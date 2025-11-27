OmniVision 發佈全新 2 億像素 OVB0D 感光元件，與 Sony LYTIA 901 競爭

OmniVision 最近推出了一款高端的 2 億像素相機感測器，旨在與剛剛發佈的 Sony LYTIA 901 競爭。根據韓國媒體的報導，OmniVision OVB0D 是一款 2 億像素的 1/1.1 吋成像器，尺寸稍大於 Sony 的 1/1.12 吋 LYTIA 901。

這款感測器配備了 Bayer 濾光片，但其雙重片上重組結構與 LYTIA 的更複雜的 QQBC 不同。從技術上講，由於缺乏具體信息，推測 Sony 的感測器在細節方面可能稍具優勢，因為其更先進的四重 Bayer 編碼結構。OmniVision OVB0D 具有非常高的全井容量（400k）和動態範圍，並採用了 DCG + LOFIC Gen 2 技術來進行多幀 HDR 處理，這使其在極端 HDR 情況下表現更佳。

LOFIC Gen 2 以及 108dB 的動態範圍有助於在場景中更好地處理混合光照。根據知名爆料者 Iceuniverse 的說法，OVB0D 預計將在 2026 年進入 vivo、Oppo、小米 Xiaomi 和 honor 的旗艦機型。他指出，Samsung 不太可能採用 Sony 或 OmniVision 的新型更大 2 億像素感測器，原因是「成本上升和盈利能力下降」。

Samsung 將繼續使用較小的 2 億像素 1/1.3 吋感測器，這與其目前使用的 HP2 相似。

