精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
迪士尼震怒！Google 被指「大規模」偷用 Marvel、《星戰》素材訓練 AI
迪士尼剛剛向 OpenAI 投資了 10 億美元並且開放了 IP 授權。
說時遲那時快，剛剛達成合作的迪士尼與 OpenAI 迅速就同仇敵愾了起來！據 Variety 報導，迪士尼日前已向 OpenAI 最大的競爭對手 Google 發出了警告函，指控其「大規模」侵犯版權、偷用受保護的素材訓練 AI 生成影像並用於商業用途。信中包含多個由 Google AI 工具生成的圖片範例，涉及《死侍》、《星戰》等多個知名 IP。迪士尼已要求 Google 在所有 AI 產品中建立防護措施，以防止進一步的侵權行為。
Google 對此事尚無任何回應，但鑒於對面法務部戰績彪炳，他們接下來估計會小心行事。更何況迪士尼如今已花 10 億美元投資了 OpenAI，而且向其獨家開放了旗下 IP 的使用權。要想扭轉局面，Google 可能只有請來 Nintendo 才有希望扳回一城了。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂
【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大寶冰室洗版留言爆紅 或係大型社會實驗？
元朗大寶冰室肉餅飯，因為潮文式亂入留言火速爆紅，排隊一嚐肉餅飯人龍由門口伸延到大馬路。離奇在大寶冰室標榜的招牌美食係足料蕃茄湯，今次忽然爆紅，會不會是一次大型網絡社會實驗？Yahoo財經 ・ 1 天前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業
現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 15 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 15 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 13 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 1 天前
英超話題 ｜ 維拉缺水 艾利亞治兩面不是人
今季維拉愈踢愈好，在英超及歐霸盃都是「三哥」，但從紅軍借來的中場艾利亞治卻鮮有機會，背後原來有原因，亦令艾利亞治兩面不是人，情況相當尷尬。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選後不治｜聯儲局連續三次減息｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事｜12 月 11 日・Yahoo 早報
一名高級督察於上周四（4 日）在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至昨日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。事發於當天中午 12 時，飛虎隊正在南丫島對出海面舉行測試，項目包括跳水、游水及潛水。其中一名考生在完成跳水後身體感到不適並失去知覺。該名考生隨即被送往瑪嘉烈醫院接受治療，並進行了腦部手術。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
日媒：日方籲法國謹慎考慮邀請習近平出席G7峰會
七國集團(G7)明年的輪任主席國、法國總統馬克龍，據報計劃邀請非G7成員國的中國國家主席習近平，出席明年6月在法國東部舉行的峰會，而日本據報呼籲法國謹慎考慮。日本《共同社》引述日本政府消息人士指，日方已經向法方表示擔憂，認為若邀請基本價值觀不同的中國參加峰會，將難以展開坦率討論，加上中日近期就日本首相高市早苗的涉台言論而關係轉差，令日方有警惕情緒。日方已向法方表達G7的意義，在於共通點較多的成員進行深入討論。《彭博》早前報道，馬克龍近期已就邀請習近平與會，與部分盟友國家進行磋商。 (ST)#七國集團 #G7 #習近平 #法國 #日本 (ST)infocast ・ 14 小時前
劉珈汶英國再受滋擾 遭匿名信誣蔑從事性工作 許智峯太太同受攻擊｜Yahoo
被香港警方國安處懸紅通緝的劉珈汶，在英國再受匿名信滋擾，內容包含 AI 生成的深偽裸露照片，更指她從事性工作。這些匿名信由澳門寄出，多名前鄰居收到信件。同被通緝現身處澳洲的許智峯，他的太太亦成為攻擊對象。有人製作虛假海報，誣蔑許太從事性工作並列出收費，海報被寄往多處包括許智峯的上司亦收到。Yahoo新聞 ・ 8 小時前