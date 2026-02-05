蝴蝶酥2026｜14間高質蝴蝶酥推薦！酒店優惠碼/獨立包裝/256摺內鬆外脆

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

蝴蝶酥賣相精緻且香脆可口，向來是最佳的送禮推介，這次Yahoo Food就為大家推介14間本地高質蝴蝶酥禮盒，當中包括蝴蝶酥早鳥價優惠、創新蝴蝶酥口味、酒店出品蝴蝶酥等，確保大家不論用禮或自用都可以品嚐到心目中最完美的蝴蝶酥！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

蝴蝶酥2026推介1：Nina Patisserie：自選口味+包裝！

Shop Now

廣告 廣告

如果想為送禮增添點趣味？推介Nina Patisserie的蝴蝶酥，品牌「好嚐香港」包裝富有香港特色，價錢低至$198起，可以自選原味、黑白芝麻、黃金鹹蛋黃或雜錦口味，十分特別。

Nina Patisserie

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店地下（地圖按此）

電話：​5330 5315​

「好嚐香港」系列如心蝴蝶酥 $198起 「好嚐香港」系列充滿港式風情，讓人留下深刻印象。

蝴蝶酥2026推介2.帝苑餅店：人氣之最！多款口味選擇

提起蝴蝶酥，帝苑酒店Fine Foods蝴蝶酥一年到晚都是搶手貨，全因全人手製作的蝴蝶酥每天限量供應，蝴蝶酥以新西蘭上等材料包括小麥粉及特級牛油，以特薄的酥皮重複對摺6次，再切成蝴蝶形狀，每片均灑上白糖，烘焙至金黃色，香口鬆化。酥餅一層層慢慢在嘴內溶化，再滲出焦糖的甜香味，一吃難忘！設有原味、芝麻、宇治抹茶、法國朱古力等。

雜錦蝴蝶酥$228 設有法國朱古力、原味、芝麻及宇治抹茶4款口味。

蝴蝶酥2026推介3.半島精品店：3款口味蝴蝶酥！精美鐵罐包裝

半島精品店推出的蝴蝶酥，絕對是人氣送禮首選。其以精美的紅色鐵罐包裝，設有3款口味，包括原味、芝士及黑白芝麻口味，各有特色，口感香脆且賣相精緻。當中以新年限定芝士味最特別，帶有濃郁的芝士香氣，最適合芝士控。另外還有不少新春禮盒都設有蝴蝶酥跟不同餅乾作配搭，亦是新年送禮之選。首次購物滿$500，輸入「WELCOME」即享9折優惠！

芝士蝴蝶酥$218 帶有獨特的芝士香氣。

蝴蝶酥2026推介4.Valerie：蝴蝶酥禮盒！紐西蘭牛油炮製

Valerie主打的蝴蝶酥，以紐西蘭牛油炮製，並以無漂小麥粉製成酥皮，以人手逐層摺疊出極薄的千層酥皮，帶出鬆化酥脆口感之餘且甜度適中，更富有牛油香氣。

招牌蝴蝶酥禮盒（16件）$150 富有豐富牛油香氣。

蝴蝶酥2026推介5.奇華餅家：金黃酥脆！香港老字號

奇華餅家推出的蝴蝶酥，絕對是其品牌的經典餅食！外形猶如蝴蝶般精緻，配以上等牛油及麵粉製成酥皮，更會灑上層層脆糖後香烤至金黃酥脆，更會散發淡淡牛油香氣。

蝴蝶酥禮盒 (18件裝) $120

蝴蝶酥2026推介6.曲奇童話：6星級酒店首位華人西餅行政總廚製256摺蝴蝶酥

由香港文華東方酒店第一位華人西餅行政總廚黃錦興師傅、香港半島酒店第一位華人西餅行政總廚金子全師傅跟前曾任香港喜來登酒店及香港會議展覽中心的西餅行政總廚萬偉良師傅主理的曲奇童話，創立以來一直深受蝴蝶酥迷喜愛。設有原味、楓糖及莓瑰口味可供選擇，256摺的的蝴蝶酥內鬆外脆。

蝴蝶酥$178起 256摺的蝴蝶酥，非常鬆脆。

蝴蝶酥2026推介7.皇玥：多達10款口味選擇！

Shop Now

皇玥的蝴蝶酥亦出名多口味，當中就有齊原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、 榛子蝴蝶酥、海鹽蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、 芝麻蝴蝶酥、五穀籽蝴蝶酥、 杏仁蝴蝶酥跟麻辣蝴蝶酥，更有三重果仁蝴蝶酥，而想食齊多款口味，推介必買精選八味蝴蝶酥禮盒（ 原價$308/盒 ，優惠價$214/盒）！

精選八味蝴蝶酥禮盒 原價$308/盒 優惠價$214/盒 一盒有齊多款口味。

蝴蝶酥2026推介8.曲奇四重奏：低至$98起 前港姐謝寧創辦

由前港姐謝寧創辦的曲奇四重奏，向來是遊客熱賣的蝴蝶酥首選。主打的蝴蝶酥，嚴選美國有機麵粉及海藻糖炮製，口味則有黃金焦糖蝴蝶酥及原味蝴蝶酥，精選日本小麥粉及黃金比例的新西蘭牛油製成，酥皮香脆可口。

新年蝴蝶酥禮盒 $228 包裝禮盒印上可愛的招財貓。

蝴蝶酥2026推介9.四喜麵包西餅：支持小店！超濃味花生醬蝴蝶酥！

一向以搞鬼包裝出名的四喜麵包西餅，今次不在包裝落手，而是研發出市面少見的花生醬蝴蝶酥跟玉桂味蝴蝶酥，每口都充滿濃郁的花生醬，讓人欲罷不能。而且蝴蝶酥用料天然，吃得更放心，可自選荔枝角店或尖沙咀店自取。

花生醬味蝴蝶酥禮盒 $168/盒 除了花生醬，還有芝麻跟椰絲在蝴蝶酥上面，香氣逼人。

蝴蝶酥2026推介10.Patisserie Tony Wong：烘焙大師出品

星級烘焙大師Tony Wong，過往曾在多間五星級酒店如文華酒店、帝苑酒店等主理甜品。其創辦的餅店Patisserie Tony Wong，主打的名物蝴蝶酥極受歡迎，推介雜錦蝴蝶酥，設有原味、伯爵茶、古也芝士、黃金芝麻及和風醬油味，各有風味。

原味蝴蝶酥禮盒 $228.00

蝴蝶酥2026推介11.望月：Pokémon特別版蝴蝶酥禮盒早鳥優惠 獨立包裝超方便

望月的蝴碟酥，選用紐西蘭牛油，特別烘焙得比坊間常見的金黃色更深一點的淺褐色，可以令到蝴蝶酥充分焦糖化，焦香令蝴蝶酥的甜味更有層次，甜而不膩。除了經典的原味選擇外，更有焦糖肉桂蝴蝶酥口味可供選擇。而且比起其他品牌的蝴蝶酥，望月的賀年蝴蝶酥禮盒設有獨立包裝，吃起來更方便，除了賀年禮盒包裝，亦有Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒，送給有小朋友的家庭定必受歡迎。

Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 早鳥優惠價$168 一盒共有24件，亦配有Pokémon紙袋，不過要留意普通賀年禮盒才有獨立包裝。

蝴蝶酥2026推介12.The24.ST：低至$65已有禮盒裝 設多款特別口味

喜歡創新口味的話，就不要錯過本地品牌The24.ST的蝴蝶酥，全因品牌的蝴蝶酥不再是朱古力、芝麻等常見口味，而是有日本柚子香梨、宜蘭柑橘杏仁、紅棗洋參、三星蔥芝士、金沙櫻花蝦蝴蝶酥等口味，而且價錢只是$65/10塊，已經有精美禮盒，送多兩盒給不同朋友都不心痛！另外亦有推出特色禮盒，$119已經有15塊，一共5款口味，還印上「HONG KONG」，送給國外親友就最好不過。

香港特色蝴蝶酥禮盒 $119 設有黑白芝麻味噌蝴蝶酥、經典糖不甩蝴蝶酥、金沙櫻花蝦蝴蝶酥、荔枝紅茶蝴蝶酥和番茄芝士蝴蝶酥口味。

蝴蝶酥2026推介13.銀杏館：支持長者退而不休！ 手工蝴蝶酥

想讓送禮更有意思，大家不妨支持支持長者就業的銀杏館推出的蝴蝶酥。每一塊蝴蝶酥，經由希望自力更生的長者師傅親手製作，為新年送禮增添一層意義。

蝴蝶酥 $208/盒 由長者親自製作，大家可以用行動支持長者就業。

蝴蝶酥2026推介14.Royal Delights：3款不同蝴蝶酥套裝 酒店出品低至$138

Royal Delights是帝港酒店集團旗下的蛋糕品牌，出品一向穩定，在品牌網店上可以找到3款不同蝴蝶酥套裝，當中24塊的蝴蝶酥只需$138，以酒店價來說，非常抵食。想特別一點？推介雙色「酥脆」禮盒，當中包括各10片港式奶茶夾心「趣」脆及蝴蝶酥。

雙色「酥脆」禮盒 $255 包裝甚有「港味」。

常見問題

問：蝴蝶酥有甚麼口味？

問：蝴蝶酥有沒有優惠價？

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？