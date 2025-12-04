男子涉安定邨單位內殺妻及放火燒書、被控謀殺及縱火 待警調查還押明年2.26再訊

51 歲男子被指於周二（12 月 2 日）在屯門安定邨一單位謀殺妻子，及縱火燒屬於妻子的書籍，被控「謀殺」及「縱火」，案件周四（4 日）在屯門裁判法院首提堂。



控方指稱被告殺害妻子，並要求將案件押後至 2026 年 2 月 26 日，待警方進一步調查，獲裁判官覃有方接納。被告則沒有保釋申請。

被告身穿藍色風褸、戴眼鏡到庭。聆訊期間，被告數次希望與裁判官對話 ，重覆「啊法官啊」，官則要求被告透過律師提出。法庭職員讀出控罪後，被告指 「明白，但我反對，我唔同意你呢個說法」，官再解釋「反對係之後處理，而家係處理控罪」。

被控謀殺及縱火

被告洪旺進（ 51 歲，報稱保安員），被控「謀殺罪」及「縱火罪」。控罪指，被告於 2025 年 12 月 2 日，在香港新界屯門屯門鄉事會路 2 號安定邨定福樓一單位謀殺陳姓事主。被告亦在單位內，無合法辯解而用火損壞屬於事主的一些書籍，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

案件編號：TMCC2615/2025