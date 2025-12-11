焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo Tech HK

「版權狂魔」擁抱 AI！迪士尼 10 億美金投資 OpenAI，並允許 Sora、ChatGPT 使用旗下 IP 角色

在 Sora 上創作的短影片還有可能出現在 Disney+ 上。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
「版權狂魔」擁抱 AI！迪士尼 10 億美金投資 OpenAI，並允許 Sora、ChatGPT 使用旗下 IP 角色
「版權狂魔」擁抱 AI！迪士尼 10 億美金投資 OpenAI，並允許 Sora、ChatGPT 使用旗下 IP 角色

阻止不了就乾脆加入！素有「版權狂魔」之稱的迪士尼剛剛宣布對 OpenAI 投資 10 億美元，並將在未來三年授權超過 200 個經典角色用於 Sora 和 ChatGPT Images 的內容生成，IP 涉及 Marvel、Pixar、《星戰》以及米奇、米妮等傳統迪士尼形象等。其中 Sora 平台可基於此直接生成短片，而 ChatGPT 則僅能依照用家提示生成相關圖像，其對應協議並不包括人物肖像和聲音。

廣告

更新中...

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶

馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶

馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。

Japhub日本集合 ・ 9 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。

Yahoo新聞 ・ 8 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可

東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。

姊妹淘 ・ 1 天前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業

何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業

現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉　網讚嘆：又美又大方

佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉　網讚嘆：又美又大方

50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。

姊妹淘 ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
大寶冰室洗版留言爆紅 或係大型社會實驗？

大寶冰室洗版留言爆紅 或係大型社會實驗？

元朗大寶冰室肉餅飯，因為潮文式亂入留言火速爆紅，排隊一嚐肉餅飯人龍由門口伸延到大馬路。離奇在大寶冰室標榜的招牌美食係足料蕃茄湯，今次忽然爆紅，會不會是一次大型網絡社會實驗？

Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！

YAHOO著數 ・ 12 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。

on.cc 東網 ・ 11 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。

28Hse.com ・ 10 小時前
德國總理梅爾茨證實　烏克蘭領土讓步提案已交川普

德國總理梅爾茨證實　烏克蘭領土讓步提案已交川普

（法新社柏林11日電） 德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。梅爾茨談到，「提案主要涉及烏克蘭願意做出哪些領土讓步的問題」，但也提醒最終應由「烏國總統及其人民回答這個問題」。

法新社 ・ 3 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
烏克蘭向美國遞交新終戰方案　川普抨擊歐洲

烏克蘭向美國遞交新終戰方案　川普抨擊歐洲

（法新社基輔10日電） 烏克蘭官員今天告訴法新社，烏克蘭已向華府遞交結束俄羅斯入侵的更新版計畫。一名熟悉最新版內容的烏克蘭官員告訴法新社，新版本「考量到烏克蘭的願景，是對棘手問題提出恰當解決方法的進一步建議」。

法新社 ・ 9 小時前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳

中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳

foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。

Yahoo Food ・ 1 天前