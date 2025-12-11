宏福苑殉職消防員 12.19 舉行喪禮安葬浩園｜特朗普金卡簽證正式推出 ｜馬國明為亡父舉殯︱12 月 11 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 12 月 11 日星期四，今晚到明日香港大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫預計介乎 21 至 24 度，吹和緩至清勁偏東風，明日離岸及高地間中吹強風。展望隨後一兩日風勢仍然頗大，星期六稍後會轉吹北風，有一兩陣雨，氣溫將會顯著下降，到星期日及星期一市區最低氣溫約在 15、16 度左右，新界地區會再低兩三度，請市民留意天氣變化，注意保暖。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】大埔宏福苑五級火災造成多人傷亡，包括殉職的消防員何偉豪。消防處今日（ 11 日）向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，展現的典範服務與無私精神。追授儀式在沙田消防局舉行，由消防處處長楊恩健頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，由何偉豪的家人代表接受，新界北總區屬員亦有到場見證。

廣告 廣告

消防處今日（11日）向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。圖示消防處助理處長（新界北）鄧榮華（右一）與何偉豪家屬觀看市民致送的鮮花和心意卡。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞】中環歷山大廈發生一宗在商場廁所分娩的事件。今日下午 12 時許，一名 37 歲女子在歷山大廈 2 樓的女廁內突然分娩。據了解，事主原本由另一名女士陪同到上址求診，但在去洗手間時感到不適並誕下嬰兒，陪同者隨即報警。救護人員到場後，將事主與嬰兒送往瑪麗醫院。據悉，事主表示預產期原定為明年 2 月，現時懷孕 32 周。嬰兒一度出現昏迷情況，經送院治療後，母嬰二人目前情況穩定。

【Yahoo 新聞】大埔宏福苑五級大火暴露了棚網阻燃證書涉嫌造假的問題，發展局局長甯漢豪今日（ 11 日）宣布新措施，日後所有棚網在上架前必須通過三重檢測程序。承建商首先須提交棚網的阻燃效能證明書及檢測文件；棚網運抵工地後，需按政府規定方式抽取指定數量的樣本，在全程錄像記錄下送往政府指定化驗所化驗；棚網上架後，政府部門亦會進行隨機抽查。甯漢豪強調，檢測結果必須符合標準，若任何一個樣本不合格，整批棚網必須即時更換。截至 12 月 9 日，全部 230 幢私人樓宇的外牆棚網已移除，連同公營地盤，共有 252 幢正在維修的公私營地盤完成拆除。甯漢豪表示，新建樓宇可容許「先上架、後檢測」，但若不合格，棚網需即時下架。

【今日重點財經新聞】

【Fortune Insight】美國總統特朗普於周三正式推出「特朗普金卡」（Trump Gold Card）簽證計劃，旨在為非美國公民提供一條快速獲得美國居留許可的途徑。根據官方網站的資訊，申請人首先需向國土安全部繳交 1.5 萬美元（約 11.7 萬港元）的費用以獲得快速處理。在通過背景調查或審核程序後，申請人須再繳交 100 萬美元（約 780 萬港元）的「捐款」（網站稱為「贈禮」），便可取得類似「綠卡」的簽證，允許他們在美國生活和工作。特朗普形容這張金卡基本上就是一張綠卡，但「更好更強大、道路更堅實」，申請人必須是優秀的人。商務部長盧特尼克透露，在預先登記期間已有約 1 萬人申請，預計未來申請人數還會增加，可為美國帶來數十億美元收入。

【鉅亨網】美國總統特朗普的長子小特朗普在財富上經歷了戲劇性的增長。《Forbes》報導，這位「叛逆公子」透過加密貨幣投資，在短短一年內狂攬近 3 億美元身家，較 2024 年的 5000 萬美元成長五倍，成為家族商業帝國中耀眼的新生代力量。小特朗普與弟弟艾瑞克於去年 11 月共同創立加密貨幣挖礦公司 American Bitcoin，正式進軍區塊鏈領域。他在一年內主要透過 World Liberty Financial 代幣銷售、穩定幣發行及 American Bitcoin 股權收益，令身家飆升。報導指出，World Liberty Financial 作為核心平台，已售出價值 14 億美元的代幣，特朗普家族分得 52% 收益，其中小特朗普個人就獲得約 8000 萬美元的現金。此外，今年初推出的美元錨定穩定幣，為他帶來 1900 萬美元的即時收益，加上未解鎖代幣估值 3400 萬美元，亦是其財富的重要組成部分。

【鉅亨網】路透引述知情人士消息報導，中國電信設備製造商中興通訊 (0763.HK)(000063.SZ) 可能需要向美國政府支付逾 10 億美元，以了結多年來涉及外國行賄的調查。消息人士透露，美國司法部近月加速推進調查，聚焦中興是否在南美洲等地違反《海外反腐敗法》（FCPA），相關行為最晚被指發生於 2018 年。美方正在研擬的和解方案，最終金額可能超過 10 億美元，甚至可能高達 20 億美元以上。在消息傳出後，中興在香港掛牌的股票周四重挫逾 12%，深圳股價亦跌停 10%。中興在提交給香港交易所的聲明中表示，公司正與美國司法部「持續溝通」，並強調致力強化合規制度，對腐敗行為採取「零容忍」態度。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】藝人馬國明的父親近日離世，今天早上（ 11 日）馬國明為爸爸舉行告別儀式。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送至歌連臣角火葬場進行火化。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。馬國明身穿黑色素服，手捧父親遺照登上靈車，到達火葬場時亦同樣捧著遺照落車。他的太太湯洛雯亦有到場，她陪同奶奶及其他親友乘坐旅遊巴抵達，並被拍到細心攙扶奶奶落車。期間馬國明、湯洛雯見到記者，女方合十致意。當記者向馬國明提問時，他只簡單表示「有心」，隨後便與家人離開。

【Yahoo 娛樂圈】港姐出身的陳凱琳（Grace）自離開 TVB 後轉型為 KOL，吸金力驚人，同時她也是三子之母。在最近的專訪中，她分享了作為媽媽的幸福感，但也勸喻朋友「如果你哋唔想生小朋友，少少懷疑自己想唔想生，都唔好生住！」談及轉型，陳凱琳認為最大的學習是要「經營自己」，要思考如何做好「陳凱琳」這個品牌，展現最真實或大家未見過的一面。面對外界的批評或負評，她坦言心態有所轉變，不再像以前那樣緊張，更笑言要向老公鄭嘉穎學習「百毒不侵」的態度，將他視為應對挫折的榜樣。她亦提到，雖然自己的社交媒體看起來正面，但背後也有很多不為人知的經歷，不過她選擇只呈現開心的一面。

陳凱琳向老公鄭嘉穎學「百毒不侵」。

【Yahoo 娛樂圈】人氣女星佘詩曼今日適逢影迷會成立 22 周年，她在社交網上分享了一個與「22」這個數字相關的小秘密。她寫道：「我 22 歲嗰年入行，參選港姐嗰時 22 吋腰，今年係我影迷會 22 周年，忽然發覺 22 這個數字，原來一直溫柔地刻在我的命運裡，它標記著我的開始、我的挑戰，與我們共同的 22 年成長。」她更標註影迷會帳號，祝賀「22 歲」生日快樂。此外，近日有粉絲在小紅書發表公開信向她提問關於面對職業瓶頸和平衡事業與生活的疑問。佘詩曼親自留言回覆，分享心得指「低谷期也要蓄力，保持學習，堅持進步，永遠做好準備」，並提到平衡事業與生活不是一定要各佔 50%，而是「看你自己的選擇」，強調工作時百分百投入，休息時則要充分留給自己和生活。