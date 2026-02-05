蝴蝶酥2026｜14間高質蝴蝶酥推薦！酒店優惠碼/獨立包裝/256摺內鬆外脆

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
蝴蝶酥賣相精緻且香脆可口,向來是最佳的送禮推介,這次Yahoo Food就為大家推介14間本地高質蝴蝶酥禮盒,當中包括蝴蝶酥早鳥價優惠、創新蝴蝶酥口味、酒店出品蝴蝶酥等,確保大家不論用禮或自用都可以品嚐到心目中最完美的蝴蝶酥!
蝴蝶酥2026推介1：Nina Patisserie：自選口味+包裝！
如果想為送禮增添點趣味？推介Nina Patisserie的蝴蝶酥，品牌「好嚐香港」包裝富有香港特色，價錢低至$198起，可以自選原味、黑白芝麻、黃金鹹蛋黃或雜錦口味，十分特別。
Nina Patisserie
地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店地下（地圖按此）
電話：5330 5315
蝴蝶酥2026推介2.帝苑餅店：人氣之最！多款口味選擇
提起蝴蝶酥，帝苑酒店Fine Foods蝴蝶酥一年到晚都是搶手貨，全因全人手製作的蝴蝶酥每天限量供應，蝴蝶酥以新西蘭上等材料包括小麥粉及特級牛油，以特薄的酥皮重複對摺6次，再切成蝴蝶形狀，每片均灑上白糖，烘焙至金黃色，香口鬆化。酥餅一層層慢慢在嘴內溶化，再滲出焦糖的甜香味，一吃難忘！設有原味、芝麻、宇治抹茶、法國朱古力等。
蝴蝶酥2026推介3.半島精品店：3款口味蝴蝶酥！精美鐵罐包裝
半島精品店推出的蝴蝶酥，絕對是人氣送禮首選。其以精美的紅色鐵罐包裝，設有3款口味，包括原味、芝士及黑白芝麻口味，各有特色，口感香脆且賣相精緻。當中以新年限定芝士味最特別，帶有濃郁的芝士香氣，最適合芝士控。另外還有不少新春禮盒都設有蝴蝶酥跟不同餅乾作配搭，亦是新年送禮之選。首次購物滿$500，輸入「WELCOME」即享9折優惠！
蝴蝶酥2026推介4.Valerie：蝴蝶酥禮盒！紐西蘭牛油炮製
Valerie主打的蝴蝶酥，以紐西蘭牛油炮製，並以無漂小麥粉製成酥皮，以人手逐層摺疊出極薄的千層酥皮，帶出鬆化酥脆口感之餘且甜度適中，更富有牛油香氣。
蝴蝶酥2026推介5.奇華餅家：金黃酥脆！香港老字號
奇華餅家推出的蝴蝶酥，絕對是其品牌的經典餅食！外形猶如蝴蝶般精緻，配以上等牛油及麵粉製成酥皮，更會灑上層層脆糖後香烤至金黃酥脆，更會散發淡淡牛油香氣。
蝴蝶酥2026推介6.曲奇童話：6星級酒店首位華人西餅行政總廚製256摺蝴蝶酥
由香港文華東方酒店第一位華人西餅行政總廚黃錦興師傅、香港半島酒店第一位華人西餅行政總廚金子全師傅跟前曾任香港喜來登酒店及香港會議展覽中心的西餅行政總廚萬偉良師傅主理的曲奇童話，創立以來一直深受蝴蝶酥迷喜愛。設有原味、楓糖及莓瑰口味可供選擇，256摺的的蝴蝶酥內鬆外脆。
蝴蝶酥2026推介7.皇玥：多達10款口味選擇！
皇玥的蝴蝶酥亦出名多口味，當中就有齊原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、 榛子蝴蝶酥、海鹽蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、 芝麻蝴蝶酥、五穀籽蝴蝶酥、 杏仁蝴蝶酥跟麻辣蝴蝶酥，更有三重果仁蝴蝶酥，而想食齊多款口味，推介必買精選八味蝴蝶酥禮盒（
原價$308/盒，優惠價$214/盒）！
蝴蝶酥2026推介8.曲奇四重奏：低至$98起 前港姐謝寧創辦
由前港姐謝寧創辦的曲奇四重奏，向來是遊客熱賣的蝴蝶酥首選。主打的蝴蝶酥，嚴選美國有機麵粉及海藻糖炮製，口味則有黃金焦糖蝴蝶酥及原味蝴蝶酥，精選日本小麥粉及黃金比例的新西蘭牛油製成，酥皮香脆可口。
蝴蝶酥2026推介9.四喜麵包西餅：支持小店！超濃味花生醬蝴蝶酥！
一向以搞鬼包裝出名的四喜麵包西餅，今次不在包裝落手，而是研發出市面少見的花生醬蝴蝶酥跟玉桂味蝴蝶酥，每口都充滿濃郁的花生醬，讓人欲罷不能。而且蝴蝶酥用料天然，吃得更放心，可自選荔枝角店或尖沙咀店自取。
蝴蝶酥2026推介10.Patisserie Tony Wong：烘焙大師出品
星級烘焙大師Tony Wong，過往曾在多間五星級酒店如文華酒店、帝苑酒店等主理甜品。其創辦的餅店Patisserie Tony Wong，主打的名物蝴蝶酥極受歡迎，推介雜錦蝴蝶酥，設有原味、伯爵茶、古也芝士、黃金芝麻及和風醬油味，各有風味。
蝴蝶酥2026推介11.望月：Pokémon特別版蝴蝶酥禮盒早鳥優惠 獨立包裝超方便
望月的蝴碟酥，選用紐西蘭牛油，特別烘焙得比坊間常見的金黃色更深一點的淺褐色，可以令到蝴蝶酥充分焦糖化，焦香令蝴蝶酥的甜味更有層次，甜而不膩。除了經典的原味選擇外，更有焦糖肉桂蝴蝶酥口味可供選擇。而且比起其他品牌的蝴蝶酥，望月的賀年蝴蝶酥禮盒設有獨立包裝，吃起來更方便，除了賀年禮盒包裝，亦有Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒，送給有小朋友的家庭定必受歡迎。
蝴蝶酥2026推介12.The24.ST：低至$65已有禮盒裝 設多款特別口味
喜歡創新口味的話，就不要錯過本地品牌The24.ST的蝴蝶酥，全因品牌的蝴蝶酥不再是朱古力、芝麻等常見口味，而是有日本柚子香梨、宜蘭柑橘杏仁、紅棗洋參、三星蔥芝士、金沙櫻花蝦蝴蝶酥等口味，而且價錢只是$65/10塊，已經有精美禮盒，送多兩盒給不同朋友都不心痛！另外亦有推出特色禮盒，$119已經有15塊，一共5款口味，還印上「HONG KONG」，送給國外親友就最好不過。
蝴蝶酥2026推介13.銀杏館：支持長者退而不休！ 手工蝴蝶酥
想讓送禮更有意思，大家不妨支持支持長者就業的銀杏館推出的蝴蝶酥。每一塊蝴蝶酥，經由希望自力更生的長者師傅親手製作，為新年送禮增添一層意義。
蝴蝶酥2026推介14.Royal Delights：3款不同蝴蝶酥套裝 酒店出品低至$138
Royal Delights是帝港酒店集團旗下的蛋糕品牌，出品一向穩定，在品牌網店上可以找到3款不同蝴蝶酥套裝，當中24塊的蝴蝶酥只需$138，以酒店價來說，非常抵食。想特別一點？推介雙色「酥脆」禮盒，當中包括各10片港式奶茶夾心「趣」脆及蝴蝶酥。
常見問題
問：蝴蝶酥有甚麼口味？
答：除了原味外，常見口味還有芝麻、綠茶、伯爵茶等……詳情按此
問：蝴蝶酥有沒有優惠價？
答：有，奇華低至$120……詳情按此
