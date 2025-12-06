宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火慘劇死傷枕藉，一街之隔的廣福邨居民目擊大火災毁七幢大廈。在最接近火場的廣禮樓，住戶一度撤離，有居民重返單位後長關窗簾，更有人曾留在公園過夜，避免看到災場。紅十字會心理專家提醒，無論是否宏福苑居民，都有可能因目擊慘劇而出現創傷後壓力症（PTSD），感到自身安全同樣受威脅，建議情緒受困的市民做情緒轉化練習，如發現情緒影響日常生活更應盡快求助。
廣宏居民生活圈重疊
宏福苑與廣福邨同年入伙，半世紀以來，兩邊居民生活圈高度重疊，街坊互相認識，亦會簡稱該處一帶為「廣宏」區。廣福邨廣禮樓居民莊小姐接受《Yahoo新聞》訪問時表示，記得小時候在宏福苑公園溜滑梯、籃球場打球的時光，亦有補習老師居該屋苑，「上去補習，然後喺24 樓同同學鬥快跑落嚟，所以我知佢哋樓梯又窄又焗」。
目擊宏福苑起火 焦味湧家中
莊小姐家中的客廳和廚房的窗正對宏福苑，是她和媽媽每日的風景。上周三大火發生當日，她正在家工作，忽見對面大廈冒煙起火。「去到五點幾燒到第六、七幢嘅時候，開始聞到啲味，閂咗窗都有濃煙氣味飄入嚟。」同時，公園有戴頭盔的人員呼喊廣禮樓居民盡快離開。莊小姐形容當下有點疑惑，但安全起見，開始收拾行裝，帶家中的天竺鼠離開。約 5 時 45 分，有警察上門逐家拍門了解哪些單位有人，「去到電梯大堂，佢哋都叫我寫低邊個單位，確認單位已經無人」。
「解封到而家都一直閂埋窗簾」
莊小姐攜着天竺鼠到朋友家留宿，母親則留在親戚的家。「我唔係好肯定其他街坊係咪知庇護中心嘅資訊，佢哋會唔會無朋友或者親戚屋企可以借住？後來聽我媽媽講，真係有街坊嗰晚瞓喺廣福商場，要露宿。」當日廣禮樓與廣祐樓都需要撤離，兩日後至星期五才解封。莊小姐回家安頓後，到廣福平台協助災民拿物資，「嗰晚我媽放工返嚟就話『閂窗簾』，因為我哋屋企見到宏福苑六幢樓，解封到而家都一直閂埋窗簾」。
「我哋見到大家都喺度」
雖然看不見災場，但莊小姐心情仍「有啲辛苦」，「每日對住，每日都提醒你有呢場災難，而且係日積月累下好唔應該發生嘅悲劇……好多環節嘅疏忽或者不道德行為，一環接一環嘅人禍，一個好唔公義嘅事情發生喺你眼前。」她盡量保持生活如常，亦觀察到母親心情有些緊張，例如對話時偶爾無法回應對方的話，「佢解封之前，排咗兩個鐘上樓執嘢，緊張到一返屋企打開房門就打爛咗隻杯」。家中天竺鼠反而成為最淡定那位，吃喝如常。
回家後還有一段小插曲。解封當晚，莊小姐同層一位婆婆逐家逐戶拍門，告知鄰居可以到指定地點領取 500 元超市現金券。「可能佢已經拍咗幾十戶，我覺得佢好可愛。我有一啲安慰嘅係大家好Connected（連結），呢件事係我哋呢幾年比較難見到，呢次事件就係我哋見到大家都喺度」。
「呢個城市點解可以容許咁嘅事存在？」
現在長關窗簾，她說昏暗光線和空氣不流通令人鬱悶，曾經有搬走的念頭，「不過我同阿媽都習慣喺區內生活同返工，要搬都唔係咁易」。她現時關注是怎樣幫助受災居民，以及真相和公義。「見到好多地方要拆棚網，係有少少錯愕，即係呢個城市暴露咗喺一個危機當中好耐好耐。我會接收到嘅係你本身用緊一啲未必合格嘅物料，將人命至諸不顧，我唔明白呢個城市點解可以容許咁嘅事存在？」
紅會心理學家：目擊者或感自身安全同受威脅
香港紅十字會心理學家張依勵接受《Yahoo新聞》訪問時指出，沖天大火的畫面令人震驚，「會諗到可能呢件事都可以發生喺自己身上，感到安全受威脅」。對每日對正災場的廣福邨居民來說，眼前影像觸發創傷，引起焦慮和不安，經已符合創傷壓力症的構成條件。「生活圈好近，令佢哋有親歷其境嘅感覺。」
「我哋有切膚之痛，唔想他人痛苦」
她建議情緒受困的居民可嘗試在心中做「情緒轉化」練習，認知個人情緒受影響的原因，「我哋點解會咁傷心？因為我哋有切膚之痛，唔想他人痛苦」，然後在心中向罹難者和受災居民送上祝福，為自己建立正面希望。假如有居民情緒已經影響日常生活，便應尋求專業協助。
香港紅十字會二十四小時心理支援熱線：51645040
