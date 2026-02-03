輔酶Q10每日攝取量多少？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10禁忌與功效 再分享什麼食物含有CoQ10

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
輔酶Q10到底是什麼？有什麼功效？Yahoo Food請來營養師為大家解答疑問：
最近發現市面上出現不少輔酶Q10的營養補充品，聲稱能夠有助於改善高血壓、增強免疫系統、降低膽固醇等功用，看起來作用非常多。但到底有多可信？輔酶Q10真正的作用是什麼？什麼人士不適宜進食呢？Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師謝施敏 （Kirby）為大家解析輔酶Q10功效、食用份量，以及食用輔酶Q10需要留意的地方，再教大家怎麼從食物中攝取輔酶Q10！感興趣不妨繼續看下去吧！
身體會自行製造輔酶Q10 隨年齡等因素降低
輔酶Q10即是Coenzyme 10，簡稱CoQ10。營養師謝施敏分享，正常情況下，體內會利用氨基酸——L-酪胺酸（L-Tyrosine）及L-甲硫胺酸（L-Methionine）來合成CoQ10。CoQ10存在於人體細胞粒線體內膜中，保護細胞免受自由基侵害。而且CoQ10還會參與製造ATP（Adenosine Triphosphate），維持健康的細胞能量產生，供給身體使用。
但人體內的CoQ10濃度會因壓力、疾病、藥物、荷爾蒙濃度等因素影響，長期病患者例如糖尿病、心血管疾病的病患體內的CoQ10水平會較低。而且隨著年齡增長，CoQ10水平亦會逐漸降低，減慢新陳代謝，出現衰老情況。
輔酶Q10有什麼功效？抗氧化作用是維他命E的40倍！
CoQ10具有很強的抗氧化作用，能有助抗衰老、促進傷口癒合等功效。營養師謝施敏更表示輔酶Q10的抗氧化作用是維他命E的40倍，而且維他命E會在保護細胞的過程中會被破壞，CoQ10則保持穩定，能夠不受自由基等的電子或高能量物質損害。
CoQ10有助於保護血管、預防動脈硬化。營養師謝施敏解釋CoQ10抗氧化特性可以保護粒線體內膜的蛋白質及DNA，有助減低出現脂肪過氧化作用（Lipid Peroxidation）的情況。而脂肪過氧化作用會嚴重破壞細胞膜結構，令細胞受到損毁而死亡，有機會引起動脈硬化、風濕性疾病、老化與心血管疾病。
腦部含有高濃度CoQ10，補充CoQ10可以有助促進腦細胞功能，增強記憶力。
什麼食物可以攝取輔酶Q10？
雖然身體會自行製造CoQ10，但CoQ10濃度會受到年齡增長、壓力、疾病、藥物等因素影響而減少，因此也可從食物或營養補充品中攝取。營養師謝施敏為大家推薦以下四大類食物，大家可按喜好來食用。
肉類：牛肉、豬肉
深海魚類：鯖魚、沙甸魚、三文魚、秋刀魚等深海魚類
堅果類：合桃、腰果、花生等
蔬菜類：西蘭花、菠菜、紅蘿蔔
兩類人士不應補充過量輔酶Q10
服用抗凝血藥物的人士不宜補充CoQ10。營養師謝施敏表示，CoQ10會跟一些藥物出現互相干擾的情況，使藥效降低。例如抗凝血藥（Warfarin），Warfarin可以抑制維他命K在肝臟合成凝血因子，從而達致抗凝血的功效。但由於CoQ10與維他命K的結構相似，會影響藥物抗凝血的能力。
懷孕及哺乳期間婦女請向醫生查詢可否補充CoQ10。
食用份量/需要留意的地方
除了可在食物中獲得輔酶Q10，還可額外在營養補充品中攝取。營養師謝施敏指出，在挑選CoQ10補充劑時，宜選擇天然萃取或經酵母、微生物發酵法製成的CoQ10，因為與人體自行製造的CoQ10結構相同，容易被人體吸收。而且，在選購CoQ10補充劑時，可留意產品是否通過HACCP、GMP、ISO22000品質認證。
大家需要留意，並不是攝取越多輔酶Q10，就會對身體越好。目前市面上沒有CoQ10的份量指標，營養師謝施敏分享，大家可參考台灣衛生署規定，每日CoQ10食用份量不多於30毫克。如從食物中攝取CoQ10，一般情況下不會過量，如選購CoQ10補充劑，需注意份量食用。市面上有不少輔酶Q10含量超過30毫克的營養補充品，大家可選擇含較低劑量的膠囊，按照需要再調節，或可向醫生及營養師查詢。
