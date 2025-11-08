iHerb雙11優惠全網限時74折
全運會｜周日在廣州開幕 工作人員及志願者作最後準備
【Now新聞台】全運會周日晚在廣州奧體中心開幕，場館一帶已實施限行措施，而工作人員及志願者忙於作最後準備。
開幕禮場館廣州奧林匹克體育中心外實施限制車流措施，除了網約車、的士等特殊車輛，開幕式當天只有單數尾號車牌才可進入。中心外亦加強保安，有車輛運送物資到中心，觀眾席入口旁的志願者服務站由廣州暨南大學學生負責組織，日常比賽日約有25名志願者，開幕式將會增加人手。
志願者：「(我們會)提供配套的支持，可能很多人的話，他們過來我們就會給他分散人流，或者指引他們路線，更快疏散他們。我們這邊也有一些基礎的醫療設備，急救包之類會提供給他們。」
最近奧體中心開幕式的地鐵站出口是大觀南路站B出口，由這裡開始走，約1分鐘就會到觀眾入口，觀眾要沿路排隊入去，經過安檢才可進入開幕式。
根據央視報導，開幕式於晚上八時開始，歷時約75分鐘，主題是「圓夢未來」，分為三個篇章「同根同源」、「同心同緣」和「同夢同圓」，突出全運會首次三地聯辦的特色，將有粵港澳三地演員、歌手參與表演；設計上亦會有維港、大三巴、廣州塔等地標，將有粵劇、麒麟舞、詠春等傳統廣東文化表演，結合科技呈現眼前，展現三地同心。
#要聞
其他人也在看
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。 陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
廣州直擊｜場內觀眾欣賞暖場環節 舞獅粵劇等非遺表演炒熱現場氣氛
【Now新聞台】全運會晚上八時在廣州開幕，本台記者林凱潼晚上七時許身處廣州奧林匹克體育中心，場內已坐滿觀眾，氣氛相當熱烈，歷時約65分鐘的暖場環節已展開，當中包括有小朋友與青年等手持球拍在場跳舞，亦有一系列非遺表演，如舞獅、粵劇和潮劇等。 開幕典禮以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火三個部分和三個篇章，融入三地元素，呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，亦會結合虛擬實境和機械人等科技。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
全運會｜習近平將出席開幕式 場館一帶加強保安
【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會晚上八時在廣州舉行開幕式，國家主席習近平將會出席，並宣布運動會開幕，場館一帶明顯加強保安。廣州奧林匹克體育中心外，擺放了全運會吉祥物喜洋洋和樂融融，準備迎接開幕式。現場實施限制車流措施和嚴密保安，表演者和傳媒等獲授權人士，均要通過安檢才可進入會場。開幕式將在晚上八時開始，由內地著名導演郎昆擔任總導演，總監製則是香港導演劉偉強，以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火，三個部分和三個篇章。每一個環節都有內地和港澳的演員和歌手參與，並融入三地元素，包括呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，並於近兩萬平方米的舞台上，展示粵劇、港樂和醒獅等三地文化，亦會結合虛擬實境和機械人等科技提升觀眾體驗，預料儀式歷時約75分鐘，多間本地電視台也會直播。行政長官李家超率領多名司局長出席。今屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，其中香港承辦沙排、劍擊、三項鐵人和七人欖球等8個項目，分別會在啟德體育園、紅館、中環海濱和維港等上演，而香港賽區共產生45枚金牌。同時香港派出歷來最龐大的代表團，包括逾600名運動員，以及200多名隨隊工作人員和醫護人員，參與2now.com 新聞 ・ 8 小時前
全運會｜羅淑佩祝賀李思穎衛冕公路單車個人賽金牌
【Now新聞台】文化體育及旅遊局局長羅淑佩祝賀李思穎衛冕女子公路單車個人賽金牌，說對於李思穎能為香港在全運會取得金牌，感到十分興奮和激動。而她能夠成功衛冕，足證香港運動員絕對有能力在高水平比賽項目中，與各地強手一較高下。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
南韓慶州翻新韓屋成人氣餐廳 港學者倡借鏡活化(羅泳思報道)
【Now新聞台】南韓的千年古都慶州，除了有大量歷史遺址，亦保留了韓屋文化，當地不少餐廳和民宿等均由舊韓屋改建而成，不過都遇到成本和材料不足的問題。 慶州旅遊景點區內，這間開業七年的人氣餐廳，是有六十多年歷史的韓屋。負責人稱，對傳統韓屋有情意結，所以購入現址後，保留古色古香的屋脊瓦磚、橫樑和木柱等，用一年多翻新修葺，包括將紙窗改成玻璃，又裝修廚房。餐廳負責人金奇滿：「我們努力保留韓屋的原貌，但缺乏專門修葺的工匠，費用也不菲，整個工程耗時較長，屋頂的瓦片、門框等，為保留這些韓屋原有的特徵，花了一些時間 ，翻修花費約1.5億韓圜(約80萬港元)。」由於韓屋建築材料，例如木材等較稀有，加上當地政府希望保留古城特色，所以對新興建的韓屋建築會提供補助，這間餐廳活化時沒有資助，而每月的維護和夏天的冷氣費逾五千港元，負責人認為仍然值得。金奇滿：「後面桌子的客人進來時，都讚嘆這裡很精美，對於曾住在韓屋以及在韓屋工作的我來說，韓屋是個悠閒和寬敞的空間，看著會覺得很精美，感到很餘裕。」傳統上，韓國人喜歡在這些又大又平的木床休息乘涼，所以餐廳都擺放多張木床，讓客人在等位的時候坐。有研究歷史建築保育的學者，認為now.com 新聞 ・ 1 天前
啟德全運會票務中心遭爆竊
【Now新聞台】啟德體藝館的票務中心有櫃桶遭爆竊。 有便衣探員到場了解事件及盤點損失財物。票務站正售賣全運會手球賽事的門票，並張貼賽事門票已售罄的告示。啟德體育園是今屆全運會香港賽區的主要辦賽場地之一，而體藝館現正進行男子手球賽事，將在周一舉行決賽。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
巴西南部龍捲風侵襲 至少5死130傷
（法新社巴西利亞7日電） 巴西有關當局說，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。巴拉納州民防單位在聲明中說：「目前已確認有5人因龍捲風喪生。法新社 ・ 1 天前
國際會議聚焦汞 多國同意2034年前停用汞齊補牙
（法新社日內瓦8日電） 多國代表7日同意，在2034年前逐漸淘汰在治療蛀牙時，使用含汞填充物。這場聯合國「汞水俁公約」締約國會議，在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。法新社 ・ 1 天前
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元(黃穎芝報道)
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。 小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
現場直擊｜全運會公路單車賽選手衝刺 抵達終點
【Now新聞台】全運會男子公路單車個人賽項目於今日(11月8日)橫跨粵港澳三地舉行，選手衝刺抵達終點珠海博物館，全程歷時超過5個小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我now.com 新聞 ・ 1 天前
世界最高年輕籃球員 美國大學界亮相
【Now Sports】現年19歲、擁有7呎9吋身高的里奧斯，日前於美國大學籃球界亮相，替佛羅里達大學短吻鱷籃球隊比賽，他亦是現時全球身材最高的大學籃球員。出生於加拿大的里奧斯（Olivier Rioux）身高達到7呎9吋（2.36米），而且目前只是19歲，仍在發育期，未來會否再長高，成為熱話，而他日前於美國大學比賽終首度上陣，後備登場，出場時間為2分鐘9秒。里奧斯賽後說：「感覺良好，很多人為自己打氣感驚喜，不論在後備席或球場內。」里奧斯因受到比賽時間限制，一直未有在比賽中觸球，但他的超高身型，肯定作為加拿大籃球未來的楝樑。now.com 體育 ・ 1 天前
全運會・手球｜港隊四強力戰安徽惜敗 周一轉戰銅牌戰爭牌
全運會手球賽四強周六在啟德體藝館上演，東道主中國香港隊在主場球迷熱烈打氣下迎戰強敵安徽隊，雙方上半場互有攻守，港隊一直咬緊比分，半場僅以11：12落後。易邊後港隊雖曾追近至僅差1分，但尾段體力下滑，被對手連續得手，最終以21：24惜負，無緣決賽。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
土耳其對內塔尼亞胡等發拘捕令 指控種族滅絕
土耳其伊斯坦布爾首席檢察官辦公室向以色列總理內塔尼亞胡等37人簽發拘捕令,指控他們涉嫌在加沙犯下種族滅絕和反人類罪行。被列入拘捕令名單的除了內塔尼亞胡,還包括以色列國防部長卡茨、國家安全部長本格維爾、以軍參謀長扎米爾等。聲明說,他們被指控在加沙及針對全球堅韌船隊的行動中,系統性侵犯人權,行為構成種族滅絕和反人類罪行。聲明指出,以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡,並導致嚴重的基礎設施破壞和人道主義危機。 (BC)infocast ・ 23 小時前
公立醫院殮房明年按日收費 盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。 盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，am730 ・ 1 天前
全運會｜國家體育總局：公路單車男子個人賽 為三地聯合辦賽積累經驗
【Now新聞台】國家體育總局副局長李靜表示，全運會男子公路單車個人賽早上順利完賽，稍後亦會進行橫跨深港的馬拉松賽，以促進三地融合發展。 國家體育總局副局長李靜：「以賽事為契機，進一步激發港澳同胞的愛國熱情，在社會各界的大力支持和三地的通力合作下，公路自行車男子個人賽今天已經順利完賽，馬拉松在11月15日舉行，這將為三地聯合辦賽積累經驗。」十五運會組委會副主任陳國基：「目前各項競賽場館已經全面準備就緒，我們也制定了安保計劃、人群和交通管理安排以及應變預案，確保賽事全程順利進行。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15(湯偉圓報道)
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。港隊代表認為，過程嚴格和暢順。港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 1 天前