分為三個篇章「同根同源」、「同心同緣」和「同夢同圓」，突出全運會首次三地聯辦的特色，將有粵港澳三地演員、歌手參與表演；設計上亦會有維港、大三巴、廣州塔等地標，將有粵劇、麒麟舞、詠春等傳統廣東文化表演，結合科技呈現眼前，展現三地同心。

