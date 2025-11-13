尋訪現實版千與千尋 重慶洪崖洞遊覽指南 必看景點、夜景攻略、美食推介

重慶洪崖洞

歡迎嚟到重慶，呢座山水之城最耀眼嘅明珠——重慶洪崖洞！作為最具代表性嘅城市地標，洪崖洞完美融合咗獨特嘅巴渝傳統吊腳樓建築、鬼斧神工嘅層疊山城地形，以及令人驚嘆嘅霓虹夜景魅力，佢嘅吸引力真係難以抗拒！

呢度唔單止係觀光勝地，更匯集咗地道餐飲、特色購物同埋豐富嘅文化體驗，為每位旅客編織出獨一無二嘅城市記憶。Trip.com 專家將會為你獻上呢份詳盡嘅重慶洪崖洞遊覽指南，由基本資訊、必睇景點、最佳觀賞地點、璀璨夜景攻略，到不容錯過嘅美食推介，幫你出發前做足萬全準備！

由香港出發，飛去重慶淨係需要約 2 小時 35 分鐘，好多間知名航空公司例如國泰航空、香港航空、中國國航等都有提供方便嘅航班選擇。

無論你係想週末快閃定係深度探索，前往呢座魅力山城體驗洪崖洞嘅魔幻，都比你想像中更加輕鬆便捷！即刻上 Trip.com 搜尋你嘅心水航班啦。

重慶洪崖洞簡介：巴渝吊腳樓 x 山城奇觀

重慶洪崖洞，全名「洪崖洞民俗風貌區」，係一處國家 AAAA 級旅遊景區，巧妙咁將深厚嘅歷史文化底蘊同埋現代商業活力融為一體。

📍 地理與歷史

洪崖洞坐落喺重慶市渝中區滄白路，地理位置得天獨厚，正正處於長江同嘉陵江交匯嘅濱江地帶。相傳，洪崖洞原本係古重慶城嘅「洪崖門」，因一位名為「洪崖仙人」嘅道士曾喺度修道而得名。

喺 2006 年，重慶市政府斥資 3.85 億元人民幣，將佢精心打造為如今呢個集歷史、文化、商業於一身嘅獨特風貌區，成為展現巴渝魅力嘅重要窗口。

重慶洪崖洞簡介

建築特色與夜景魅力

洪崖洞總共 11 層，總建築面積約 5.3 萬平方米，以極具巴渝傳統建築特色嘅「吊腳樓」風貌為主體，依山就勢、沿江而建，被世人譽為「山城奇觀」。佢層層疊疊、錯落有致嘅建築群，喺夜晚燈光嘅映襯下，宛如宮崎駿動畫《千與千尋》入面嘅夢幻場景，令人流連忘返。

呢度唔單止係漫步山城老街、飽覽兩江風光、盡享地道美食嘅絕佳去處，佢璀璨奪目嘅夜景更係攝影愛好者趨之若鶩嘅焦點。

項目 內容 地址 重慶市渝中區朝天門街道嘉陵江濱江路 88 號 開放時間 每日 9:00-23:00，夜間燈光亮起時間為 19:00-23:00。 建議逗留時間 1-3 小時 交通 乘搭地鐵 2 號線至「臨江門站」，從 3A 出口上層進入。

重慶洪崖洞必看景點

重慶洪崖洞必看景點#1 洪崖洞吊腳樓建築群

洪崖洞吊腳樓建築群

吊腳樓係中國西南地區（包括四川、重慶、貴州、雲南等地）一種極具智慧嘅傳統建築形式。佢獨特之處在於建築一半「懸空」，由木樁支撐，唔單止可以有效通風、防潮，佢靈活嘅結構仲可以完美適應當地複雜嘅地形同多變嘅氣候。

重慶洪崖洞嘅吊腳樓建築群，更加將呢個特色發揮到極致，由嘉陵江邊嘅第 1 層，一直延伸至山上嘅第 11 層，創造出令人驚嘆嘅視覺奇觀——「從江邊仰望，好似穿越咗去地下城；從城市高處俯瞰，又似高樓林立嘅現代都市」。

樓宇內部經過精心改造，而家變身為現代商鋪、特色餐廳、手工藝品展區，巧妙咁將深厚嘅巴渝文化同現代旅遊功能完美融合。

⏰ 遊覽時間建議

如果你想避開洶湧人潮，建議你選擇早上或平日下午嚟行。

而當華燈初上，黃昏時分，洪崖洞嘅夜景更係美不勝收，如夢似幻，絕對唔可以錯過！

重慶洪崖洞必看景點#2 洪崖滴翠

洪崖滴翠

喺洪崖洞滄白路嘅懸崖陡壁之下，隱藏住一處古老而迷人嘅景觀——「洪崖滴翠」。

呢度係古巴渝十二景之一，相傳每逢落雨之後，崖壁上嘅清泉就會好似珠簾咁傾瀉而下，形成狀若飛瀑嘅景象，水花濺落喺繁茂嘅樹林之間，猶如碧玉點綴，美不勝收。

如今，「洪崖滴翠」位於洪崖洞嘅1 至 2 樓。呢度唔單止保留咗部分原始嘅自然崖壁與滴水景觀，更巧妙融入咗模擬嘅山泉滴翠場景，例如精巧嘅小型瀑布、生機盎然嘅植被牆，以及逼真嘅仿石景設計。佢哋共同營造出一個清幽雅緻嘅空間。呢度絕對係你遊覽重慶洪崖洞時不可錯過嘅打卡點，等你可以感受到大自然嘅鬼斧神工同人文景觀嘅完美結合。

重慶洪崖洞必看景點#3 巴渝風情老街

巴渝風情老街

圖片來源：Trip.com用戶@老老倪

深入洪崖洞嘅腹地，你會發現位於第 2 層至第 4 層之間嘅「巴渝風情老街」，呢度係吊腳樓內部最核心、最具活力嘅街區。漫步其中，紅燈籠高高掛，手寫招牌林立，古樸嘅木樓梯連接上下層，石板巷道曲徑通幽，仲有精巧嘅吊橋同仿古店舖，共同營造出濃郁嘅復古氛圍，真係好似穿越咗時空！喺呢度，你可以盡情品嚐重慶美食嘅精髓，例如熱辣辣嘅酸辣粉、香麻嘅麻辣串串、軟糯嘅豆花飯等地道小食；同時，亦可以親身體驗巴渝文化嘅魅力，欣賞巴渝剪紙、竹編工藝、川劇臉譜等傳統手藝。運氣好嘅話，仲有機會偶遇精彩嘅川劇變臉表演或者打更人巡街等小型文化演出，令你嘅洪崖洞之旅更加豐富多彩！

重慶洪崖洞最佳觀賞地點

重慶洪崖洞最佳觀賞地點#1 洪崖洞夜景觀景台（臨江門口）

洪崖洞夜景觀景台（臨江門口）

想將重慶洪崖洞嘅壯麗全貌盡收眼底？不如去位於洪崖洞 11 樓嘅「洪崖洞民俗風貌區觀景台」啦！呢度居高臨下，係俯瞰成個金燈閃爍嘅吊腳樓群立體結構嘅最佳位置。放眼望去，對岸係雄偉嘅千廝門大橋同波光粼粼嘅嘉陵江，視野遼闊，光影交錯，構成一幅絕美嘅畫卷。呢個觀景台特別適合喺日間捕捉洪崖洞嘅全景風貌，或者捕捉日落時分，天空同建築交織嘅絢爛黃昏美景，為你嘅重慶之旅留下難忘嘅影像。

重慶洪崖洞最佳觀賞地點#2 遊船上

洪崖洞遊船

如果想體驗不同凡響嘅洪崖洞觀賞視角，我哋強烈建議你搭乘嘉陵江遊船。從水上欣賞洪崖洞，猶如置身喺流動嘅畫卷入面，動態取景，呈現出陸地上無法比擬嘅獨特風貌。夜幕降臨之後，洪崖洞嘅燈火輝煌同橫跨江面嘅宏偉橋樑，以及對岸解放碑 CBD 嘅璀璨夜景互相輝映，光影流動，構成一幅令人震撼嘅城市夜畫，令你嘅重慶夜景體驗更加豐富而立體。Trip.com 嘉陵江遊船提供咗多種選擇，包括充滿活力嘅日航、浪漫嘅晚霞遊，同埋經典嘅重慶夜景遊，每種航程約 30 至 60 分鐘，各有特色。特別推薦喺夏季前往嘅遊客，乘船遊覽唔單止可以飽覽兩岸風光，仲可以感受江風拂面，寫意舒適，係避暑賞景嘅絕佳方式，令你嘅洪崖洞之旅更加愜意。

重慶洪崖洞最佳觀賞地點#3 千廝門大橋

千廝門大橋

要講到欣賞重慶洪崖洞全貌嘅「黃金 C 位」，就非千廝門大橋莫屬啦。無論你係企喺橋上定係橋頭，都可以將洪崖洞嘅壯闊景致盡收眼底，被公認為係拍攝洪崖洞夜景或者白天全景嘅最佳取景角度。夜幕低垂嗰陣，吊腳樓群金碧輝煌嘅燈光同嘉陵江中閃爍嘅倒影互相輝映，構成一幅如夢似幻嘅畫面，佢嘅震撼程度足以令所有遊客為之傾倒。

重慶洪崖洞夜景攻略

重慶洪崖洞夜景攻略

重慶洪崖洞夜景與解放碑、南山夜景並稱為「重慶夜景三大代表」，佢獨特嘅魅力聞名遐邇。為咗幫你更順利咁欣賞同捕捉呢份璀璨，Trip.com 專家特別為你整理咗一份洪崖洞夜景攻略，包含咗最佳觀賞點同拍攝技巧，等你輕鬆拍出大片！

項目 內容 建議前往日子 平日晚上，盡量避免假日前往 最佳觀賞時間 夏季：20:00 拍攝技巧 手機拍攝：使用「夜景模式」或「專業模式+三腳架」 拍攝位置推薦 千廝門大橋／嘉陵江江邊步道／洪崖洞觀景台／嘉陵江遊船

重慶洪崖洞美食推介

重慶洪崖洞美食推介#1 小天鵝火鍋洪鼎旗艦店(洪崖洞店)

小天鵝火鍋洪鼎旗艦店(洪崖洞店)

圖片來源：you.ctrip.com

嚟到重慶洪崖洞，點可以唔試一餐地道嘅火鍋？「小天鵝火鍋洪鼎旗艦店（洪崖洞店）」係重慶擁有超過 30 年歷史嘅知名火鍋品牌，完美結合咗正宗重慶老火鍋嘅麻辣鮮香同絕佳嘅觀景體驗，無論係遊客定係本地人都對佢讚不絕口。呢度堅持使用自家研製嘅麻辣紅湯底同清湯骨湯底，力求還原最傳統嘅重慶火鍋風味。旗艦店嘅裝潢更係別具氣派，高雅舒適，等你可以喺享受美味嘅同時，盡覽洪崖洞嘅迷人景色。

項目 內容 地址 洪崖洞風景區 4 樓(近滄白路) 營業時間 10:00-00:00 招牌菜式 九宮格火鍋、鴛鴦鍋底、招牌毛肚、手工滑肉、滷製拼盤 人均價格 ¥109 是否需要提前預約 不一定，想坐觀景座位最好預約。

重慶洪崖洞美食推介#2 佬麻抄手(洪崖洞店)

佬麻抄手(洪崖洞店)

圖片來源：www.tripadvisor.com.tw

如果想喺洪崖洞品嚐地道小食，咁「老麻抄手」絕對係你嘅不二之選。呢度嘅麻辣抄手分為微麻、中麻同老麻三種辣度，就算係小碗都食到 10 粒飽滿嘅抄手。嗰股麻辣嘅刺激感令人回味無窮，初次嘗試建議由「微麻」開始，就可以充分體驗佢嘅風味。此外，仲有湯頭鮮美嘅「原湯抄手」可以揀，鮮味十足，滿足唔同口味嘅需求，係洪崖洞美食體驗中不可或缺嘅一環。

項目 內容 地址 洪崖洞 4 層百子巷 407 附 12 號(近滄白路) 營業時間 08:30-21:30 招牌菜式 麻辣炒手、原湯炒手 人均價格 ¥29 是否需要提前預約 否

重慶洪崖洞美食推介之三：山城老堂口·1636 重慶老菜(解放碑洪崖洞店)。

山城老堂口·1636 重慶老菜(解放碑洪崖洞店)

山城老堂口·1636 重慶老菜（解放碑洪崖洞店），呢間位於重慶市渝中區嘅知名川菜餐廳，以佢主打嘅傳統重慶家常菜而聞名，深受食客喜愛，仲榮獲咗多項美食評鑑。喺遊覽洪崖洞前後，嚟呢度品嚐一餐正宗嘅川菜，絕對係味蕾嘅享受。其中必點嘅招牌菜「歌樂山辣子雞」，麻辣鮮香，保證令你大呼過癮，為你嘅重慶美食之旅劃上完美句點。

項目 內容 地址 八一路五一天地 88 號首一層 營業時間 11:00-22:00 招牌菜式 歌樂山辣子雞、傳統毛血旺、咸蛋黃鍋巴 人均價格 ¥76 是否需要提前預約 是

重慶酒店推介

呢間酒店地處重慶解放碑同洪崖洞嘅核心地段，地理位置極為優越。佢緊鄰長江索道，而且步行大約 10 分鐘就可以到達熱門打卡點，例如雲端之眼同埋「千與千尋」嘅取景地。酒店樓下步行 5 分鐘內就可以到達輕軌站，交通超級方便。酒店設計風格融合咗城市獨特嘅文化韻味同炫目潮流，運用現代美學同細膩材質，營造出非凡嘅未來感同人文關懷。酒店提供多樣化房型，包括特色嘅影音房、洞穴房，以及設有臨窗浴缸嘅江景房，能夠滿足唔同旅客嘅需求。

千合智選高空酒店（洪崖洞店）(Qianhe Zhixuan High-View Hotel (Jiefangbei Hongyadong))

千合智選高空酒店（洪崖洞店）(Qianhe Zhixuan High-View Hotel (Jiefangbei Hongyadong))

地址：筷子街2號21樓, 渝中區, 重慶

重慶納斯汀酒店坐落喺渝中區繁華嘅解放碑商圈核心地段，地理位置極為優越，緊鄰解放碑步行街同洪崖洞民俗風貌區。周邊購物、美食、娛樂設施豐富，仲可以輕鬆步行去到臨江門／小什字地鐵站。

酒店以現代時尚融合未來科技感設計，大堂嘅流線型設計前衞又舒適。客房空間寬敞、裝修豪華典雅，配備有智能馬桶、小度智能系統等先進設備。

酒店秉承「以客為尊」嘅服務理念，提供熱情周到嘅專業服務，以及定制化嘅私人管家服務，致力於為都市精英同旅行愛好者打造獨特、奢華又溫馨嘅入住體驗。

重慶NASITING·納斯汀酒店（解放碑洪崖洞店）(Chongqing NASITING Hotel (Monument To The People's Liberation Hongyadong Store))

重慶NASITING·納斯汀酒店（解放碑洪崖洞店）(Chongqing NASITING Hotel (Monument To The People's Liberation Hongyadong Store))

地址：解放碑街道民族路101號商務樓第十三層, 渝中區, 重慶

重慶洪崖疊院酒店位於渝中區嘉濱路洪崖洞景區內，地處長江、嘉陵江兩江交匯嘅濱江地帶，可以近距離欣賞到兩江匯流嘅美景。

酒店坐落喺洪崖洞景區內，北臨解放碑，交通便捷，步行大約 15 分鐘就可以去到環球國際購物中心同解放碑 CBD 商圈。

酒店設計融入咗巴渝傳統建築特色——吊腳樓，層層疊疊、錯落有致，並以全智能化設計重金打造。客房配備全景落地窗嚟欣賞璀璨江景、金可兒床墊、法恩莎智能馬桶、漢斯格雅淋浴，並採用四層隔音玻璃，致力於提供輕奢雅緻、舒適安逸嘅居停享受。

洪崖疊院酒店（重慶解放碑洪崖洞店）(Hongya Dieyuan Hotel (Chongqing Jiefangbei Hongyadong Branch))

洪崖疊院酒店（重慶解放碑洪崖洞店）(Hongya Dieyuan Hotel (Chongqing Jiefangbei Hongyadong Branch))

地址：嘉濱路90號1-9樓, 渝中區, 重慶

常見問題

1. 洪崖洞有公共洗手間嗎？

貼心小提示： 喺重慶洪崖洞遊覽期間，你唔使擔心搵洗手間嘅問題。洪崖洞嘅第 1 層、3 層、5 層、7 層、11 層等主要樓層都設有方便嘅公共洗手間，而且全部免費開放使用，為你嘅旅程提供便利。

2. 洪崖洞有乜嘢推介嘅小食呢？

除咗正餐，洪崖洞入面仲有琳瑯滿目嘅重慶小吃等緊你品嚐！

必試推介包括：麻辣鮮香嘅重慶小麵、酸爽開胃嘅酸辣粉、外酥裡糯嘅鍋巴土豆、刺激味蕾嘅麻辣串串、口感豐富嘅豆花飯，以及香甜軟糯嘅糍粑等。

每種都係地道嘅重慶美食體驗，等你嘅味蕾都沉浸喺山城嘅熱情之中！

3. 遊覽洪崖洞時有乜嘢需要特別注意嘅地方？