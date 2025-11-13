最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
尋訪現實版千與千尋 重慶洪崖洞遊覽指南 必看景點、夜景攻略、美食推介
歡迎嚟到重慶，呢座山水之城最耀眼嘅明珠——重慶洪崖洞！作為最具代表性嘅城市地標，洪崖洞完美融合咗獨特嘅巴渝傳統吊腳樓建築、鬼斧神工嘅層疊山城地形，以及令人驚嘆嘅霓虹夜景魅力，佢嘅吸引力真係難以抗拒！
呢度唔單止係觀光勝地，更匯集咗地道餐飲、特色購物同埋豐富嘅文化體驗，為每位旅客編織出獨一無二嘅城市記憶。Trip.com 專家將會為你獻上呢份詳盡嘅重慶洪崖洞遊覽指南，由基本資訊、必睇景點、最佳觀賞地點、璀璨夜景攻略，到不容錯過嘅美食推介，幫你出發前做足萬全準備！
重慶包車自由行！天生三橋+洪崖洞，即時確認✅ HKD343起
重慶動物園 🐘 4.7高評價！HK$26.21起，即買即用，隨時取消！
重慶武隆天生三橋🔥5A級自然奇觀！僅HK$136起，即買即用🚀
重慶兩江遊🚢夜景絕美！HK$103起，即日可用🔥
大足石刻導遊精講一日遊！🚀HKD297起，即時確認，明日可用！
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
香港往重慶機票
由香港出發，飛去重慶淨係需要約 2 小時 35 分鐘，好多間知名航空公司例如國泰航空、香港航空、中國國航等都有提供方便嘅航班選擇。
無論你係想週末快閃定係深度探索，前往呢座魅力山城體驗洪崖洞嘅魔幻，都比你想像中更加輕鬆便捷！即刻上 Trip.com 搜尋你嘅心水航班啦。
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛重慶
香港航空
低至HK$884(11% Off)
單程
香港飛重慶
香港航空
低至HK$1,414(11% Off)
來回
*(2025年11月更新)
重慶【重慶】世貿·天台131高空觀景台旅拍【在300多米雲端 解鎖你的酷颯瞬間】，低至HK$282(81人已購)
禮宴巴國，低至HK$98(1227人已購)
重慶1949大劇院《重慶·1949》演出票（360° 旋轉舞台+實景還原老重慶+演員真摯演繹+視聽盛宴），低至HK$195(1159人已購)
重慶洪崖洞簡介：巴渝吊腳樓 x 山城奇觀
重慶洪崖洞，全名「洪崖洞民俗風貌區」，係一處國家 AAAA 級旅遊景區，巧妙咁將深厚嘅歷史文化底蘊同埋現代商業活力融為一體。
📍 地理與歷史
洪崖洞坐落喺重慶市渝中區滄白路，地理位置得天獨厚，正正處於長江同嘉陵江交匯嘅濱江地帶。相傳，洪崖洞原本係古重慶城嘅「洪崖門」，因一位名為「洪崖仙人」嘅道士曾喺度修道而得名。
喺 2006 年，重慶市政府斥資 3.85 億元人民幣，將佢精心打造為如今呢個集歷史、文化、商業於一身嘅獨特風貌區，成為展現巴渝魅力嘅重要窗口。
建築特色與夜景魅力
洪崖洞總共 11 層，總建築面積約 5.3 萬平方米，以極具巴渝傳統建築特色嘅「吊腳樓」風貌為主體，依山就勢、沿江而建，被世人譽為「山城奇觀」。佢層層疊疊、錯落有致嘅建築群，喺夜晚燈光嘅映襯下，宛如宮崎駿動畫《千與千尋》入面嘅夢幻場景，令人流連忘返。
呢度唔單止係漫步山城老街、飽覽兩江風光、盡享地道美食嘅絕佳去處，佢璀璨奪目嘅夜景更係攝影愛好者趨之若鶩嘅焦點。
項目
內容
地址
重慶市渝中區朝天門街道嘉陵江濱江路 88 號
開放時間
每日 9:00-23:00，夜間燈光亮起時間為 19:00-23:00。
建議逗留時間
1-3 小時
交通
乘搭地鐵 2 號線至「臨江門站」，從 3A 出口上層進入。
重慶洪崖洞必看景點
重慶洪崖洞必看景點#1 洪崖洞吊腳樓建築群
吊腳樓係中國西南地區（包括四川、重慶、貴州、雲南等地）一種極具智慧嘅傳統建築形式。佢獨特之處在於建築一半「懸空」，由木樁支撐，唔單止可以有效通風、防潮，佢靈活嘅結構仲可以完美適應當地複雜嘅地形同多變嘅氣候。
重慶洪崖洞嘅吊腳樓建築群，更加將呢個特色發揮到極致，由嘉陵江邊嘅第 1 層，一直延伸至山上嘅第 11 層，創造出令人驚嘆嘅視覺奇觀——「從江邊仰望，好似穿越咗去地下城；從城市高處俯瞰，又似高樓林立嘅現代都市」。
樓宇內部經過精心改造，而家變身為現代商鋪、特色餐廳、手工藝品展區，巧妙咁將深厚嘅巴渝文化同現代旅遊功能完美融合。
⏰ 遊覽時間建議
如果你想避開洶湧人潮，建議你選擇早上或平日下午嚟行。
而當華燈初上，黃昏時分，洪崖洞嘅夜景更係美不勝收，如夢似幻，絕對唔可以錯過！
重慶洪崖洞必看景點#2 洪崖滴翠
喺洪崖洞滄白路嘅懸崖陡壁之下，隱藏住一處古老而迷人嘅景觀——「洪崖滴翠」。
呢度係古巴渝十二景之一，相傳每逢落雨之後，崖壁上嘅清泉就會好似珠簾咁傾瀉而下，形成狀若飛瀑嘅景象，水花濺落喺繁茂嘅樹林之間，猶如碧玉點綴，美不勝收。
如今，「洪崖滴翠」位於洪崖洞嘅1 至 2 樓。呢度唔單止保留咗部分原始嘅自然崖壁與滴水景觀，更巧妙融入咗模擬嘅山泉滴翠場景，例如精巧嘅小型瀑布、生機盎然嘅植被牆，以及逼真嘅仿石景設計。佢哋共同營造出一個清幽雅緻嘅空間。呢度絕對係你遊覽重慶洪崖洞時不可錯過嘅打卡點，等你可以感受到大自然嘅鬼斧神工同人文景觀嘅完美結合。
重慶洪崖洞必看景點#3 巴渝風情老街
圖片來源：Trip.com用戶@老老倪
深入洪崖洞嘅腹地，你會發現位於第 2 層至第 4 層之間嘅「巴渝風情老街」，呢度係吊腳樓內部最核心、最具活力嘅街區。漫步其中，紅燈籠高高掛，手寫招牌林立，古樸嘅木樓梯連接上下層，石板巷道曲徑通幽，仲有精巧嘅吊橋同仿古店舖，共同營造出濃郁嘅復古氛圍，真係好似穿越咗時空！喺呢度，你可以盡情品嚐重慶美食嘅精髓，例如熱辣辣嘅酸辣粉、香麻嘅麻辣串串、軟糯嘅豆花飯等地道小食；同時，亦可以親身體驗巴渝文化嘅魅力，欣賞巴渝剪紙、竹編工藝、川劇臉譜等傳統手藝。運氣好嘅話，仲有機會偶遇精彩嘅川劇變臉表演或者打更人巡街等小型文化演出，令你嘅洪崖洞之旅更加豐富多彩！
重慶洪崖洞最佳觀賞地點
重慶洪崖洞最佳觀賞地點#1 洪崖洞夜景觀景台（臨江門口）
想將重慶洪崖洞嘅壯麗全貌盡收眼底？不如去位於洪崖洞 11 樓嘅「洪崖洞民俗風貌區觀景台」啦！呢度居高臨下，係俯瞰成個金燈閃爍嘅吊腳樓群立體結構嘅最佳位置。放眼望去，對岸係雄偉嘅千廝門大橋同波光粼粼嘅嘉陵江，視野遼闊，光影交錯，構成一幅絕美嘅畫卷。呢個觀景台特別適合喺日間捕捉洪崖洞嘅全景風貌，或者捕捉日落時分，天空同建築交織嘅絢爛黃昏美景，為你嘅重慶之旅留下難忘嘅影像。
重慶洪崖洞最佳觀賞地點#2 遊船上
如果想體驗不同凡響嘅洪崖洞觀賞視角，我哋強烈建議你搭乘嘉陵江遊船。從水上欣賞洪崖洞，猶如置身喺流動嘅畫卷入面，動態取景，呈現出陸地上無法比擬嘅獨特風貌。夜幕降臨之後，洪崖洞嘅燈火輝煌同橫跨江面嘅宏偉橋樑，以及對岸解放碑 CBD 嘅璀璨夜景互相輝映，光影流動，構成一幅令人震撼嘅城市夜畫，令你嘅重慶夜景體驗更加豐富而立體。Trip.com 嘉陵江遊船提供咗多種選擇，包括充滿活力嘅日航、浪漫嘅晚霞遊，同埋經典嘅重慶夜景遊，每種航程約 30 至 60 分鐘，各有特色。特別推薦喺夏季前往嘅遊客，乘船遊覽唔單止可以飽覽兩岸風光，仲可以感受江風拂面，寫意舒適，係避暑賞景嘅絕佳方式，令你嘅洪崖洞之旅更加愜意。
重慶洪崖洞最佳觀賞地點#3 千廝門大橋
要講到欣賞重慶洪崖洞全貌嘅「黃金 C 位」，就非千廝門大橋莫屬啦。無論你係企喺橋上定係橋頭，都可以將洪崖洞嘅壯闊景致盡收眼底，被公認為係拍攝洪崖洞夜景或者白天全景嘅最佳取景角度。夜幕低垂嗰陣，吊腳樓群金碧輝煌嘅燈光同嘉陵江中閃爍嘅倒影互相輝映，構成一幅如夢似幻嘅畫面，佢嘅震撼程度足以令所有遊客為之傾倒。
重慶洪崖洞夜景攻略
重慶洪崖洞夜景與解放碑、南山夜景並稱為「重慶夜景三大代表」，佢獨特嘅魅力聞名遐邇。為咗幫你更順利咁欣賞同捕捉呢份璀璨，Trip.com 專家特別為你整理咗一份洪崖洞夜景攻略，包含咗最佳觀賞點同拍攝技巧，等你輕鬆拍出大片！
項目
內容
建議前往日子
平日晚上，盡量避免假日前往
最佳觀賞時間
夏季：20:00
拍攝技巧
手機拍攝：使用「夜景模式」或「專業模式+三腳架」
拍攝位置推薦
千廝門大橋／嘉陵江江邊步道／洪崖洞觀景台／嘉陵江遊船
重慶洪崖洞美食推介
重慶洪崖洞美食推介#1 小天鵝火鍋洪鼎旗艦店(洪崖洞店)
圖片來源：you.ctrip.com
嚟到重慶洪崖洞，點可以唔試一餐地道嘅火鍋？「小天鵝火鍋洪鼎旗艦店（洪崖洞店）」係重慶擁有超過 30 年歷史嘅知名火鍋品牌，完美結合咗正宗重慶老火鍋嘅麻辣鮮香同絕佳嘅觀景體驗，無論係遊客定係本地人都對佢讚不絕口。呢度堅持使用自家研製嘅麻辣紅湯底同清湯骨湯底，力求還原最傳統嘅重慶火鍋風味。旗艦店嘅裝潢更係別具氣派，高雅舒適，等你可以喺享受美味嘅同時，盡覽洪崖洞嘅迷人景色。
項目
內容
地址
洪崖洞風景區 4 樓(近滄白路)
營業時間
10:00-00:00
招牌菜式
九宮格火鍋、鴛鴦鍋底、招牌毛肚、手工滑肉、滷製拼盤
人均價格
¥109
是否需要提前預約
不一定，想坐觀景座位最好預約。
重慶洪崖洞美食推介#2 佬麻抄手(洪崖洞店)
圖片來源：www.tripadvisor.com.tw
如果想喺洪崖洞品嚐地道小食，咁「老麻抄手」絕對係你嘅不二之選。呢度嘅麻辣抄手分為微麻、中麻同老麻三種辣度，就算係小碗都食到 10 粒飽滿嘅抄手。嗰股麻辣嘅刺激感令人回味無窮，初次嘗試建議由「微麻」開始，就可以充分體驗佢嘅風味。此外，仲有湯頭鮮美嘅「原湯抄手」可以揀，鮮味十足，滿足唔同口味嘅需求，係洪崖洞美食體驗中不可或缺嘅一環。
項目
內容
地址
洪崖洞 4 層百子巷 407 附 12 號(近滄白路)
營業時間
08:30-21:30
招牌菜式
麻辣炒手、原湯炒手
人均價格
¥29
是否需要提前預約
否
重慶洪崖洞美食推介之三：山城老堂口·1636 重慶老菜(解放碑洪崖洞店)。
山城老堂口·1636 重慶老菜（解放碑洪崖洞店），呢間位於重慶市渝中區嘅知名川菜餐廳，以佢主打嘅傳統重慶家常菜而聞名，深受食客喜愛，仲榮獲咗多項美食評鑑。喺遊覽洪崖洞前後，嚟呢度品嚐一餐正宗嘅川菜，絕對係味蕾嘅享受。其中必點嘅招牌菜「歌樂山辣子雞」，麻辣鮮香，保證令你大呼過癮，為你嘅重慶美食之旅劃上完美句點。
項目
內容
地址
八一路五一天地 88 號首一層
營業時間
11:00-22:00
招牌菜式
歌樂山辣子雞、傳統毛血旺、咸蛋黃鍋巴
人均價格
¥76
是否需要提前預約
是
重慶酒店推介
為了讓您的重慶洪崖洞之旅更加經濟實惠，Trip.com 特別推出會員專享優惠！即日起至優惠售完為止，只要透過Trip.com 網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的折扣。立即點擊下方連結，預訂您的重慶酒店或行程，享受更多專屬福利！此處查看更多！
重慶酒店推介#1 千合智選高空酒店（洪崖洞店）
呢間酒店地處重慶解放碑同洪崖洞嘅核心地段，地理位置極為優越。佢緊鄰長江索道，而且步行大約 10 分鐘就可以到達熱門打卡點，例如雲端之眼同埋「千與千尋」嘅取景地。酒店樓下步行 5 分鐘內就可以到達輕軌站，交通超級方便。酒店設計風格融合咗城市獨特嘅文化韻味同炫目潮流，運用現代美學同細膩材質，營造出非凡嘅未來感同人文關懷。酒店提供多樣化房型，包括特色嘅影音房、洞穴房，以及設有臨窗浴缸嘅江景房，能夠滿足唔同旅客嘅需求。
地址：筷子街2號21樓, 渝中區, 重慶
重慶酒店推介#2 重慶NASITING·納斯汀酒店（解放碑洪崖洞店）
重慶納斯汀酒店坐落喺渝中區繁華嘅解放碑商圈核心地段，地理位置極為優越，緊鄰解放碑步行街同洪崖洞民俗風貌區。周邊購物、美食、娛樂設施豐富，仲可以輕鬆步行去到臨江門／小什字地鐵站。
酒店以現代時尚融合未來科技感設計，大堂嘅流線型設計前衞又舒適。客房空間寬敞、裝修豪華典雅，配備有智能馬桶、小度智能系統等先進設備。
酒店秉承「以客為尊」嘅服務理念，提供熱情周到嘅專業服務，以及定制化嘅私人管家服務，致力於為都市精英同旅行愛好者打造獨特、奢華又溫馨嘅入住體驗。
地址：解放碑街道民族路101號商務樓第十三層, 渝中區, 重慶
重慶酒店推介#3 洪崖疊院酒店（重慶解放碑洪崖洞店）
重慶洪崖疊院酒店位於渝中區嘉濱路洪崖洞景區內，地處長江、嘉陵江兩江交匯嘅濱江地帶，可以近距離欣賞到兩江匯流嘅美景。
酒店坐落喺洪崖洞景區內，北臨解放碑，交通便捷，步行大約 15 分鐘就可以去到環球國際購物中心同解放碑 CBD 商圈。
酒店設計融入咗巴渝傳統建築特色——吊腳樓，層層疊疊、錯落有致，並以全智能化設計重金打造。客房配備全景落地窗嚟欣賞璀璨江景、金可兒床墊、法恩莎智能馬桶、漢斯格雅淋浴，並採用四層隔音玻璃，致力於提供輕奢雅緻、舒適安逸嘅居停享受。
地址：嘉濱路90號1-9樓, 渝中區, 重慶
常見問題
1. 洪崖洞有公共洗手間嗎？
貼心小提示： 喺重慶洪崖洞遊覽期間，你唔使擔心搵洗手間嘅問題。洪崖洞嘅第 1 層、3 層、5 層、7 層、11 層等主要樓層都設有方便嘅公共洗手間，而且全部免費開放使用，為你嘅旅程提供便利。
2. 洪崖洞有乜嘢推介嘅小食呢？
除咗正餐，洪崖洞入面仲有琳瑯滿目嘅重慶小吃等緊你品嚐！
必試推介包括：麻辣鮮香嘅重慶小麵、酸爽開胃嘅酸辣粉、外酥裡糯嘅鍋巴土豆、刺激味蕾嘅麻辣串串、口感豐富嘅豆花飯，以及香甜軟糯嘅糍粑等。
每種都係地道嘅重慶美食體驗，等你嘅味蕾都沉浸喺山城嘅熱情之中！
3. 遊覽洪崖洞時有乜嘢需要特別注意嘅地方？
由於重慶洪崖洞樓層眾多而且高差較大，建議你喺上落樓層時多利用升降機或者扶手電梯，合理分配體力，先至可以更輕鬆咁暢遊。
同時，請務必留意，唔好相信任何喺洪崖洞內主動搭訕並要求付費帶路嘅人士，以免上當受騙。保持警惕，享受一個安全愉快嘅洪崖洞探索之旅！
其他人也在看
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 58 分鐘前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 12 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限13/11）
萬寧官網限定出位價Nobi Nobi有機BB食品買二送一；脆米餅同蔬果小食等全部用優質泰國茉莉香米+新鮮蔬果，絕無添加、無麩質、無過敏原；適合每個成長階段，從糊、米餅，到米粉調味，全方位照顧BB營養！YAHOO著數 ・ 2 小時前
42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介
歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 22 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
啟晴邨單位傳異味 揭有人倒斃屋內屍身腐爛
【on.cc東網專訊】九龍灣有人倒斃單位內。今日(12日)早上11時27分，啟晴邨保安員報案，指樂晴樓一單位傳出異味且無人應門，擔心屋內有人遇險遂報案求助。救援人員接報到場破門進入，發現單位內有一具已腐爛屍體，人員圍封單位調查，並設法聯絡死者家屬，了解其身份及生on.cc 東網 ・ 1 天前