Google 將為 Pixel Watch 新增雙指捏合手勢，支持接聽電話及互動通知
根據最新的資訊，Google 正在為其 Pixel Watch 開發更多手勢支持。這項消息源自最新版本的 Pixel Watch 應用程式拆解。根據報導，Google 將在未來某個時候增加對雙次捏合手勢的支持，這將用於接聽電話、互動通知及拍攝照片。
此外，手腕轉動手勢也將回歸，這項功能在 Wear OS 3 之前曾經可用。用戶將能夠通過簡單的手腕轉動來靜音來電和關閉通知。儘管 Google 明顯已經在積極開發這些功能，但具體的推出時間仍然不明，尚不清楚這些功能是會隨著 Pixel Drop 一同推出，還是僅會在下次大型 Wear OS 更新中發布。
